Самая золотая, самая крупная и самая тяжелая. История олимпийских медалей

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июля 2021 года в Токио откроются XXXII летние Олимпийские игры. Традиция награждения победителей Олимпийских игр была заложена в античные времена. Тогда на соревнованиях в Древней Греции победителям вручали оливковые венки. Со временем их заменили медали, историю возникновения которых представляем вам в материале ТАСС.

Медали современных Олимпийских игр

После решения о возрождении Игр, принятого в 1894 году на первом Олимпийском конгрессе в Париже (Франция), в качестве наград призерам стали использоваться медали. Комплект медалей состоит из золотой, серебряной и бронзовой - за первое, второе и третье места. Названия медалей необязательно соответствуют их химическому составу. Например, золотые медали обычно изготавливаются из серебра с золотым напылением. Единственный раз в истории Игр награда за первое место была отлита из чистого золота для Олимпиады в Лондоне (Великобритания) в 1908 году, однако она была очень маленькой - ее диаметр составлял 3,3 см, а масса - 21 г.

Размер и масса медалей

Четкие установки по размеру и массе медалей отсутствуют, но их формат должен получить предварительное утверждение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Самыми крупными по диаметру были медали зимней Олимпиады 2006 года. в Турине (Италия) - 107 мм. Самые тяжелые медали - массой 586 г - вручались в 2018 году во время зимних Игр в Пхёнчхане (Республика Корея). Это были награды за первое место, однако золотое напыление на них составляло лишь 1,02% от общей массы, сами медали традиционно изготавливались из серебра.

Форма медалей

Обычно медали Олимпийских игр имеют правильную круглую форму. В то же время, известен ряд исключений: в 1900 году на соревнованиях в Париже призерам вручались плакетки прямоугольной формы без разделения по достоинству, в 1984 г. на зимних Играх в Сараеве (Югославия, ныне столица Боснии и Герцеговины) медаль находилась в центре металлической пластины неправильной формы, в 2002 г. на зимних Играх в Солт-Лейк-Сити (шт. Юта, США) медаль представляла собой многоугольник свободной формы, а в 2010 г. на зимних Играх в Ванкувере (Канада) - круг неправильной формы с волнистой поверхностью.

Внешний вид медалей

Внешний вид медалей многократно менялся: использовались изображения древнегреческих богов Зевса и Ники, оливковые и пальмовые ветви. С 2004 года на лицевой стороне медалей летних Игр находится изображение Ники на фоне афинского Акрополя и стадиона "Панатинаикос", бывшего местом проведения первой Олимпиады современности в 1896 году. Оно сопровождается наименованием порядкового номера Игр, а также упоминанием года и города - хозяина Олимпиады. Наряду с этим, на лицевой стороне находится олимпийский символ - пять переплетенных колец. Вид оборотной стороны претерпевает изменения на каждых соревнованиях.