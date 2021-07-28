Российские и зарубежные лоукостеры. История и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июля 2021 года глава совета директоров авиаперевозчика S7 Airlines (АО "Авиакомпания "Сибирь") Татьяна Филева сообщила о решении создать новую авиакомпанию-лоукостер. Планируется, что она начнет полеты в июле 2022 года. ТАСС подготовил материал про историю лоукост-перевозчиков в мире и в России.

Что такое лоукостеры

Лоукостеры (от англ. low cost, "низкая цена") - авиакомпании, бизнес-модель которых предусматривает максимальное удешевление билетов для пассажиров в обмен на отказ от удобств, предоставляемых обычными перевозчиками. Среди наиболее часто встречаемых принципов работы лоукостеров:

Выполнение рейсов не из основных аэропортов, а удаленных от городов, где меньше трафика и дешевле обслуживание самолетов. Также обычно лоукостеры работают в отдельных аэропортовых терминалах с минимальной инфраструктурой, выбирают для стоянок на перроне самые отдаленные места.

Использование одного типа воздушных судов (также для удешевления обслуживания) в одноклассовой компоновке с минимальным расстоянием между креслами.

Платное питание на борту или полное его отсутствие.

Взимание платы за перевозку багажа и ручной клади, жесткие ограничения на их габариты.

Модель продаж билетов, которая поощряет раннее бронирование; постепенное повышение тарифа по мере заполнения самолета.

Продажа билетов без номеров мест (посадка в самолет осуществляется в порядке живой очереди).

Максимальное использование самолетов, минимизация простоев на земле.

Упрощенная маршрутная схема "точка - точка", не предусматривающая пересадочных рейсов и перегрузку багажа.

Для уменьшения расходов после рейсов чистку самолета производят стюардессы, а не аэропортовая клининговая служба (в прошлом иногда багаж могли грузить сами пилоты).

История за рубежом

Первой авиакомпанией-лоукостером считается американская Paсific Southwest Airlines (PSA), начавшая полеты в 1946 году по маршрутам внутри штата Калифорния (США). Она обанкротилась в 1983 году. При этом старейшей из ныне действующих бюджетных авиакомпаний США является Southwest Airlines, начавшая полеты в 1971 году внутри штата Техас.

В 1950-х годах первым трансатлантическим лоукостером стали "Исландские авиалинии" (Loftleidir), которые демпинговали на билетах между США и Европой во много благодаря промежуточной остановке в Рейкьявике.

В 1980-х годах популярность лоукост-модели снизилась, поскольку из-за низких цен на нефть и авиакеросин обычные авиакомпании могли себе позволить не повышать стоимость билетов.

Бизнес-модель лоукостеров вновь стала актуальной в 1990-х годах , когда внутри Евросоюза (ЕС) был введен режим "открытого неба", разрешавший перевозчикам осуществлять рейсы не только в страну, где они были зарегистрированы, но и между третьими странами ЕС. Благодаря этому одними из ведущих перевозчиков стали ирландский Ryanair (выполнять полеты начал еще в 1984 году), британский EasyJet, немецкий Germawings (существовал в 1997-2020 годах) и другие. В 2003 году к ним добавился венгерский Wizz Air.

При этом на лоукост-модель в 2000-2010 годах перешли некоторые национальные перевозчики, в том числе Estonian Air (ликвидирован в 2015 году) и латвийский Air Baltic.

В странах Азии, где долгое время лоукостеров не существовало, дешевые авиарейсы появились в начале 2010-х годов, когда начали работу авиакомпании Peach, AirAsia и JetStar.

В 2019 году на долю авиакомпаний-лоукостеров приходилось 33,1% рынка перевозок в Европе, причем в 2020 году он вырос до 44,5%. Несмотря на пандемию коронавируса, самым крупным по числу пассажиров (51,7 млн человек) из таких перевозчиков в 2020 году остался Ryanair.

В России

Первой низкобюджетной авиакомпанией в России стал Sky Express, начавший полеты 29 января 2007 года по маршруту Москва - Сочи с базовым тарифом 500 рублей. Первоначально маршрутная сеть Sky Express предусматривала только внутрироссийские перелеты, в 2009 году компания запустила чартерные перевозки в Турцию, Египет и другие страны.

В 2010 году она занимала 15-е место по объему перевозок в России. Одной из самых крупных проблем Sky Express были частые задержки рейсов, причиной которых было то, что при запуске компания закупила однотипные, но старые (возрастом более 20 лет) самолеты Boeing 737. 1 ноября 2011 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта Sky Express в связи с ухудшением производственных показателей и финансово-экономического состояния компании. Большая часть авиапарка была передана в авиакомпанию "Кубань", которая также прекратила полеты в 2012 году.

Другие попытки реализовать в России устойчивую лоукост-бизнес-модель в конце 2000-х - начале 2010-х годах также закончились неудачей. Так, "Авианова" выполняла рейсы в 2009-2011 годах на подержанных самолетах Airbus A320. Прекратила работу по решению американских инвесторов из-за убыточности. "Континент" летал в 2010-2011 годах на выведенных из консервации отечественных лайнерах Ту-154. Из-за удорожания топлива в начале 2010-х годов компания не смогла расплатиться с долгами и также остановила полеты.

Иногда к лоукостерам причисляют также калининградскую "Авиакомпанию КД-авиа", которая с середины 2000-х годов продавала дешевые билеты в Европу с пересадкой в Калининграде. Она прекратила полеты в 2009 году из-за большого объема задолженности и впоследствии была обанкрочена.

В 2013 году "Аэрофлот" объявил о создании собственного лоукостера с бизнес-моделью, приближенной к европейским перевозчикам этого класса. В частности, было решено оснастить его однотипными новыми самолетам Boeing 737-800NG. Авиакомпания получила название "Добролет", начала выполнять рейсы 10 июня 2014 года из Москвы в Симферополь. Однако 30 июля 2014 года Евросоюз ввел санкции против "Добролета" как единственного авиаперевозчика, выполнявшего рейсы в Крым. 3 августа 2014 года авиакомпания объявила о приостановке полетов из-за аннулирования договоров о лизинге и страховании самолетов Boeing 737.

Вместо "Добролета" была создана новая авиакомпания "Победа", которая сохранила фирменный стиль "Добролета". Она начала полеты 1 декабря 2014 года. По состоянию на июль 2021 года в парке "Победы" 44 Boeing 737, ее базовыми аэропортами являются Внуково и Шереметьево. "Победа" остается дочерней компанией "Аэрофлота", при этом с 2019 года обсуждается возможность вывода ее акций на биржу. По итогам первого полугодия 2021 года она перевезла 6,398 млн пассажиров, заняв третье место по этому показателю после "Аэрофлота" (8,365 млн) и S7 Airlines (8,120 млн). В 2020 году, несмотря на вызванный пандемий коронавируса спад перевозок и приостановку коммерческих полетов в апреле - мае, "Победа" получила чистую прибыль в размере 1,4 млрд рублей.

Помимо "Победы" элементы лоукост-перевозок с середины 2010-х годов применяют и другие российские авиакомпании. В частности, практически все перевозчики ввели дешевые безбагажные тарифы.