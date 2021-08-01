Биография Ясена Засурского

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 августа 2021 года на 92-м году жизни умер бывший декан, президент факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщили в пресс-службе факультета.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве.

В 1944 году, окончив экстерном среднюю школу, в возрасте 14 лет поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков (бывший Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса Тореза, ныне - Московский государственный лингвистический университет). По окончании вуза в 1948 г. получил специальность "преподаватель английского языка средней и высшей школы". В 1948-1951 годах был аспирантом филологического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова.

В 1951 году в МГУ защитил кандидатскую диссертацию по теме "Путь Теодора Драйзера к коммунизму. Драйзер и американское рабочее движение".

Доктор филологических наук. В 1967 году в университете защитил диссертацию по теме "Американская литература XX века".

Профессор МГУ (1968).

После окончания аспирантуры работал научным редактором издательства "Иностранная литература".

С 1953 года работал на факультете журналистики МГУ (создан в университете годом ранее). Начинал старшим преподавателем, затем был доцентом. В 1955 г. создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы (ныне - кафедра зарубежной журналистики и литературы).

В 1956-1964 годах был заместителем декана журфака Евгения Худякова (первый руководитель факультета). После того, как в конце 1963 году Евгений Худяков подал в отставку с поста декана по состоянию здоровья, Ясен Засурский исполнял обязанности руководителя факультета журналистики. 25 ноября 1964 г. он был избран деканом журфака МГУ. Возглавлял факультет в течение 43 лет - до 2007 г.

С 23 ноября 2007 года занимал почетную должность президента факультета журналистики МГУ. Входил в состав ученого и диссертационного советов журфака.

С 1966 года возглавлял Научно-методический совет государственных университетов СССР по журналистскому образованию.

В 1995-1999 годах был председателем Комиссии по лицензированию радио- и телечастот.

Был главным редактором журнала "Вестник Московского университета". Занимал должность президента Общества выпускников факультета журналистики МГУ.

Член Союза журналистов и Союза писателей России, Международной ассоциации по изучению СМИ и коммуникации. Занимал пост председателя международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа.

Награжден орденами "Знак Почета" (1961, 1976), Трудового Красного Знамени (1980), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999), Дружбы (2005). Имеет Почетную грамоту президента РФ (2011).

Кавалер ордена Академических пальм (Франция, 2002), награжден орденом Дружбы (Вьетнам, 2012).

Лауреат премий правительства РФ в области печатных средств массовой информации (2005) и в области СМИ (2015).

Лауреат премий МГУ: имени М. В. Ломоносова II степени (1976), имени М. В. Ломоносова за педагогическую деятельность (1998), имени И. И. Шувалова (1999).

Заслуженный профессор МГУ (2003).

Заслуженный журналист Российской Федерации (2018).

Имел почетное звание "Легенда российской журналистики" (2002, Союз журналистов России).

Автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий, учебных пособий. Среди них "Теодор Драйзер - писатель и публицист" (1957), "История зарубежной литературы" (1959), "История зарубежной журналистики" (1959), "Журналистика в политической структуре общества. Некоторые проблемы политической организации системы средств массовой информации и пропаганды" (1975), "Теодор Драйзер. Жизнь и творчество" (1977), "Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы" (1987), "История печати. Антология" (2001), "Система средств информации России" (2003), "Искушение свободой. Российская журналистика: 1990-2007" (2007), "Коммуникация в обществе знаний. Российская журналистика 2008-2013" (2013), "Современные зарубежные СМИ" (2013) и др.

В 2004 году издательство "Журналист" выпустило книгу "Человек-факультет" о Ясене Засурском.

Супруга Ясена Засурского, Светлана Александровна Шерлаимова, была доктором филологических наук, работала в Институте славяноведения РАН. Умерла в 2019 году. Сын - Иван.

Внук - Иван Засурский, кандидат филологических наук, журналист, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.