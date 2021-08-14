Самолет-амфибия Бе-200. История и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2021 года в Минобороны РФ сообщили, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению природных пожаров в Турции в районе города Адана потерпел крушение российский самолет Бе-200. На борту находились восемь человек - пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. Подробности катастрофы уточняются. Самолет Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров.

ТАСС подготовил материал об этом типе воздушных судов.

Бе-200 - российский многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса. Разработан в 1990-х годах в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева (Таганрог, Ростовская область, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) под руководством главного конструктора Александра Явкина. Основой для разработки послужил советский самолет-амфибия А-40 "Альбатрос" (первый полет в 1986 году, было выпущено два экземпляра). Первый полет опытного образца Бе-200 состоялся 24 сентября 1998 года в Иркутске. Базовая модификация самолета - противопожарный вариант для работы в местностях, труднодоступных для наземных средств пожаротушения. Самолет может заправляться водой на аэродроме или забирать ее в водоеме в режиме глиссирования - скольжения по водной поверхности. Бе-200 может перевозить пассажиров и грузы, а также использоваться в качестве поисково-спасательного воздушного судна. Кроме того, в 2013 году в Ростовской области Бе-200ЧС ТАНТК им. Бериева был применен в ходе "воздушного крестного хода", когда представители Русской православной церкви освятили с помощью 8 т воды территорию общей площадью 100 кв. км.

В 2000-2011 годах Бе-200 серийно строились на Иркутском авиационном заводе корпорации "Иркут". С 2016 года по н. в. выпускается ТАНТК им. Бериева. По данным открытых источников, всего выпущено не менее 18 летных экземпляров Бе-200.

Конструкция

Бе-200 построен по аэродинамической схеме моноплана с высокорасположенным стреловидным крылом, Т-образным хвостовым оперением и трехточечным шасси с управляемой передней стойкой. Над корневой частью крыла находится силовая установка, состоящая из двух двухконтурных турбореактивных двигателей. Герметичный фюзеляж-лодка большого удлинения разделен водонепроницаемыми переборками на несколько отсеков. Баки для воды находятся под полом грузового отсека. На самолете установлен водяной руль в корме, подкрыльевые поплавки, устройства для буксировки на воде, швартовочное и перегрузочное оборудование. Бе-200ЧС оборудуется пилотажно-навигационным комплексом ARIA-200M совместной разработки НИИ авиационного оборудования (Жуковский, Московская область и компании AlliedSignal Aerospace (США), который позволяет двум членам экипажа одновременно пилотировать машину и эксплуатировать противопожарное оборудование.

Летно-технические характеристики Бе-200ЧС

Размах крыла: 32,78 м;

длина - 32,05 м;

высота - 8,90 м;

площадь крыла - 117,40 кв. м;

масса - 28 тыс. кг (пустого самолета), 40 тыс. кг (максимальная взлетная с воды), 42 тыс. кг (максимальная взлетная с суши);

практическая дальность - 3 тыс. 100 км;

дальность с максимальной нагрузкой - 1 тыс. 400 км;

практический потолок - 8 тыс. м;

скорость - 710 км/ч (максимальная), 650 км/ч (крейсерская);

полезная нагрузка в грузовом варианте - до 7 500 кг, в грузо-пассажирском варианте - 3 тыс. кг груза и до 19 пассажиров, в поисково-спасательном варианте - до 50 спасателей или до 30 пострадавших на носилках, в противопожарном варианте - 12 т воды;

экипаж - два человека.

Самолет может эксплуатироваться с аэродромов класса "В" (длина взлетно-посадочной полосы - 1 800 м) или с внутренних и морских акваторий глубиной не менее 2,6 м и высотой волны до 1,2 м (3 балла). Примененные производителем меры защиты от коррозии позволяют эксплуатировать машину в открытом море. При заборе жидкости в режиме глиссирования на скорости от 150 до 190 км/ч Бе-200 за 12 секунд может набрать 12 т воды в восемь баков, находящихся под полом грузовой кабины. Вода может сбрасываться как залпом, так и последовательно (от 2 до 8 сбросов). Кроме того, в грузовой кабине располагаются баки общим объемом 1,2 куб. м для химических ретардантов, которые применяются для повышения эффективности тушения пожара.

До 2019 года все выпущенные Бе-200 оснащались двигателями Д-436ТП разработки Запорожского машиностроительного конструкторского бюро им. Ивченко (выпускаются предприятием "Мотор Сич", Запорожье, Украина). В феврале 2018 года власти Украины запретили поставлять в РФ двигатели Д-436 для гражданских самолетов. В 2019 году ТАНТК им. Бериева начал модернизацию двигателя PowerJet SaM146 (совместного производства российской "ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines; устанавливаются на пассажирский самолет Superjet 100) для ремоторизации Бе-200. Кроме того, в 2022 году может быть готов российский двигатель ПД-8 для Superjet и Бе-200.

Модификации

С 2003 года МЧС России получает многоцелевую версию Бе-200ЧС, оснащение которой отвечает требованиям заказчика (в частности, самолет оборудован дополнительными рабочими местами для двух наблюдателей, надувной шлюпкой и оборудованием для морского поиска и спасения).

На базе Бе-200 проектировались, но не были построены более десяти различных модификаций, в т. ч. Бе-210 - самолет гражданских авиалиний, рассчитанный на перевозку 72 пассажиров и четырех членов экипажа на расстояние до 1 400 км; Бе-200ТПС - грузопассажирский вариант для перевозки 3 тыс. кг грузов и 19 пассажиров одновременно; административный самолет (Бе-200В); поисково-спасательный вариант без функции пожаротушения (Бе-200ППС); сухопутный патрульный самолет (Бе-300) и др.

Эксплуатанты

Первый и основной заказчик Бе-200 - МЧС России. В 2003-2011 годах министерство получило шесть Бе-200ЧС по контракту от 2003 года; в 2011 году был заключен контракт еще на шесть модернизированных машин таганрогского производства (на общую сумму 8,724 млрд рублей). Сроки исполнения второго контракта неоднократно сдвигались, полностью он был исполнен в феврале 2019 года. По состоянию на август 2021 года МЧС располагает 12 экземплярами Бе-200ЧС. В 2020 году был заключен контракт на поставку до конца 2022 года еще двух самолетов стоимостью 2 млрд 850 млн рублей каждый). Российские Бе-200ЧС использовались для тушения лесных пожаров и в спасательных операциях на территории РФ и за рубежом - в Греции, Португалии, Франции, Турции др. странах.

В 2008 году один экземпляр Бе-200ЧС иркутской постройки был поставлен МЧС Азербайджана.

23 мая 2013 года ТАНТК им. Бериева и Минобороны РФ заключили контракт на поставку в 2014-2016 годах Морской авиации Военно-морского флота России двух Бе-200ЧС и четырех Бе-200ПС (без водобаков для пожаротушения) на общую сумму 8,4 млрд рублей. В августе 2017 года этот контракт был расторгнут из-за "невозможности его своевременного исполнения". В 2018 году заключили новый контракт на поставку трех самолетов - одного Бе-200ЧС и двух Бе-200ПС. По данным Центра анализа стратегий и технологий, в 2020-2021 годах две машины были переданы оборонному ведомству, третья машина совершила первый полет в июне 2021 года.

26 июня 2017 года ТАНТК им. Бериева заключил с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd. контракт на поставку двух Бе-200 в Китай, с опционом еще на два самолета.

В том же году ТАНТК им. Бериева подписал меморандум о взаимопонимании с Министерством обороны Аргентины, подтвердивший намерения сторон о поставке трех экземпляров Бе-200 в эту страну. В ноябре 2017 года компания "Рособоронэкспорт" начала технические консультации по проекту поставки Бе-200 Военно-воздушным силам Индонезии.

В 2018 году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал газете "Аргументы и факты", что десять экземпляров Бе-200 приобретут США, еще пять - Чили. Поставки ожидаются не раньше 2022 года.

До 14 августа 2021 года с Бе-200 не происходило авиационных происшествий, сопровождавшихся гибелью людей.