Биография Сергея Ковалева

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 августа 2021 года на 92-м году жизни умер Сергей Ковалев, правозащитник, советский диссидент, бывший председатель Комиссии по правам человека при президенте РФ и первый уполномоченный по правам человека РФ. ТАСС подготовил его биографию.

Происхождение, образование, научная деятельность

Сергей Адамович Ковалев родился 2 марта 1930 года в городе Середина-Буда Сумской области Украинской ССР (ныне Украина) в семье железнодорожника. В 1932 году вместе с родителями переехал в подмосковный поселок Калининский (ныне город Королев Московской области).

В 1948 году поступил в Московский медицинский институт Министерства здравоохранения РСФСР. На третьем курсе перешел в 1-й Московский медицинский институт, откуда перевелся на биологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Окончил его в 1954 году по специальности "физиолог".

Кандидат биологических наук. В 1964 году в Институте биологической физики Академии наук СССР защитил диссертацию по теме "Электрические свойства миокардиальных волокон сердца лягушки".

В 1954-1960 годах работал лаборантом на кафедре физиологии животных биологического факультета МГУ.

С 1961 по 1964 год - старший инженер, затем младший научный сотрудник Института биологической физики АН СССР.

В 1964-1969 годах заведовал отделом межфакультетской лаборатории математических методов в биологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

С 1970 года - научный сотрудник Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции.

Участие в диссидентском движении

В 1966 году Сергей Ковалев организовал в Институте биофизики сбор подписей под обращением в президиум Верховного Совета СССР в защиту литераторов Андрея Синявского и Юлия Даниэля, осужденных по ст. 70 Уголовного кодекса РСФСР ("Антисоветская агитация и пропаганда") за публикацию своих художественных произведений на Западе.

С 1968 года активно участвовал в диссидентском движении. В мае 1969 года вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР. В том же году под давлением администрации был вынужден уволиться из МГУ.

В 1971-1974 годах был одним из участников издания "Хроники текущих событий" - самиздатского машинописного сборника, в котором фиксировались случаи нарушения прав человека в СССР, а также публиковалась хроника диссидентского движения.

С сентября 1974 года - член московской группы международной неправительственной организации "Международная амнистия".

Заключение и ссылка

28 декабря 1974 года Сергей Ковалев был арестован по обвинению в "антисоветской агитации и пропаганде". Ему вменялось участие в издании "Хроники текущих событий", а также распространение книги Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

В декабре 1975 года Ковалев был приговорен к семи годам заключения в колонии строгого режима и трем годам ссылки. Отбывал срок в Скальнинских (Пермских) лагерях и в Чистопольской тюрьме, ссылку - в Магаданской области.

В 1984-1987 годах, по отбытии срока ссылки, жил в Калинине (ныне Тверь), где работал сторожем.

Деятельность в конце 1980-х - 1990-х годах

В 1987 году Сергей Ковалев вернулся в Москву. До 1990 года занимал должность инженера в Институте проблем передачи информации АН СССР.

В годы перестройки начал активную общественно-политическую деятельность, вместе с бывшими политзаключенными Ларисой Богораз, Вячеславом Черноволом, Сергеем Григорьянцем участвовал в создании пресс-клуба "Гласность" (позднее на его основе была воссоздана Московская Хельсинкская группа).

В 1989 году принимал участие в учредительном съезде историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал". В 1990 году стал его сопредседателем. Входил в правление "Международного Мемориала", а также с 2006 года был руководителем его дочерней структуры - общественной организации "Российское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал".

С 1990 года - член Московской Хельсинкской группы (МХГ).

В 1990-1994 годах - глава делегации России в Комиссии ООН по правам человека в Женеве (Швейцария).

В 1990-1993 годах - народный депутат РСФСР/РФ. В марте 1990 года был избран от блока "Демократическая Россия" по Чертановскому территориальному округу №58 (Москва). Получил 53,7% голосов. Являлся председателем комитета Верховного Совета РФ по правам человека, членом Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР, входил во фракции "Демократическая Россия", "Согласие ради прогресса". В октябре 1993 года поддержал решение президента РФ Бориса Ельцина о ликвидации высших органов власти в стране - Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. Был лишен депутатского мандата на Х чрезвычайном съезде народных депутатов (23 сентября - 4 октября 1993 года).

В 1991 году назначен сопредседателем советской делегации на Московском совещании - конференции по человеческому измерению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

С 1991 года возглавлял в качестве председателя совет Международного исследовательского центра по правам человека, созданного по инициативе МХГ.

В 1992-1993 годах входил в руководство движения "Демократическая Россия" (лидеры - Лев Пономарев, Глеб Якунин и др.).

С октября 1993 года по январь 1994 года - председатель политического движения "Выбор России".

С 26 сентября 1993 года по 27 января 1996 года - председатель Комиссии по правам человека при президенте РФ. Подал в отставку 23 января 1996 года из-за несогласия с политикой властей, которых Ковалев обвинил в отказе от демократических реформ.

В 1993-1995 годах - депутат Государственной думы РФ I созыва. Был избран 12 декабря 1993 года по Варшавскому одномандатному округу №192 (Москва), набрав 22,95% голосов. Баллотировался от движения "Выбор России" (лидер - Егор Гайдар), в Думе был членом одноименной фракции.

С 17 января 1994 года по 10 марта 1995 года - уполномоченный по правам человека в РФ. Был утвержден в должности Госдумой РФ как представитель "Выбора России" в рамках межфракционного пакетного соглашения по распределению парламентских постов.

С сентября 1994 года по ноябрь 2001 года - член Президентского совета (главой государства в 1994-1999 годах был Борис Ельцин, с 2000 года - Владимир Путин).

После начала в декабре 1994 года первой чеченской войны Сергей Ковалев был назначен заместителем руководителя Временной наблюдательной комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод граждан в зоне вооруженного конфликта в Чечне (глава комиссии - вице-спикер Госдумы Валентин Ковалев). Кроме того, в декабре 1994 года при поддержке "Мемориала" и других общественных организаций Ковалев создал Миссию уполномоченного по правам человека на Северном Кавказе (с марта 1995 года - Миссия общественных организаций под руководством С. А. Ковалева). Выступал за прекращение боевых действий, вывод российских войск из Чечни и проведение переговоров между федеральными властями и лидерами сепаратистов.

10 марта 1995 года Государственная дума РФ отстранила Сергея Ковалева от должности уполномоченного по правам человека в РФ (за - 240 депутатов, против - 75, воздержались шестеро).

16-19 июня 1995 года Сергей Ковалев находился в Буденновске Ставропольского края, где отряд чеченских боевиков под руководством Шамиля Басаева захватил городскую больницу с 1 586 заложниками. Участвовал в переговорах с террористами, по итогам которых была достигнута договоренность об освобождении заложников в обмен на прекращение российскими войсками боевых действий и свободный выезд террористов из Буденновска.

Указом президента т.н. Чеченской Республики Ичкерии Джохара Дудаева Сергей Ковалев был награжден орденом "Рыцарь чести" (указ был подписан в 1995 году, вручение состоялось в Москве в январе 1997 года).

В 1995-1999 годах - депутат Госдумы РФ II созыва. Был избран 17 декабря 1995 года по Чертановскому одномандатному округу №204 (Москва). Баллотировался от избирательного блока "Демократический выбор России - Объединенные демократы", на выборах получил 22,99% голосов избирателей. В Думе входил в группу "Демократический выбор России", был членом комитета по международным делам.

С 1996 по 2001 год - член политсовета партии "Демократический выбор России" (в 2001 году вошла в состав партии "Союз правых сил", СПС).

В 1996-2003 годах входил в российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (сначала по квоте фракции "Яблоко", затем - Союза правых сил).

Политическая деятельность в 2000-2010-х годах

В 1999-2003 годах - депутат Государственной думы РФ III созыва. 19 декабря 1999 года был избран по списку избирательного блока "Союз правых сил" (седьмой номер общей части списка). Член фракции СПС, входил в состав комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

7 декабря 2003 года баллотировался в Государственную думу IV созыва по списку партии "Яблоко" (возглавлял Петербургскую региональную группу). В Думу не прошел, так как партия не преодолела 5-процентный барьер (4,30%).

В сентябре 2006 года вступил в партию "Яблоко", был избран сопредседателем ее правозащитной фракции. С 2008 года являлся членом политического комитета партии "Яблоко".

2 декабря 2007 года баллотировался в Госдуму V созыва по списку "Яблока" (был вторым номером в общей части списка). В Думу избран не был, так как партия не преодолела 7-процентный барьер (1,59%).

4 декабря 2011 года был включен в список "Яблока" на выборах в Госдуму VI созыва под №11 в составе региональной группы №17 (Республика Мордовия, Пензенская область, Ульяновская область). В Думу не прошел, т.к. партия набрала 3,43% и не преодолела 7-процентный барьер.

В августе 2008 года осудил действия России в Южной Осетии и Грузии, в 2014 году выступил против воссоединения Крыма с Россией.

13 февраля 2018 года Сергей Ковалев стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак (заняла четвертое место из восьми кандидатов с результатом 1,68%).

Награды, премии, почетные звания

Был награжден орденом Томаша Гаррига Масарика II степени (Чехия, 2003), Крестом Марьямаа (Эстония, 2005), Большим Крестом ордена Заслуг перед Республикой Польша (2009), медалью "Памяти 13 января" (Литва, 1992). Являлся кавалером ордена Почетного легиона (Франция, 2006).

Лауреат ряда национальных и международных премий: Совета Европы в области прав человека (1995), Национального фонда поддержки демократии (США, 1996, совместно с Е. Боннэр), премии Кеннеди (2000), премии Улофа Пальме (2004), премии Европарламента "За свободу мысли" им. Андрея Сахарова (2009, в качестве одного из руководителей "Мемориала") и др.

Почетный гражданин Кракова. Почетный доктор Каунасской академии медико-биологических наук, Эссекского университета (Великобритания), Варшавского университета (Польша, 2018).

Личные сведения, книги

Автор изданной на польском языке книги "Миссия Ковалева" - документально-публицистического рассказа о событиях чеченской войны (1995), а также опубликованной на немецком языке книги воспоминаний "Полет белой вороны" (1997). На русском изданы его книги "Прагматика политического идеализма" (1999), "Мир, страна, личность" (2000).

Сергей Ковалев был женат, у него трое детей.