Механизм "Мобильный избиратель". История и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа 2021 года начинается прием заявлений от избирателей, которые намерены проголосовать на сентябрьских выборах по месту своего пребывания. Такой возможностью граждане могут воспользоваться на выборах депутатов Государственной думы РФ, глав российских регионов и депутатов законодательных собраний, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

"Мобильный избиратель"

Система "Мобильный избиратель" - механизм, позволяющий избирателям проголосовать на выборах на участке по месту фактического нахождения, а не по месту постоянной или временной регистрации. Вместо получения открепительных удостоверений граждане могут подать заявления о включении своих фамилий в список избирателей на участке по месту пребывания в дни голосования.

Впервые этот механизм на федеральном уровне был применен на президентских выборах 18 марта 2018 года (в соответствии с изменениями, внесенными в закон "О выборах президента Российской Федерации" 1 июня 2017 года).

В 2021 году избиратели смогут проголосовать и на парламентских выборах по месту пребывания без получения открепительных удостоверений. Соответствующие поправки были приняты в избирательное законодательство 4 июня 2018 года.

Права избирателей

Заявление о голосовании по месту нахождения могут подавать граждане, не имеющие регистрации по месту жительства, а также избиратели, которые будут находиться в день выборов за пределами РФ, на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах, в больницах или местах содержания под стражей, военнослужащие, находящихся вне места расположения воинской части, избиратели, работающие вахтовым методом.

Граждане, которые в дни голосования будут находиться на судах в плавании, на полярных станциях, в воинских частях, не смогут воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель". Для них будет организовано досрочное голосование.

Заявление на включение себя в список избирателей по месту нахождения необходимо подать лично через Единый портал госуслуг, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или в территориальную избирательную комиссию с 2 августа по 13 сентября включительно (до 24:00 мск). Кроме того, заявления можно подавать в участковую избирательную комиссию с 8 по 13 сентября.

Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, могут воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" для голосования по федеральному избирательному округу. Избиратели, зарегистрированные по месту пребывания не позднее 18 июня 2021 года, - для голосования также и по одномандатному избирательному округу, если их место пребывания находится на территории этого округа.

Правила подачи заявлений

Заявление в МФЦ, ТИК и УИК подаются в бумажном виде вместе с предъявлением удостоверения личности (для подачи заявления через Единый портал госуслуг необходимо иметь подтвержденную учетную запись). Если избиратель по состоянию здоровья не может самостоятельно прибыть для подачи заявления, члены комиссии должны посетить гражданина на дому. При этом избиратель может сообщить о своем желании проголосовать в дни выборов также на дому, не посещая участок для голосования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество избирателя, дата рождения, адрес места жительства либо информация о том, что избиратель не имеет регистрации по месту жительства, номер телефона, серия и номер паспорта (номер временного удостоверения личности), дата и время подачи заявления, а также сведения о

месте нахождения избирателя в дни выборов и номер избирательного участка, на территории которого он намерен проголосовать. Выбрать участок можно на сайте ЦИК с помощью сервиса "Найди свой избирательный участок".

Заявление может быть подано избирателем только один раз. При обнаружении нескольких таких обращений, действительным будет считаться то, что было подано первым. Если гражданин передумает и решит проголосовать по месту своего жительства, он может отозвать заявление не позднее 24:00 мск 13 сентября.

Открепительные удостоверения на выборах Госдумы в 2016 году

На выборах депутатов действующей Государственной думы РФ VII созыва, состоявшихся 18 сентября 2016 года, применялась система открепительных удостоверений. Они выдавались избирателям, которые в день выборов не могли находиться на своем участке по месту регистрации. Открепительные удостоверения получили 1 млн 246 тыс. 324 избирателя, правом проголосовать по ним воспользовались 809 тыс. 157 человек (64,92%), или 1,54% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.