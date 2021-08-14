Хронология аварий и катастроф самолетов и вертолетов Минобороны России в 2021 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2021 года в Минобороны РФ сообщили, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению природных пожаров в Турции в районе города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. На борту находились восемь человек - пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. Самолет Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров.

Всего, с учетом ЧП 14 августа, в текущем году сообщалось о четырех авиапроисшествиях с летательными аппаратами Министерства обороны России, в результате которых погибли в общей сложности 11 человек.

28 февраля в сирийской провинции Хасеке вертолет Ми-35 Минобороны РФ, выполнявший плановый полет на воздушное патрулирование, совершил вынужденную посадку по техническим причинам. В российском оборонном ведомстве уточнили, что экипаж был оперативно доставлен на аэродром поисково-спасательной службой. Летчики доложили, что обстрела вертолета не было.

23 марта в Калужской области трое военных погибли в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3. По данным оборонного ведомства, во время подготовки к полету на земле произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Один из членов экипажа выжил.

31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования, угроза его здоровью отсутствовала.