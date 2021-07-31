Многоцелевой истребитель Су-35. История и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 июля 2021 года пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования, угрозы его здоровью нет.

Су-35 - российский многоцелевой сверхзвуковой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Дальнейшее развитие "одноместной" линейки самолетов Су-27. Строевая модификация для Воздушно-космических сил (ВКС) России имеет индекс Су-35С.

История проектирования и испытаний

Работа над модификацией перехватчика Су-27, способной обнаруживать и поражать наземные цели (то есть над полноценным многофункциональным истребителем), началась в ОКБ Сухого еще в середине 1980-х годов. Самолет получил название Су-27М (Т-10М). Он был оснащен новым радиоэлектронным оборудованием (в том числе РЛС заднего обзора), вооружением, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), многофункциональными индикаторами в кабине пилота, комплексом дозаправки топливом в воздухе и прочим.

Первый полет Су-27М (вскоре получившего наименование Су-35) состоялся 1 апреля 1992 года. Су-35 демонстрировался на различных международных авиасалонах и предлагался на экспорт, но покупателей не нашел. Серийное производство новых истребителей не началось из-за экономических проблем.

Часть новых технических решений, использованных в Су-27М, были затем применены в истребителях Су-30 разных типов и Су-37. Работы над одноместным многофункциональным истребителем на базе Су-27 возобновились в середине 2000-х годов. Он получил шифр "изделие Т-10БМ". Конструкторы установили на истребителе новую авионику, радиолокационную станцию "Ирбис" с пассивной фазированной антенной решеткой, новые, более мощные двигатели с поворотным вектором тяги. Также на самолете была применена новая информационно-управляющая система, создатели которой были удостоены премии правительства РФ в области науки и техники за 2017 год.

В ходе "перекомпоновки" было решено, в частности, отказаться от переднего горизонтального оперения и аэродинамического тормоза, которые использовались на Су-27М.

Первый полет Т-10БМ был выполнен 19 февраля 2008 года, самолет пилотировал заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Богдан.

Истребитель серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина, КнААЗ). В 2009 году подписан контракт на поставку ВВС России 48 самолетов. Первые 12 истребителей были переданы 12 февраля 2014 года 23-му истребительному авиационному полку (аэродром Дзёмги, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край). Полностью контракт был выполнен в 2015 году, после чего военные заказали еще 50 самолетов. 19 февраля 2020 года в госкорпорации "Ростех" сообщали, что ВКС России эксплуатируют около 70 экземпляров Су-35С.

С 2015 года самолеты этого типа входили в состав группировки ВКС РФ в Сирии. 19 сентября 2017 года пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ сообщила, что истребитель Су-35С принят на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России.

4 апреля 2018 года на заседании государственной комиссии, рассматривающей ход испытаний Су-35С в 929-м Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени В. П. Чкалова в Ахтубинске, заместитель министра обороны России Юрий Борисов дал высокую оценку качеству выполненных работ по самолету. Он также подчеркнул, что "летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирии, очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые и эксплуатационные характеристики".

Летно-технические характеристики

Аэродинамическая схема самолета - двухдвигательный высокоплан с трехопорным убирающимся шасси с передней стойкой. Оборудован двумя турбореактивными двигателями АЛ-41Ф1С мощностью 14 500 кгс (на форсаже) каждый. Эти двигатели с управляемым в одной плоскости вектором тяги разработаны Научно-производственным объединением "Сатурн" (Рыбинск, Ярославская область). Длина самолета - 21,95 м, размах крыла - 14,75 м, высота - 5,92 м.

Максимальная взлетная масса - 34 500 кг, максимальная скорость - 2 500 км/ч (2,35 Маха), максимальная дальность полета без подвесных топливных баков (ПТБ) - 3 600 км, с ПТБ - 4 500 км. Практический потолок - 18 тыс. м. РЛС истребителя способна обнаруживать цели на дальности до 400 км и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно. Экипаж состоит из одного человека.

Назначенный производителем ресурс самолета - 6 тыс. часов или 30 лет, ресурс двигателей - 4 тыс. часов.

Вооружение

На 12 узлах подвески может нести управляемые ракеты типа "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", неуправляемые ракеты, авиабомбы различных калибров. Максимальная боевая нагрузка - 8 т. Оснащен пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм (боезапас - 150 патронов).

Экспортные поставки

19 ноября 2015 года государственная корпорация "Ростех" объявила о заключении контракта на поставку в Китай 24 истребителей Су-35, КНР стала первым иностранным покупателем этих самолетов. Сумма контракта оценивалась в $2,5 млрд. В сентябре 2018 года за эту сделку США применили к Китаю так называемые вторичные санкции - ограничительные меры были наложены на департамент разработки оборудования Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу. В 2016 году российская сторона передала Китаю четыре, в 2017 году - десять и в 2018 году - оставшиеся десять самолетов.

20 февраля 2017 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил СМИ, что соглашение о намерениях по закупке Су-35 подписали с РФ Объединенные Арабские Эмираты.

1 марта 2018 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин сообщил о подписании контракта на поставку Су-35 в Индонезию. Ранее в Ростехе сообщали, что Индонезии вручалось коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах. Сделка оценивалась в $1,1 млрд, по состоянию на июль 2021 года реализация контракта еще не началась.

16 мая 2020 года военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что Россия начала производство Су-35 по контракту с Египтом. По данным источника, "на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина началось производство Су-35, предназначенных для поставки египетским ВВС по заключенному в 2018 году контракту". Источник отмечал, что "сроки поставки первой партии самолетов египетской стороне в связи с ограничениями, накладываемыми пандемией коронавируса, пока не определены".

Авиапроисшествия

По данным открытых источников, с самолетами этого типа до 31 июля 2021 года произошло только одно авиационное происшествие без жертв. 26 апреля 2009 года в ходе испытаний прототип Су-35-4 (бортовой номер 904, третий летный образец) потерпел аварию на аэродроме Дзёмги. При скоростной пробежке с использованием форсажа самолет сошел с взлетно-посадочной полосы, столкнулся с препятствием и получил значительные повреждения. Летчик-испытатель Евгений Фролов катапультировался и не пострадал. Причиной аварии стал отказ системы управления двигателем, в результате чего не был отключен форсаж.