XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Цифры и факты

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июля в Токио (Япония) откроются XXXII летние Олимпийские игры. Изначально соревнования планировались к проведению с 24 июля по 9 августа 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

О предстоящей Олимпиаде - в материале ТАСС.

Выборы города проведения летней Олимпиады 2020 года

Токио был выбран городом проведения XXXII летних Олимпийских игр 7 сентября 2013 года на 125-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе (Аргентина). Японская столица опередила по итогам голосования Стамбул (Турция) и Мадрид (Испания). Ранее Токио единственный раз принимал летнюю Олимпиаду в 1964 году.

Даты проведения Игр

Предполагалось, что Олимпиада будет проведена с 24 июля по 9 августа 2020 года. 24 марта 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции МОК объявил о переносе летних Игр в Токио на 2021 год. 30 марта того же года стало известно, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Участники

Ожидается, что в Играх примут участие более 11 тыс. атлетов, которые будут представлять 204 национальных олимпийских комитета. Также в соревнованиях выступит команда беженцев, сформированная Международным олимпийским комитетом.

Численность команд

Самой многочисленной на Играх станет команда США, ее состав включает 613 спортсменов. Национальные олимпийские комитеты Андорры, Бермудских островов, Брунея, Доминики, Лесото, Мавритании, Маршалловых Островов, Науру, Сомали, Тувалу, Центрально-Африканской Республики и Южного Судана представлены лишь двумя атлетами.

Возрастные рекорды среди участников

Самой молодой участницей Игр станет 12-летняя сирийка Хенд Заза, которая будет выступать в состязаниях по настольному теннису. В марте 2020 года она стала победительницей западноазиатского олимпийского отборочного турнира, проходившего в Аммане (Иордания). В финальном поединке Хенд Заза, которой на тот момент было 11 лет, нанесла поражение 42-летней представительнице Ливана Мариане Саакян.

Наиболее возрастной атлет - 66-летняя австралийка Мэри Ханна, которая примет участие в соревнованиях по конному спорту. Ранее она уже пять раз выступала на Олимпийских играх.

Программа

В программу Олимпийских игр в Токио входят 33 вида спорта, объединяющие 50 дисциплин: академическая гребля, бадминтон, баскетбол (баскетбол в зале, баскетбол 3х3), бейсбол (бейсбол, софтбол), бокс, борьба (вольная, греко-римская), велоспорт (BMX-гонки, BMX-фристайл, велотрековые гонки, маунтинбайк, шоссейные гонки), водные виды спорта (водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание), волейбол (волейбол в зале, пляжный волейбол), гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ (соревнования на гладкой воде, гребной слалом), гимнастика (прыжки на батуте, спортивная гимнастика, художественная гимнастика), дзюдо, каратэ (ката, кумитэ), конный спорт (выездка, конкур, троеборье), легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, регби-7, серфинг, скейтбординг, современное пятиборье, скалолазание, стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол и хоккей на траве.

Соревнования пройдут на 43 спортивных объектах - 25 существовавших ранее, восьми новых и десяти временных. Большинство из них сосредоточены в двух кластерах, сформированных по географическому принципу - "Наследие" (центральные районы Токио) и "Токийский залив" (прибрежные районы). Соревнования по некоторым видам спорта (серфинг, стрельба, гольф и др.) пройдут на объектах вне этих кластеров. Кроме того, матчи олимпийского футбольного турнира также состоятся на стадионах в других городах: Иокогаме, Касиме, Рифу, Сайтаме и Саппоро.

В общей сложности будут разыграны 339 комплектов медалей (на 33 больше, чем на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро).

По сравнению с предыдущей летней Олимпиадой, в программу Игр добавлены каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Ранее эти виды спорта не были представлены на олимпийском уровне. Также в Токио состоятся соревнования по бейсболу и софтболу, которые не входили в программу Игр с 2008 года.

Олимпийская деревня

Площадь Олимпийской деревни, находящейся на берегу Токийского залива, составляет около 44 гектаров. Она рассчитана на одновременное проживание 18 тыс. спортсменов и других членов олимпийских сборных, которые на время Игр заселят около 3 800 квартир. На ее территории расположены несколько столовых, фитнес-центр, пункт допинг-контроля, а также инфекционный стационар.

Организация Олимпиады

Общий бюджет Игр в Токио составляет $15,4 млрд.

Задействованный на Олимпиаде персонал будет насчитывать 190 тыс. человек, включая волонтеров.