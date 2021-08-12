Как проходила регистрация партийных списков на выборы в Госдуму

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 августа 2021 года Центризбирком зарегистрировал список кандидатов от партии "Единая Россия". Таким образом комиссия завершила регистрацию партийных списков на выборы в Госдуму VIII созыва, голосование на которых пройдет 17, 18 и 19 сентября.

Всего ЦИК зарегистрировал списки 14 политических партий. Все они допущены к выборам без сбора подписей избирателей, поскольку представлены в Госдуме или региональных парламентах.

Партии - участники предвыборной кампании

В России на начало избирательной кампании было зарегистрировано 32 политические партии. Все они имели право участвовать в выборах. 16 июля стало известно, что численность партий сократилась до 30 (решением Верховного суда РФ по иску Минюста были ликвидированы Интернациональная партия и Партия социальных реформ).

По требованию избирательного законодательства все партии должны были провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после опубликования указа президента России о назначении выборов, т.е. до 13 июля 2021 года.

В установленные законом сроки 15 партий провели предвыборные съезды, на которых выдвинули списки кандидатов.

Из 15 партий 14 обладают так называемой парламентский льготой (допущены к выборам без сбора подписей избирателей в поддержку своих кандидатов), поскольку представлены в Госдуме и региональных парламентах. Среди них: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров), "Коммунисты России", "Родина", "Новые люди", "Яблоко", "Зеленая альтернатива" ("ЗА"), Партия роста, Российская экологическая партия "Зеленые", Российская партия свободы и справедливости (РПСС), "Гражданская платформа".

Пятнадцатая партия - Российский общенародный союз (РОС) - должна была собрать не менее 200 тыс. подписей в поддержку федерального списка (при этом в каждом субъекте России - не более 7 тыс.), а также не менее 3% подписей избирателей в одномандатных округах.

Представление документов в ЦИК

Все 15 партий к 13 июля подали в ЦИК документы для заверения списков своих кандидатов. В течение 10 дней - с 7 по 17 июля - Центризбирком заверил все списки. В целом были представлены документы для выдвижения 4 тыс. 270 кандидатов в депутаты. По одномандатным округам было выдвинуто 2 тыс. 214 кандидатов от партий и 173 кандидата в порядке самовыдвижения.

Численный состав федеральных партийных списков по требованию избирательного законодательства должен включать 200-400 кандидатов. При этом до половины в нем могут составлять беспартийные. Список делится на две части: общефедеральную и региональную. Общефедеральная может включать в себя 15 человек или вовсе отсутствовать. Региональная часть подразделяется на группы (не менее 35), которые охватывают всю территорию страны.

После этапа заверения комиссия приступила к процедуре регистрации кандидатов. 4 августа ЦИК завершил прием документов от партий для регистрации списков по федеральному округу. Во всех регионах РФ также завершился прием документов окружными комиссиями у кандидатов от партий и самовыдвиженцев по одномандатным округам.

Последней партией, которая представила в ЦИК документы для регистрации, стал Российский общенародный союз. Представители партии подали документы с опозданием в 18:16 мск (по закону - до 18:00 4 августа), однако они были приняты. При этом ЦИК сообщил, что партия представила чуть более 90 тыс. подписей избирателей вместо минимальных 200 тыс. Многие были поданы с нарушением оформления, листы не оформлены в брошюры и пр. Кроме того, партия не предоставила требуемый по закону протокол об итогах сбора подписей.

Регистрация списков

19 июля ЦИК зарегистрировал первый федеральный список кандидатов от ЛДПР. 23 июля был зарегистрирован список "Коммунистов России", 24 июля - СРЗП и КПРФ. 26 июля комиссия зарегистрировала кандидатов от "Гражданской платформы", 27 июля - от Российской партии свободы и справедливости и "Родины", 30 июля - от партии "Зеленые". 2 августа процедуру регистрации прошли "Зеленая альтернатива", Партия пенсионеров и Партия роста. 5 августа ЦИК зарегистрировал федеральный список "Яблока", 10 августа - "Новых людей".

В ходе проверки документов, предоставленных партиями, Центризбирком выявил ряд нарушений выдвижения кандидатов. Так, ЦИК отказал КПРФ в регистрации директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина, который занимал третью позицию общефедеральной части списка. Причиной такого решения, по сообщению комиссии, стала информация о наличии у кандидата иностранных финансовых инструментов, что запрещено избирательным законодательством. Грудинин обратился с жалобой на решение ЦИК в Верховный суд РФ. 9 августа суд отклонил жалобу.

10 августа ЦИК отказал РОС в регистрации из-за недостаточного количества собранных подписей (93 тыс. 907).

Выборы 2016 года

В 2016 году в выборах могли участвовать 73 политические партии из 76, зарегистрированных в России. Свои предвыборные съезды провели 24 партии, включая 14, освобожденных по закону от сбора подписей. Впоследствии две из 24 партий приняли решение не участвовать в выборах, еще двум Центризбирком отказал в заверении их списков.

Документы для регистрации кандидатов предоставили в ЦИК 17 партий. После проведения соответствующих проверок комиссия допустила к выборам 14 партий, обладающих парламентской льготой.

Самый большой заверенный список кандидатов в Госдуму VII созыва, сформированный по итогам праймериз, был у "Единой России" (400 человек), самый маленький - у "Гражданской силы" (223). Количество региональных групп варьировалось от 35 у Партии роста до 135 у ЛДПР. Всего по партийным спискам баллотировались 4 тыс. 436 человек (почти 20 человек на место).

Самое большое число претендентов по одномандатным округам было выдвинуто ЛДПР (224), меньше всего - "Гражданской силой" (33). Всего на 225 мест в Госдуме претендовали 2 тыс. 30 зарегистрированных кандидатов-одномандатников, включая 19 самовыдвиженцев (девять человек на один депутатский мандат).

На выборах 18 сентября 2016 года барьер в 5% преодолели списки четырех партий: "Единой России" (54,20%), КПРФ (13,34%), ЛДПР (13,14%) и "Справедливой России" (6,22%).