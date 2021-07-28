Биография Олега Бакланова

28 июля 2021 года стало известно о смерти бывшего министра общего машиностроения СССР, первого заместителя председателя Совета обороны СССР Олега Бакланова. Он умер в возрасте 89 лет.

Олег Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове Украинской ССР (ныне - Украина).

В 1948-1950 годах учился в Харьковском ремесленном училище связи, в 1958 году без отрыва от производства окончил радиотехнический факультет Всесоюзного заочного энергетического института подготовки и усовершенствования инженеров (Москва; ныне - МИРЭА - Российский технологический университет).

Кандидат технических наук (1969).

С 1950 года работал на Харьковском приборостроительном заводе (ХПЗ) им. Т. Г. Шевченко, был монтажником, затем регулировщиком радиоаппаратуры.

В 1953 году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС). 23 августа 1991 года постановлением бюро президиума Центральной контрольной комиссии КПСС исключен из компартии "за организацию государственного переворота".

В середине 1950-х был назначен старшим мастером выпускного цеха ХПЗ, где отрабатывалась аппаратура системы боковой радиокоррекции ракеты Р-7, а также первых искусственных спутников Земли. В 1958-1962 годах - заместитель начальника выпускного цеха ХПЗ.

С 1962 года - заместитель главного инженера, в 1963-1972 годах - главный инженер Харьковского приборостроительного завода. В этот период ХПЗ начал производство бортовой аппаратуры автономных систем управления для баллистических ракет Р-12, УР-100 и Р-16, цифрового комплекса командно-траекторной радиолинии "Графит" для космических аппаратов "Зенит" и др.

В 1972-1975 годах - директор Харьковского приборостроительного завода им. Т. Г. Шевченко Министерства общего машиностроения СССР. Предприятие производило цифровую аппаратуру бортовых и наземных систем управления ракетными комплексами разработки конструкторского бюро Владимира Челомея, а также автоматизированные системы управления энергетическим оборудованием атомных электростанций.

С апреля 1975 года по ноябрь 1976 года - генеральный директор производственного объединения "Монолит", головным предприятием в котором стал ХПЗ им. Шевченко.

С 1976 по 1981 год занимал пост заместителя, в 1981-1983 годах - первого заместителя министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева. Ведомство объединяло и координировало работу предприятий и научных организаций космической отрасли, а также связанных с разработкой и производством ракетно-ядерного вооружения.

С 8 апреля 1983 года по 18 февраля 1988 года - министр общего машиностроения СССР в правительствах Николая Тихонова и Николая Рыжкова. В качестве министра Олег Бакланов курировал создание космического комплекса "Энергия-Буран", ракеты-носителя "Зенит", долговременных орбитальных станций "Салют-7" и "Мир", реализацией проектов в сфере фото-, радиотехнической и морской разведки, предупреждения о ракетном нападении, стратегической и оперативно-тактической связи и др.

В 1984-1989 годах - депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва, избирался от Донецкой области.

С 1986 года был членом Центрального комитета (ЦК) КПСС.

С 18 февраля 1988 года по 25 апреля 1991 года - секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам, курировал военно-промышленный комплекс. Также возглавлял комиссию ЦК КПСС по военной политике. В качестве личного представителя генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева вылетал в Афганистан для подготовки президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы к решению советского руководства о выводе войск из этой страны.

В 1989-1991 годах - народный депутат СССР.

В марте - августе 1991 года - заместитель председателя Совета обороны СССР (по должности Совет возглавлял президент СССР Михаил Горбачев).

18 августа 1991 года вместе с секретарем ЦК КПСС Олегом Шениным, главкомом Сухопутных войск Валентином Варенниковым, руководителем аппарата президента СССР Валерием Болдиным и начальником Службы охраны КГБ СССР Юрием Плехановым летал в Форос к Михаилом Горбачеву с целью уговорить его ввести в стране чрезвычайное положение.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года Олег Бакланов вошел в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) созданного представителями высшего руководства СССР, несогласными с политикой Михаила Горбачева и проектом нового союзного договора, предполагавшего фактический роспуск союзного государства. Бакланов был одним из наиболее решительных участников ГКЧП. В ночь на 21 августа 1991 года на совещании у председателя Комитета госбезопасности СССР Владимира Крючкова обвинил руководство Министерства обороны в трусости, а главу КГБ - в нарушении достигнутой ранее договоренности об отключении телефонов, электроэнергии в здании Верховного совета РСФСР. Также настаивал на аресте президента РСФСР Бориса Ельцина. Однако члены ГКЧП не решились на применение силы. 21 августа глава госкомитета и.о. президента СССР Геннадий Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП и недействительности всех его решений. 23 августа 1991 года Олег Бакланов был арестован сотрудниками прокуратуры СССР (22 августа разрешение на арест депутата Бакланова дал президиум Верховного Совета СССР).

С августа 1991 года по январь 1993 года, в период следствия по делу ГКЧП, находился в следственном изоляторе (СИЗО) "Матросская Тишина" в Москве. Обвинялся генпрокуратурой по пункту "а" ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР ("Измена Родине с целью захвата власти").

26 января 1993 года вместе с еще пятью членами ГКЧП был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. 23 февраля 1994 года был амнистирован Государственной думой РФ. 6 мая 1994 года на основании постановления парламента "Об объявлении политической и экономической амнистии" уголовное дело в отношении членов ГКЧП было прекращено.

С 1994 года входил в руководящие органы партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина.

В июле 2001 года на ХХХII чрезвычайном съезде был избран в состав секретариата совета Союза коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза.

В 2004-2007 годах, когда Сергей Бабурин был вице-спикером Госдумы, Олег Бакланов занимал пост его советника. Также работал советником президента акционерного коммерческого банка "Мир".

Возглавлял региональную общественную организацию "Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины". В 2004 году, во время президентских выборов на Украине, выступал в поддержку Виктора Януковича.

С 2005 года был председателем совета директоров ОАО "Корпорация "Рособщемаш" (осуществляла работы по техническому и авторскому надзору в ракетно-космической отрасли).

В конце 2010-х являлся советником гендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева.

Был председателем правления Международного союза общественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ "Киевская Русь".

Был членом консультативного совета при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Герой Социалистического Труда (1976). Звание с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот" было присвоено "закрытым" указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся достижения в области создания специальной техники.

Также был награжден орденами "Знак Почета" (1960), Октябрьской Революции (1971), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1974).

Был лауреатом Ленинской премии 1982 года.

Автор книги воспоминаний и дневников "Космос - моя судьба. Записки из "Матросской тишины" (2012).

Супруга - Лилия Федоровна Бакланова (1937-2010). Сын - Дмитрий Бакланов (род. 1959), служил в правоохранительных органах СССР.