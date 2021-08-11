Агентство стратегических инициатив. История и структура

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 лет назад, 11 августа 2011 года, Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, подписал распоряжение правительства об учреждении Агентства стратегических инициатив.



Агентство стратегических инициатив (АСИ, полное название - Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) - автономная некоммерческая организация, созданная для поддержки перспективных общественно значимых проектов среднего бизнеса, улучшения предпринимательского климата, содействия развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере.

История создания

Идея создания АСИ была выдвинута 6 мая 2011 года Владимиром Путиным на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в Волгограде.

11 августа 2011 года правительственным распоряжением об учреждении агентства был утвержден его устав и наблюдательный совет. Учредителем АСИ выступило правительство России.

Организация была зарегистрирована 19 августа 2011 года.

Деятельность

Среди ключевых реализуемых инициатив АСИ - цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей "За бизнес"; сервис продвижения российских проектов за рубежом Go Global; программы по развитию образования, городской среды, социальных изменений и технологий, внутреннего туризма, волонтерства; ряд обучающих платформ; модель повышения, инновационной открытости крупных компаний; пространства для коллективной работы и организации мероприятий "Точка кипения"; "Национальная технологическая инициатива", "Национальная социальная инициатива" и еще несколько других.

В 2011 году наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив был одобрен проект проведения первого национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia. Спустя год Россия вступила в состав международного движения WorldSkills International, став его 60-м членом. В 2019 году в Казани впервые прошел чемпионат мира по стандартам WorldSkills, по его итогам российская сборная заняла второе место в общем зачете после Китая, завоевав 14 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

С ноября 2014 года агентство участвует в составлении Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Методология включает в себя 42 показателя по четырем направлениям: "Регуляторная среда", "Институты для бизнеса", "Инфраструктура и ресурсы", "Поддержка малого предпринимательства". В первую пятерку регионов в рейтинге 2020 года входили Москва, республики Татарстан и Башкирия, Тюменская и Тульская области.

Одним из показателей деятельности АСИ выбран критерий места России в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business ("Ведение бизнеса"). Он отражает степень комфортности среды для ведения бизнеса (главный показатель), а также включает в себя оценку уровня административного давления на предпринимателей, подключения к инфраструктуре для бизнеса и т.д. За девять лет Россия поднялась в рейтинге ВБ со 120-го места (2011) до 28-го (2020), обогнав не только партнеров по группе БРИКС - Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, но и такие развитые страны как Японию, Испанию, Францию и Израиль.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 АСИ запустило акцию "Помоги учиться дома" по сбору средств для покупки компьютеров и планшетов ученикам и преподавателям. Также одним из главных направлений "Национальной технологической инициативы" стала грантовая поддержка проектов по борьбе с коронавирусной инфекцией (сумма грантов - до 50 млн рублей). Также АСИ в рамках своих инициатив занимается вопросами преодоления последствий пандемии в России.

Структура и руководство

В настоящее время АСИ имеет представительства во всех федеральных округах и общественных представителей во всех регионах.

Управление агентством осуществляет наблюдательный совет, дирекция и генеральный директор. На постоянной основе при АСИ действует экспертный совет.

Наблюдательный совет возглавляет президент России Владимир Путин. Также в его состав (всего 16 человек) входят первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф, президент РСПП Александр Шохин, президент "Деловой России" Алексей Репик, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Генеральным директором АСИ с 27 июля 2011 года по 13 февраля 2017 года был Андрей Никитин (ныне губернатор Новгородской обл.). С 13 февраля 2017 года этот пост занимает Светлана Чупшева.

С момента создания агентства прошло 16 заседаний наблюдательного совета, последнее состоялось 9 июля 2020 года в формате видеоконференции.



Председателем экспертного совета является глава государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.