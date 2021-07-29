Как российское правительство боролось с ростом цен на бензин

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июля 2021 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что до 30 июля Минэнерго может принять решение о временном запрете на экспорт бензина. На прошлой неделе стоимость бензина Аи-95 на бирже несколько дней подряд обновляла исторические максимумы и превысила 60 тыс. рублей за тонну. Рекордные значения несколько раз побила и биржевая цена бензина марки Аи-92, превысив 57,5 тыс. рублей за тонну. Розничные цены в среднем по России достигли рекордного значения в 49,5 рублей за 1 литр бензина марки Аи-95. ТАСС подготовил материал о том, какие меры ранее российское правительство принимало, чтобы остановить рост цен на автомобильное топливо. В начале 1990-х К моменту распада СССР стоимость бензина (марки Аи-92) в среднем по России составляла 40 копеек за литр. При этом уже в 1990 году реальная стоимость его производства превысила регулируемую государством цену в два раза, в связи с чем возник дефицит моторного топлива и сформировался черный рынок. 3 декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ о либерализации цен, однако бензин вошел в число социально значимых товаров, на которые цены продолжали устанавливаться государством. 23 декабря 1991 года Министерство экономики и финансов РСФСР выпустило указание, согласно которому цены на бензин было разрешено повысить в три раза - до 1 рубля 20 копеек. Однако уже 4 января 1992 года президент Борис Ельцин подписал постановление российского правительства, разрешающее нефтеперерабатывающим заводам поставлять 10% производимых продуктов по свободным ценам. В апреле 1992 года регулирование цен на бензин было фактически передано региональным властям, которые в марте - апреле своими постановлениями повысили их до рыночных. Например, в Москве долгое время поддерживался максимальный тариф в 1 рубль 20 копеек, однако из-за вывоза топлива в соседние регионы, где цены были либерализованы, возник дефицит. В итоге 20 апреля цены на бензин в столице подскочили до 7 рублей. На этом подорожание не закончилось, к началу осени 1992 года бензин в Москве подорожал до 20 рублей, а на Дальнем Востоке - до 30 рублей и более. Уже 17 сентября 1992 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ "О государственном регулировании цен на отдельные виды энергоресурсов", в котором установил максимальную торговую надбавку на нефтепродукты в 2%. Однако из-за инфляции региональные власти продолжали повышать цены. Так, 20 января 1993 года бензин в Москве и Подмосковье подорожал до 48 рублей, 18 февраля - до 60 рублей.

Описание Автомобилисты на одной из московских АЗС, 1992 год © Александр Неменов/ТАСС

В апреле 1993 года Ельцин подписал сразу два указа - "О мерах по упорядочению ценообразования на нефть и продукты ее переработки на 1993 год", который фактически запустил процесс полной отмены регулирования цен на топливо, а также "О снабженческо-сбытовых надбавках на нефтепродукты", который временно заморозил цены на топливо для сельскохозяйственных предприятий, так как резкое подорожание угрожало срывом посевной. В июле 1993 года формально регулируемые цены на бензин в Москве достигли 100 рублей, в январе 1994 года - 250 рублей, а в ноябре 1994 года - 500 рублей. При этом осенью 1994 года столица пережила серьезный топливный кризис: частные заправочные станции резко подняли тарифы до 2 500 рублей, а по регулируемым ценам топливо купить было нельзя. В результате пришлось вмешаться столичным властям. Мэр Москвы Юрий Лужков повысил регулируемые тарифы до 1 тыс. рублей и лишил лицензий 10 коммерческих компаний, завышавших цены на своих заправках. Аналогичные действия на протяжении 1993-1995 годов неоднократно предпринимали и другие регионы. Окончательно о переходе на рыночные цены на бензин было объявлено 26 июня 1995 года, что позволило на несколько лет ликвидировать проблемы со снабжением топливом в большинстве регионов и стабилизировать цены. Так, в 1995-1998 годах цена на бензин (здесь и далее - марки Аи-95) выросла только с 1 680 до 1 960 неденоминированных рублей. Топливный кризис 1999 года Дефолт в августе 1998 года и резкое снижение курса рубля по отношению к доллару не привели к немедленному росту цен на бензин. Они оставались стабильными на уровне 2 деноминированных рублей за литр. Однако уже 16 ноября 1998 года министр топлива и энергетики РФ Сергей Генералов сообщил, что в стране "ощущается некоторый дефицит нефти". Вызвано это было тем, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) увеличили продажи бензина за рубеж, где закупочные цены на него были выше. Первыми регионами, ощутившими нехватку топлива, стали Карелия и Санкт-Петербург, где с 30 апреля по 5 мая 1999 года стоимость бензина резко возросла с 2 до 7 рублей. Это практически сразу повлекло за собой рост цен на продукты питания. 7 мая губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев обвинил топливные компании в сговоре, пригрозив: "Мы поддадим им так, что мало этим заговорщикам не покажется". Были возбуждены антимонопольные дела против владельцев автозаправок и Киришского НПЗ (в июле были возбуждены и уголовные дела, но о результатах расследования по ним не сообщалось). Рост цен на бензин был временно остановлен после того, как власти города договорились с Киришским НПЗ об увеличении поставок. Уже в середине мая 1999 года кризис вышел за пределы Северо-Запада России, бензин начал резко дорожать на Черноземье и в Сибири (в Москве при этом поначалу цены повысились ненамного - на 20%). На рост стоимости топлива повлияла также подготовка Госдумой РФ нового налогового кодекса, который предполагал взимание акцизов не с НПЗ, а с автозаправочных станций (он вступил в силу с 1 января 2001 года). 7 июня 1999 года премьер-министр России Сергей Степашин на встрече с главами думских фракций заявил о необходимости "жестко контролировать попытки… спекулировать на бензине". Также он пообещал установить "жесткий мораторий на повышение цен на энергоносители". 10 июня на заседании правительства Степашин пообещал "принимать жесткие меры по отношению к спекулянтам вплоть до заведения уголовных дел". "Мы никому не позволим играться с государством", - добавил тогда премьер-министр. В качестве меры по исправлению ситуации новое правительство под председательством Владимира Путина в августе 1999 года предложило в два раза увеличить вывозные пошлины на нефть и мазут, однако после переговоров с нефтяными компаниями было решено остановиться на компромиссном повышении в 1,5 раза. Также 25 августа председатель подкомитета Госдумы РФ по топливным ресурсам Валерий Язев сообщил, что Владимир Путин на совещании с руководителем администрации президента Александром Волошиным предложил для решения проблем на топливном рынке создать государственную нефтяную компанию, которая "может стать крупнейшим трейдером на внутреннем рынке и крупным экспортером".

Описание Очередь на АЗС, 1999 год © Валерий Матыцин/ТАСС

Ситуация на рынке бензина стабилизировалась к осени 1999 года. При этом по итогам года автомобильное топливо во всех регионах подорожало с 2 до 9 рублей. Проблема была решена благодаря тому, что регионы нашли альтернативных поставщиков бензина. Например, в Санкт-Петербурге им стал "Сургутнефтегаз". 28 декабря 1999 года Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы, согласно которому петербургские отделения топливных компаний ("Лукойл", Shell, Neste и др.) были обязаны возместить в федеральный бюджет 10 млн рублей, незаконно полученных в результате ценового сговора. Цены на бензин в 2000-2008 годах Вплоть до 2008 года бензиновые цены стабильно увеличивались на фоне роста стоимости нефти. Розничная цена литра Аи-95 впервые превысила 10 рублей в 2004 году и 20 рублей - в 2007 году. Серьезных кризисов это увеличение не вызвало, поскольку оно происходило на фоне быстрого роста экономики и доходов населения. В октябре 2003 года вице-премьер РФ Виктор Христенко, объясняя ситуацию, заявил, что происходит это ввиду общего повышения цен на нефть и общего уровня потребления в стране. Тем не менее, политики неоднократно высказывали обеспокоенность из-за подорожания. Так, в сентябре 2005 года спикер Совета Федерации Сергей Миронов попросил правительство вмешаться в ситуацию. 19 сентября 2005 года руководители крупнейших российских нефтяных компаний на совещании у министра промышленности и энергетики Виктора Христенко приняли решение заморозить цены на бензин и другие нефтепродукты до конца года. 27 сентября 2005 года президент РФ Владимир Путин связал рост цен на бензин "прежде всего с тем, что российская экономика интегрируется в международную экономику", но вместе с этим поручил правительству подготовить решения в связи с подорожанием бензина. В результате правительство решило не повышать акцизы на бензин, заморозив их на уровне 3 629 рублей за тонну. Кроме того, сдерживать рост цен позволяли переговоры с нефтяниками, которые добились в ответ постепенного снижения налога на добычу полезных ископаемых. Также ФАС периодически штрафовала нефтяные компании за ценовые сговоры, но только на региональном уровне. Например, за завышение цен весной 2008 года в Алтайском крае компании "Газпромнефть-Алтай" и "Роснефть-Алтайнефтепродукт" были оштрафованы на 1,2 млн рублей и 3,9 млн рублей соответственно. После мирового финансового кризиса 2008 года Промежуточный пик розничных цен на бензин Аи-95 (25,14 рубля за литр) был достигнут в августе 2008 года накануне мирового финансового кризиса. Однако вслед за этим последовало падение цен на нефть и соответственно снижение цен на бензин - до 19,77 рубля за литр в мае 2009 года. Затем рост возобновился. В 2010-х годах бензин продолжал дорожать вслед за нефтью. 16 декабря 2010 года премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе прямой линии на вопрос о том, может ли Россия запретить экспорт нефти, чтобы не допустить удорожание бензина внутри страны, ответил: "Мы не можем закрыть экспорт нефти, поскольку он обеспечивает основные поступления в бюджет". С 2010 года правительство РФ впервые с 2005 года начало повышать акцизы на бензин. Весной 2011 года в ряде регионов России возникли перебои с топливом, что вызвало рост цен. На заседании президиума правительства 28 апреля 2011 года премьер-министр Владимир Путин заявил: "Мы в прошлом году заняли первое место в мире по добыче нефти, и мы не можем допустить, чтобы в нашей стране жители хоть в каком-то месте испытывали дефицит нефтепродуктов". Одной из мер, принятых правительством, стало повышение экспортных пошлин на нефтепродукты. Также Минэнерго договорилось с нефтяными компаниями о временной приостановке экспорта нефти в мае 2011 года. Кроме того, летом 2011 года Минэнерго по поручению премьер-министра Владимира Путина объявило о подготовке системы резервирования нефтепродуктов для внутренних нужд, назначив ее оператором компанию "Роснефтегаз". 27 июля 2011 года сообщалось, что "Роснефтегаз" заключил рамочные договоры по резервированию нефти с "Роснефтью", "Газпром нефтью", "Зарубежнефтью", "Лукойлом" и "Сургутнефтегазом".

Описание Автозаправочная станция, 2014 год © Александр Рюмин/ТАСС