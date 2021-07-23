История участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июля в Токио (Япония) откроются XXXII летние Олимпийские игры.

Об истории участия российских спортсменов в летних Олимпиадах - в материале ТАСС.

Отечественные атлеты принимали участие в 19 летних Олимпийских играх. В разные годы они представляли Российскую империю, СССР и Российскую Федерацию. В 1992 году в Барселоне (Испания) они входили в состав Объединенной команды, которая выступала под олимпийским флагом и включала в свой состав спортсменов из бывших республик СССР, за исключением прибалтийских.

Российская империя

Впервые представители Российской империи - три фехтовальщика - приняли участие в Олимпийских играх в 1900 году (Париж, Франция). Завоевать медали им не удалось. Кроме них, в соревнованиях по конному спорту также выступили двое россиян. Однако дисциплина, в которой они состязались (гонки с почтовой повозкой), не была официальной.

В 1904 году Олимпийские игры проходили в Сент-Луисе (Миссури, США). Из-за дороговизны трансатлантического путешествия спортсмены из Российской империи в них не участвовали.

В 1908 году на Олимпиаде в Лондоне (Великобритания) Россия была представлена шестью участниками - четырьмя борцами греко-римского стиля, одним легкоатлетом-марафонцем и одним фигуристом (до проведения в 1924 году во Франции первой зимней Олимпиады фигурное катание входило в общую программу Игр). Первым россиянином, выигравшим золотую олимпийскую медаль, стал фигурист Николай Панин-Коломенкин, а борцы Николай Орлов и Александр Петров получили серебряные награды. Сборная заняла 12-е место в общекомандном медальном зачете.

В 1912 году на Играх в Стокгольме (Швеция) представители России участвовали в 14 видах программы. Состав команды, по разным данным, включал в себя от 159 до 181 человека. Отечественные спортсмены получили две серебряные и три бронзовые медали. Вторые места завоевали стрелки Павел Войлошников, Амос Каш, Николай Мельницкий и Георгий Пантелеймонов, выступавшие в командной дисциплине, и борец Мартин Клейн. Третьи места заняли стрелок Гарри Блау, гребец Хуго-Максимилиан Куузик, а также выступавшие в соревнованиях по парусному спорту Эспер Белосельский, Эрнест Браше, Карл Линдхолм, Николай Пушницкий, Александр Родионов, Иосиф Шомакер и Филип Штраух (призовое место в командном виде спорта приносит сборной одну медаль в общем зачете). По итогам соревнований Россия расположилась на 16-м месте.

В 1908 и 1912 годах в Играх также участвовала команда Великого княжества Финляндского. Оно входило в состав Российской империи, но его представители выступали на Олимпиадах как самостоятельная сборная. Вследствие этого награды, полученные финскими атлетами, не включались в медальный зачет Российской империи.

СССР

Советские атлеты дебютировали на летних Олимпийских играх, проходивших в 1952 году в Хельсинки (Финляндия). Сборная была представлена 295 спортсменами (впервые в ее составе были женщины). Первым советским олимпийским чемпионом стала метательница диска Нина Пономарева, завоевавшая золотую медаль 20 июля, на следующий день после открытия Игр. В общей сложности сборная СССР получила 71 награду (22 золотые медали, 30 серебряных и 19 бронзовых) и заняла второе место в неофициальном общекомандном зачете, пропустив вперед американцев.

В 1956 году на летних Играх в Мельбурне (Австралия) сборная СССР состояла из 283 атлетов. По итогам соревнований советская команда заняла первую строчку в медальном зачете, завоевав 98 наград (37-29-32).

В 1960 году на летней Олимпиаде в Риме (Италия) Советский Союз был представлен 283 спортсменами. В общей сложности сборная СССР завоевала 103 награды (43-29-31), вновь заняв первое место в общекомандном зачете.

В 1964 году на летних Играх в Токио (Япония) советская сборная насчитывала 319 атлетов. По итогам соревнований команда СССР завоевала наибольшее совокупное число медалей - 96 (30-31-35), однако уступила первую строчку в общекомандном рейтинге представителям США, получившим 36 наград высшей пробы.

В 1968 году на летней Олимпиаде в Мехико (Мексика) СССР был представлен 317 спортсменами. В общей сложности команда получила 91 медаль (29-32-30) и заняла в общекомандном зачете второе место вслед за сборной США.

В 1972 году на летних Играх в Мюнхене (ФРГ) советская сборная состояла из 411 атлетов. Они завоевали 99 наград (50-27-22), что позволило команде подняться на первую строчку общекомандного рейтинга.

В 1976 году на летней Олимпиаде в Монреале (Канада) СССР был представлен 410 спортсменами. По итогам соревнований отечественные атлеты вновь заняли первое место в общекомандном зачете, выиграв 125 наград (49-41-35).

В 1980 году на летних Играх в Москве в состав сборной СССР входили 514 атлетов. Они завоевали 195 медалей (80-69-46) и заняли первое место в общекомандном рейтинге.

В 1984 году СССР бойкотировал летние Игры в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Формальной причиной послужил отказ организаторов предоставить гарантии безопасности советским спортсменам, но фактически это был ответный шаг в связи с бойкотом московской Олимпиады 1980 года со стороны государств Запада, обусловленным вводом советских войск в Афганистан в 1979 году.

В 1988 году на летней Олимпиаде в Сеуле (Республика Корея) советская сборная была представлена 481 спортсменом. В общей сложности они принесли стране 132 награды (55-31-46). Этот результат позволил в очередной раз занять первое место в общекомандном зачете.

Объединенная команда

В 1992 году на летних Играх в Барселоне 475 представителей 12 бывших республик СССР (за исключением Литвы, Латвии и Эстонии) выступали как Объединенная команда под олимпийским флагом. Они завоевали 112 медалей (45-38-29), что позволило занять первое место в общекомандном рейтинге.

Россия

В 1996 году на летней Олимпиаде в Атланте (Джорджия, США) сборную России представлял 391 спортсмен. По итогам Игр россияне получили 63 медали (26-21-16) и заняли второе место в общекомандном зачете, уступив американцам.

В 2000 году на летней Олимпиаде в Сиднее (Австралия) в состав команды вошли 435 атлетов. В общей сложности они завоевали 89 медалей (32-28-29). Этот результат принес россиянам вторую строчку в общекомандном рейтинге - вслед за представителями США.

В 2004 году на летних Играх в Афинах (Греция) российская сборная была представлена 446 спортсменами. Они выиграли 90 медалей (28-26-36) и заняли третье место в общекомандном зачете, уступив американцам и китайцам.

В 2008 году на летней Олимпиаде в Пекине (Китай) в состав команды вошли 454 атлета. В общей сложности россияне завоевали 60 наград (24-13-23), что позволило занять третье место в общекомандном рейтинге. Отечественных спортсменов опередили китайцы и американцы.

В 2012 году на летних Играх в Лондоне (Великобритания) сборная России состояла из 430 спортсменов. Они выиграли 67 медалей (20-19-28) и заняли четвертое место в общекомандном зачете, пропустив вперед американцев, китайцев и британцев.

В 2016 году на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состав команды был представлен 285 атлетами. В общей сложности россияне завоевали 56 наград (19-17-20), что позволило занять четвертое место в общекомандном рейтинге. Отечественных спортсменов опередили представители США, Великобритании и Китая.

Статистика выступлений отечественной команды

В общей сложности отечественные спортсмены принимали участие в 19 летних Олимпийских играх (Российская империя - три раза, СССР - девять раз, Объединенная команда - один раз, Российская Федерация - шесть раз) и семь раз занимали первое место в неофициальном командном зачете. Суммарно они получили 1 555 медалей, в том числе 590 золотых, 485 серебряных и 470 бронзовых.

Спортсмены Российской Федерации, начиная с 1996 года, завоевали 425 наград - 149 золотых, 124 серебряные и 152 бронзовые.