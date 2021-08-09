История приостановки авиасообщения с Египтом

ТАСС-ДОСЬЕ. С 9 августа 2021 года Россия возобновляет регулярное авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх.

ТАСС рассказывает об истории приостановки и возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.

Прекращение авиасообщения между Россией и Египтом

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено 6 ноября 2015 года. Это решение было принято после теракта 31 октября 2015 года на борту самолета Airbus A321-231 российской компании "Когалымавиа", следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате погибли все находившиеся на борту 224 человека (большинство из них - россияне). Египет признал взрыв на борту самолета терактом только 24 февраля 2016 года. В ходе расследования авиакатастрофы было установлено, что для закладки бомбы в самолет террористы привлекли сотрудника сервисной службы аэропорта.

В целях безопасности все регулярные и чартерные рейсы российских авиаперевозчиков в Египет были отменены. С 6 по 30 ноября 2015 года свыше 88,5 тыс. туристов из РФ, отдыхавших на курортах Красного моря, были перевезены на родину специально зафрахтованными самолетами, причем багаж доставлялся отдельными рейсами. Одновременно с приостановкой авиасообщения было принято решение прекратить продажу туров в Египет. Ростуризм рекомендовал российским гражданам не посещать эту страну.

Рекомендации России

По итогам проверки в аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха российские специалисты представили египетской стороне список рекомендаций из 14 пунктов. Их большая часть была связана с проведением досмотра пассажиров. В частности, Египту было предложено обновить рамки металлодетекторов, приобрести рентгеновские сканеры, заменить систему видеонаблюдения, а также установить биометрические датчики доступа для персонала в чистую зону аэропортов. В марте 2016 года власти Египта согласились с этими предложениями. В декабре 2017 года Министерство транспорта РФ и Министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, в соответствии с которым безопасность туристов из РФ в аэропортах Египта впредь должны совместно обеспечивать российские и египетские специалисты.

Возобновление полетов Москва - Каир

В декабре 2017 года министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что международный аэропорт Каира "полностью соответствует всем требованиям авиационной безопасности", аэропорты других городов он назвал еще неподготовленными. 4 января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о восстановлении авиасообщения - регулярные рейсы Москва - Каир были запущены в апреле 2018 года авиакомпаниями "Аэрофлот" и EgyptAir. Однако в марте 2020 года авиасообщение было прервано, на этот раз из-за пандемии коронавирусной инфекции. В сентябре 2020 года в связи с улучшением эпидемиологической обстановки перелеты между Москвой и Каиром возобновились.

Возобновление полетов на египетские курорты

В январе - феврале 2021 года российские специалисты положительно оценили ситуацию с безопасностью в аэропортах Хургада и Шарм-эш-Шейх. 23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о возобновлении авиасообщения по курортным направлениям. 8 июля Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты российских авиакомпаний на курорты Египта.

23 июля разрешение на полеты по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх дал оперативный штаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, который во время пандемии согласовывает все вопросы возобновления или прекращения международных полетов. Пока предусмотрено по пять рейсов в неделю на каждом направлении. Разрешение на них в Росавиации получила авикомпания "Россия". Для обеспечения безопасности граждан РФ она заключила соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады. С египетской стороны регулярные рейсы Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх начнут выполнять авиакомпании EgyptAir и FlyEgypt.

6 августа допуски Росавиации на выполнение полетов из Москвы и российских регионов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили еще несколько авиакомпаний. Однако окончательное решение о запуске и частоте полетов должен принять оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Потери туристической отрасли Египта

До 2016 года Египет был одним из приоритетных направлений отдыха для россиян. В 2014 году турпоток в Египет из нашей страны составил почти 3 млн (первое место по числу туристов, посещающих Египет), за 10 месяцев 2015 года - 2,24 млн человек. В 2015 году, помимо России, авиасообщение с Египтом прервали такие страны, как Великобритания, Нидерланды, Германия, Белоруссия. По этой причине в 2016 году доход отрасли упал на 45% (составил $3,4 млрд) по сравнению с 2015 годом. Однако возобновление в 2017 году авиасообщения с рядом стран и привлечение туристов из арабского мира, Индии и Китая помогли этой отрасли справиться с кризисом. В 2019 году доходы Египта от туризма составили рекордные $13,03 млрд. В 2020 году из-за пандемии они сократились почти на 70% и составили около $4 млрд. В этот же период число туристов уменьшилось с 13,1 млн до 3,5 млн.