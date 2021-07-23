Биография главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июля наставник "Ростова" Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Уточняется, что контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

Валерий Георгиевич Карпин родился 2 февраля 1969 года в Нарве (Эстонская ССР, ныне Эстония) в семье Георгия Николаевича и Светланы Анатольевны Карпиных. Отец - бывший спортсмен, многократный чемпион Эстонской ССР по хоккею с шайбой. Мать - текстильщица, работала в комсомольской организации.

В восемь лет Валерий Карпин начал заниматься футболом в секции детско-юношеской спортивной школы "Паэмурру" (Нарва). Первым тренером был Юрий Шаламов. Продолжил занятия в спортшколе Калининского района Таллина (Эстонская ССР, ныне - Эстония). Игровая позиция - полузащитник.

Клубная карьера

В 1986-1987 годах Валерий Карпин выступал за таллинский "Спорт" во второй лиге чемпионата СССР.

В 1988 году перешел в московский ЦСКА, однако преимущественно играл за второй состав клуба.

В 1989 году выступал в первой лиге за воронежский "Факел".

В 1990-1994 годах Валерий Карпин являлся игроком московского "Спартака". В его составе трижды становился чемпионом России (1992-1994), по одному разу - серебряным призером первенства СССР (1991), обладателем Кубка СССР-СНГ (1991/1992) и Кубка России (1993/1994).

В 1994-1996 годах выступал в чемпионате Испании за "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян), в 1996-1997 годах - за "Валенсию" из одноименного города.

В 1997-2002 годах Валерий Карпин был игроком испанской "Сельты" (Виго). В 2000 году вместе с командой стал обладателем Кубка Интертото (проводился в 1995-2008).

В 2002-2005 годах вновь выступал за "Реал Сосьедад". В его составе стал серебряным призером чемпионата Испании 2002/2003 год.

Карьера в сборной

29 апреля 1992 года Валерий Карпин в составе сборной СНГ провел товарищеский матч со сборной Англии. Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе им. В.И. Ленина (ныне - "Лужники") и завершилась со счетом 2:2.

Первый матч в своей истории сборная России по футболу провела 16 августа 1992 года против команды Мексики. Встреча на московском стадионе "Локомотив" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Валерий Карпин стал автором первого гола в истории российской национальной сборной. На 61-й минуте он реализовал пенальти.

Валерий Карпин принимал участие в чемпионатах мира 1994 (США) и 2002 (Республика Корея и Япония) годов, а также в чемпионате Европы 1996 года, проходившем в Англии.

5 июня 1999 года Валерий Карпин забил победный мяч в ворота сборной Франции в матче группы №4 отборочного турнира на чемпионат Европы 2000 года. Итогом встречи с действующими чемпионами мира на стадионе "Сен-Дени" в одноименном пригороде Парижа стала победа россиян со счетом 3:2.

В общей сложности Валерий Карпин сыграл за сборные СНГ и России 73 раза (последний - 12 февраля 2003 года), забив 17 мячей.

После завершения карьеры в большом футболе в 2005 году он в том же году провел ряд матчей за сборную России по пляжному футболу.

Административная и тренерская деятельность

В 2008-2012 годах Валерий Карпин занимал пост генерального директора московского "Спартака".

В 2009 году получил тренерскую лицензию категории A, в 2010 году - категории Pro.

В 2009-2012, 2012-2014 годах являлся главным тренером московского "Спартака". Под его руководством команда дважды стала серебряным призером чемпионата России (2009, 2011/2012).

В 2014-2015 годах - главный тренер испанской "Мальорки" (выступала во втором дивизионе национального чемпионата).

В 2015-2016 годах Валерий Карпин возглавлял клуб Футбольной национальной лиги "Торпедо" (Армавир).

C 19 декабря 2017 года - главный тренер футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону).

Предпринимательская деятельность

После завершения игровой карьеры Валерий Карпин открыл в Испании строительную компанию. Также он был совладельцем команды по шоссейным велогонкам Karpin-Galicia и мужского волейбольного клуба Vigo Valery Karpin, выступавшего во второй лиге национального чемпионата.

Работа на телевидении

В 2006-2007 годах Валерий Карпин работал ведущим футбольного шоу El Rondo на испанском канале TVE2.

В 2016-2017 годах сотрудничал с телеканалом "Матч ТВ" в качестве эксперта и комментатора.

С февраля по июль 2017 года был главным редактором футбольных трансляций "Матч ТВ".

В 2017 года также являлся генеральным менеджером футбольной команды в реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?" ("Матч ТВ").

Заслуженный мастер спорта России (2012).

Был трижды включен в список 33 лучших футболистов чемпионата России (1992-1994).

Женат третьим браком. Супруга - педагог Дарья Карпина. От брака с ней - две дочери (род. 2018 и 2020). От первого брака - дочери Мария (род. 1996) и Валерия (род. 2001). Внебрачная дочь - Вероника (род. 1990).

Жизни и карьере спортсмена посвящены документальные фильмы "Просто Валера" (2016, режиссер Александр Михайлов) и "Валерий Карпин. Снова тренер" (2018, производство ООО "Национальный спортивный телеканал").

Помимо российского, Валерий Карпин имеет гражданство Эстонии и Испании.