Кольца, флаг и огонь. Что известно об Олимпийских символах

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июля в Токио (Япония) откроются XXXII летние Олимпийские игры.

ТАСС рассказывает об олимпийских символах.

В число основных символов Олимпийских игр входят олимпийские кольца, флаг, эмблема, клятва, девиз, гимн и олимпийский огонь с его эстафетой.

Олимпийские кольца

Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец. Может использоваться как его одноцветный вариант, так и сочетание синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов. Был предложен в 1913 году французом Пьером де Кубертеном, являвшимся инициатором проведения современных Олимпийских игр. Согласно Олимпийской хартии, символ олицетворяет единство пяти континентов (Африка, Европа, Южная и Северная Америка, Азия, Австралия с Океанией) и встречу атлетов со всего мира во время Игр.

Флаг

Флаг, представляющий собой белое полотнище с расположенным по центру олимпийским символом, был поднят в ходе Олимпийского конгресса, проходившего в июне 1914 года в Париже (Франция). Это событие было приурочено к 20-летию современного Олимпийского движения. В 1894 году в Париже состоялся первый Олимпийский конгресс, первая же Олимпиада современности была проведена в 1896 году в Афинах (Греция). Впервые в качестве атрибута Олимпийских игр флаг появился в 1920 году в Антверпене (Бельгия).

Эмблема

Олимпийская эмблема состоит из традиционных пяти колец, а также символа города или государства, принимающего Игры, или какого-либо другого изображения. Как правило, указываются год и место проведения Игр.

Клятва

Олимпийская клятва, текст которой также был разработан в 1913 году Пьером де Кубертеном, впервые прозвучала в 1920 году в Антверпене. Ее озвучил бельгийский фехтовальщик Виктор Бойн. С тех пор, по установившейся традиции, клятву от имени всех олимпийцев произносил на открытии Игр спортсмен принимающей страны. Ее текст несколько раз менялся. До 2018 года действовал вариант, который был предложен в декабре 1999 года и представлен в 2000 году во время открытия XXVII летней Олимпиады в Сиднее (Австралия): "От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, без применения допинга и любых препаратов, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд".

В 1968 году Международный олимпийский комитет (МОК) по предложению Олимпийского комитета СССР включил в церемонию открытия Игр олимпийскую клятву судей, и в феврале 1972 года она стала частью церемонии открытия зимней Олимпиады в Саппоро. Впервые в истории летних Игр клятва судей прозвучала в августе 1972 года в Мюнхене (ФРГ). Ее произнес немецкий судья по конному спорту Хайнц Поллай: "От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем выполнять наши обязанности на этих Олимпийских играх с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе".

Начиная с летних Игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) также озвучивалась олимпийская клятва тренеров. Тогда ее произнес британский специалист Эрик Фаррелл, работающий с атлетами-гребцами: "От имени всех тренеров и остальных людей из окружения спортсменов я обещаю, что мы будем вести себя так, чтобы поддерживать спортивный дух и честную игру, в соответствии с основными принципами олимпийского движения".

В сентябре 2017 года МОК изменил регламент, касающийся олимпийской клятвы. На XXIII зимних Играх, прошедших в 2018 году в Пхёнчхане (Республика Корея), три упомянутые клятвы были объединены в одну с целью сокращения данного этапа церемонии открытия. Представитель каждой из трех групп произносил фразу: "От имени атлетов", "От имени всех судей" и "От имени всех тренеров и официальных лиц". После этого один из спортсменов озвучивал текст общей клятвы: "Мы обещаем, что будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе. Мы привержены спорту без допинга и обмана. Мы делаем это во славу спорта, во имя чести своих команд и с уважением к фундаментальным принципам олимпизма".

В июле 2021 года стало известно, что МОК изменил текст олимпийской клятвы, добавив в нее слова про равенство и неприятие дискриминации: "Мы обещаем, что будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в духе честной игры, вовлеченности и равенства. Мы привержены спорту без допинга, обмана и какой-либо дискриминации. Мы делаем это во имя чести наших команд, с уважением к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта изменить мир к лучшему". При этом фразы "От имени атлетов", "От имени всех судей" и "От имени всех тренеров и официальных лиц" в Токио произнесут не три человека, а шесть: два спортсмена, два судьи и два тренера. В каждой паре будут представлены мужчина и женщина.

Девиз

Первоначальный олимпийский девиз - "Быстрее, выше, сильнее" (лат. "Citius, аltius, fortius") - также был предложен Пьером де Кубертеном. Авторство фразы принадлежало доминиканскому священнику Анри Дидону, соратнику де Кубертена по возрождению Игр. Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом, состоявшимся в 1894 году в Париже, однако начал использоваться с парижской Олимпиады 1924 года.

20 июля 2021 года на 138-й сессии МОК в Токио был утвержден новый олимпийский девиз - "Быстрее, выше, сильнее - вместе" (лат. "Citius, аltius, fortius - communis").

Неофициальным девизом Игр является фраза "Главное - не победа, а участие". В обиход ее ввел де Кубертен, но первым эти слова произнес американский епископ Этельберт Талбот в связи с неудачей итальянского бегуна Дорандо Пьетри на Олимпиаде 1908 года в Лондоне. Атлет, занявший первое место в марафонском забеге, был дисквалифицирован из-за посторонней помощи, оказанной ему на финише дистанции.

Талисман

Олимпийский талисман впервые появился на зимних Играх в Гренобле в 1968 году. Это была фигурка лыжника по имени Шюсс (имя совпадало с названием одного из видов спуска в горнолыжном спорте). Талисманом летних Игр 1968 года в Мехико (Мексика) стал Красный Ягуар. Он был создан на основе расцветки каменного трона в виде рычащего зверя, обнаруженного при археологических раскопках в Чичен-Ица - древней столице майя.

В 1972 году понятие "олимпийский талисман" было официально закреплено, и первым общепризнанным талисманом летних Игр стала такса Вальди, встречавшая участников и гостей Олимпиады в Мюнхене. По решению МОК, талисманом может стать изображение человека, животного или сказочного существа. Процедура выбора талисмана не регламентируется, решение принимают организаторы Игр.

Гимн

Олимпийский гимн впервые прозвучал в 1896 году на церемонии открытия первой Олимпиады современности в Афинах (Греция). Хор из 150 человек исполнил кантату, написанную греческим оперным композитором Спиросом Самарасом на слова своего соотечественника - поэта Костиса Паламаса. Авторы музыки и слов главной песни Игр были выбраны первым президентом МОК - греком Деметриусом Викеласом. В последующие годы гимн создавался представителями страны - организатора Игр, но в 1958 году МОК объявил сочинение Самараса и Паламаса официальным олимпийским гимном. Начиная с зимней Олимпиады 1960 года в Скво-Вэлли (Калифорния, США), он звучит во время церемоний открытия и закрытия Игр - при подъеме и спуске олимпийского флага. Как правило, гимн исполняется на официальном языке принимающей страны, однако были и исключения - инструментальные версии, исполнение на греческом языке, а также на двух языках: на греческом и на языке принимающей страны.

Олимпийский огонь и его эстафета

Олимпийский огонь, символизирующий мир и единство, является одним из основных церемониальных элементов Олимпийских игр современности. Впервые после возобновления традиции проведения Олимпиад он появился на IX летних Играх 1928 года, проходивших в Амстердаме (Нидерланды).

Эстафета олимпийского огня была впервые проведена в 1936 году накануне летних Игр в Берлине (Германия).

В настоящее время зажжение олимпийского огня в Греции является традиционным событием, предваряющим эстафеты летних и зимних Игр. Как правило, церемонию проводят изображающие древнегреческих жриц актрисы. Одна из них зажигает огонь с помощью параболического зеркала, фокусирующего солнечные лучи. Затем на протяжении нескольких месяцев проходит его эстафета, завершающаяся в день открытия Игр зажжением специальной чаши в городе - хозяине Олимпиады.