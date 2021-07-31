Как авиация МЧС России тушила пожары за рубежом

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 июля 2021 года в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров будет направлена сводная авиагруппировка МЧС и Минобороны России. В Турции уже задействованы три российских самолета-амфибии Бе-200. В канцелярии турецкого президента по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сообщили, что Россия выделила Турции еще пять пожарных самолетов Ил-76 и три пожарных вертолета Ми-8.

Лесной пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в нескольких других провинциях, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате природного бедствия погибли шестеро, пострадали 183 человека.

ТАСС рассказывает о том, как Россия задействовала противопожарную авиацию за рубежом. В каждом таком случае самолеты или вертолеты направляются по запросу государства, в котором происходит ЧП.

Турция, 1999 год

20 августа 1999 года после обращения Турции три самолета Ил-76ТД приняли участие в ликвидации пожара на нефтехимическом комплексе в городе Измит, вызванного сильным землетрясением. Впервые в истории российской противопожарной авиации было проведено групповое тушение пожара сразу тремя самолетами. Они сбросили на горящее предприятие более 126 т пенообразующего раствора, предотвратив взрыв резервуаров со сжиженными газами и выброс высокотоксичных веществ в пролив Босфор.

Индонезия, 2006 год

Осенью 2006 года в Индонезии на островах Калимантан и Суматра лесные пожары уничтожили более 27 млн гектаров леса. В октябре - декабре 2006 года три многоцелевых самолета-амфибии Бе-200 МЧС России участвовали в ликвидации очагов этих пожаров. Всего российские летчики совершили 94 вылета, сбросив на очаги пожара 4 885 т воды.

Балканский полуостров, 2007 год

Летом 2007 года на Балканском полуострове из-за аномальной жары возникли крупные очаги лесных пожаров, наибольший размах стихийное бедствие приняло в Греции, где погибли 84 человека. С 27 июля по 29 октября 2007 года тушением лесных пожаров на греческой территории занималась авиагруппа МЧС России в составе самолета-амфибии Бе-200, двух вертолетов Ми-26 и двух вертолетов Ми-2, которая размещалась на авиабазе "Элевсина" в пригороде Афин. Авиация МЧС также работала по очагам пожаров в Черногории, Болгарии и Сербии. Всего было совершено свыше 420 вылетов (из них 334 - в Греции), сброшено порядка 30 тыс. т воды.

Израиль, 2010 год

С 3 по 6 декабря 2010 года авиагруппировка МЧС России в составе двух самолетов Бе-200, двух самолетов Ил-76 и противопожарного вертолета Ми-26 участвовала в ликвидации крупного пожара близ города Хайфа. В результате пожара погиб 41 человек, были уничтожены 250 коттеджей, выгорело 5 тыс. га в заповедной зоне на склонах горы Кармель, погибли около 5 млн деревьев. Всего в тушении пожара приняли участие около 40 летательных аппаратов из разных стран. Именно массированное применение авиации позволило переломить ситуацию и справиться с огнем.

Индонезия, 2015 год

С 20 октября по 21 ноября 2015 года два самолета Бе-200ЧС МЧС России тушили лесные пожары на территории острова Суматра. За месяц работы российские летчики ликвидировали 50 природных пожаров, отстояли от огня 20 населенных пунктов, а также национальный заповедник (парк Гора Лаусер) и мечеть XVIII века.

Португалия, 2016 год

С 13 августа по 17 сентября 2016 года два самолета Бе-200ЧС МЧС России тушили лесные пожары в Португалии по запросу властей этой страны. Амфибии базировались на аэродроме города Лейрия, всего за время работы они ликвидировали более 50 пожаров, защитив от огня три национальных парка и 26 населенных пунктов с населением более 84 тыс. человек. Было выполнено 169 сбросов воды общей массой более 2 тыс. т.

Израиль, 2016 год

С 25 по 29 ноября 2016 года два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России, привлекавшиеся к тушению лесных пожаров в Израиле, защитили от огня города Хайфу, Иерусалим и Давид. Бе-200 прибыли в Израиль по поручению президента России и по просьбе израильской стороны, обратившейся за помощью к другим странам, в том числе и РФ. В результате пожаров в Израиле пострадали более 130 человек, около 75 тыс. местных жителей были эвакуированы в безопасные районы, огнем повреждены более 200 строений. Всего за время работы российские самолеты осуществили 22 слива воды общей массой 264 т на очаги возгорания.

Чили, 2017 год

С 30 января по 27 февраля 2017 года в Чили самолет Ил-76 МЧС России совершил 41 вылет на тушение пожаров и сбросил свыше 1 700 т воды на горящие леса. В МЧС сообщили, что благодаря работе Ил-76 удалось не допустить распространения огня в сторону 17 населенных пунктов: Мелипилья, Сан-Педро, Портосуэло, Навидад, Консепсьон, Сан Хавьер, Сан Хуан, Талами, Кильпуэ, Винья-дель-Мар, Пеньялолен, Картахена, Лампа, Приход Инес, Катильо, Кильон и Касабланка, в которых проживают около 900 тыс. человек.

Сербия, 2017 год

11 августа 2017 года в Сербии в окрестностях города Бора возникла критическая ситуация с лесными пожарами. Огнем было охвачено более 300 га на возвышенности горы Црни-Врх. Вертолет Ми-8 МЧС России, прибывший в эту страну для оперативного тушения возникающих природных пожаров в рамках работы российско-сербского гуманитарного центра в соответствии с запросом сербского правительства и поручением правительства РФ, помог локализовать и ликвидировать большинство очагов пожаров.

Армения, 2017 год

12-17 августа 2017 года самолет Ил-76 МЧС боролся с крупным лесным пожаром в заповеднике "Хосровский лес" в 60 км к юго-востоку от Еревана. Огнем были охвачены сотни гектаров. Благодаря работе российской авиации и местных пожарных удалось ликвидировать очаги возгорания и сохранить около 2 тыс. видов растений.

Сербия, 2019 год

29 октября 2019 года сербские спасатели обратились к российским коллегам с просьбой помочь в тушении пожаров на горном хребте Стара-Планина (восток страны на границе с Болгарией). Возгорание находилось в недоступном для автотранспорта районе, куда пожарные добирались пешком по два часа. Сильное задымление мешало использовать вертолеты. В связи с этим единственным шансом оставалось использование авиации МЧС России, отмечали сербские специалисты. К 3 ноября самолет МЧС России ликвидировал высокогорные очаги пожара.

Абхазия, 2019 год

11 ноября 2019 года МЧС Абхазии обратилось к российским коллегам с просьбой помочь в ликвидации пожара в труднодоступной для наземной техники местности - в высокогорном районе Двуречья на территории села Псху Сухумского района. Российское ведомство выделило специально оборудованный вертолет Ми-8, 17 ноября был направлен также самолет Бе-200. К 20 ноября большинство пожаров на площади порядка 30 тыс. га удалось потушить.