Хронология случаев гибели российских туристов в ДТП с автобусами в Турции

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа 2021 года в районе курортного города Манавгат (провинция Анталья, Турция) в ДТП попал автобус, перевозивший в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 туристов из Самарской области, отдыхавших по линии туроператора "НТК Интурист". В результате по меньшей мере три гражданина РФ погибли. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

ТАСС подготовил хронологию случаев дорожно-транспортных происшествий с туристическими автобусами на территории Турции, в результате которых погибли туристы из России. С начала 2010 года произошло не менее восьми ДТП (с учетом инцидента 2 августа 2021 года), жертвами которых стали в общей сложности 25 туристов из России.

25 мая 2010 года недалеко от Антальи туристический автобус, следовавший на экскурсию к термальным источникам Памуккале, упал с моста с высоты 15 м в реку Аксу. Из находившихся в салоне 39 граждан России 13 человек погибли, 26 - получили ранения разной степени тяжести. Также погибли два гражданина Турции - водитель и гид. На сайте российского туроператора "Пегас туристик" сообщалось, что вероятной причиной катастрофы стала остановка сердца водителя автобуса.

29 августа 2012 года в районе города Белек произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 21 российского туриста. Погибла девушка, еще 11 человек получили ранения.

5 октября 2012 года на трассе Анталья - Кемер туристический автобус занесло на мокрой от дождя проезжей части, в результате чего транспортное средство опрокинулось. На месте происшествия погиб один и получили ранения 24 российских туриста.

4 мая 2014 года в результате ДТП с автобусом в провинции Анталья погибла одна гражданка России 1998 года рождения, пострадали еще девять россиян - восемь туристов и представитель туроператора TUI. Автобус следовал из аэропорта Антальи в Сиде и опрокинулся на крутом повороте.

2 июня 2015 года в районе уезда Ула (провинция Мугла) автобус с туристами из России перевернулся на одном из поворотов трассы. 50-летняя россиянка от полученных травм умерла в больнице, еще 14 туристов пострадали.

6 августа 2015 года в результате опрокидывания туристического автобуса в провинции Денизли погибли три гражданки России, еще две россиянки в крайне тяжелом состоянии попали в реанимацию. Помимо них был госпитализирован еще 21 гражданин России. В автобусе также находились туристы из стран СНГ и Балтии, всего пострадали 38 человек. Транспортное средство принадлежало компании Kilit Global, с которой работали российские туроператоры Tez Tour и "Библио Глобус". ДТП произошло на скользкой дороге, автобус потерял управление, врезался в ограждение и чуть не соскользнул в обрыв.

10 апреля 2021 года на трассе Конья - Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, которые находились на отдыхе в Анталье по путевкам от туроператора "Пегас туристик". Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, в результате транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В результате погибла одна туристка из Хакасии. Еще 26 россиян получили травмы разной степени тяжести.