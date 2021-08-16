Как талибы боролись за власть в Афганистане

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что Афганистан полностью находится под их контролем.

О движении и его борьбе за власть в стране - в материале ТАСС.

"Талибан"

"Талибан" - радикальное исламистское движение, зародившееся в 1994 году в среде афганских пуштунов (они составляют примерно 40% населения Афганистана). Члены группировки вербовались из числа беженцев, покинувших Афганистан из-за войны 1979-1989 годов и получавших религиозное образование в медресе на территории Пакистана (название от арабского "талиб" - учащийся). Целями движения были провозглашены отстранение находившегося у власти с 1992 года правительства Бурхануддина Раббани и введение в стране законов шариата. Первые военные столкновения правительственных войск с отрядами движения "Талибан" произошли осенью 1994 года.

Исламский эмират Афганистан (1996-2001)

В сентябре 1996 года боевики заняли Кабул и до 2001 года фактически находились у власти, провозгласив Исламский эмират Афганистан. Их правительство признали только Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. На подконтрольной территории талибами был установлен режим, основанный на строгом исполнении норм исламского законодательства, за нарушение порядков были введены жестокие наказания - отсечение конечностей, побивание камнями, публичные казни. В 1998 году талибы захватили около 90% территории страны. Под контролем антиталибских сил (Северный альянс) осталась лишь небольшая область на северо-западе страны.

В связи с тем, что на контролируемой талибами территории находились базы террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ее лидер Усама бен Ладен, Совет Безопасности ООН в октябре 1999 года принял резолюцию с требованием выдачи бен Ладена. Тогда же были введены санкции ООН в отношении "Талибана", а в декабре 2000 года - эмбарго на продажу оружия. Оказавшись в международной политической изоляции, талибы пошли на конфронтацию с мировым сообществом: в марте 2001 года они взорвали в Бамиане крупнейшие статуи Будды, возраст которых превышал 1 500 лет. Летом 2001 года талибы развернули широкомасштабное наступление на север страны, укрепив свои позиции в городе Талукан.

Свержение талибов (2001)

После организованных "Аль-Каидой" террористических актов в США 11 сентября 2001 года и отказа талибов выдать бен Ладена США и Великобритания начали 7 октября 2001 года в Афганистане военную операцию "Несокрушимая свобода" (впоследствии присоединившиеся к ним страны составили Международные силы безопасности в Афганистане - ISAF, руководство которыми перешло к НАТО). Целями военной операции были заявлены освобождение Афганистана от влияния талибов, уничтожение баз террористов и захват руководителей "Аль-Каиды". К декабрю 2001 года режим талибов был свергнут, боевики ушли в горы и начали партизанскую войну. Многие талибы и члены "Аль-Каиды" скрылись на пакистанской территории.

"Талибан" после свержения (2002-2014)

Укрепившись в северо-западной части Пакистана (на границе с Афганистаном), они фактически создали там в 2005 году "государство в государстве" - "Исламское государство Вазиристан", которое прекратило существование лишь в 2009 году после ряда крупных операций пакистанской армии. Затем, несмотря на присутствие контингентов США и НАТО в Афганистане, талибы вернули себе влияние в ряде районов страны.

В 2014 году, когда под контролем правительства в Кабуле находились все провинциальные и большинство уездных центров, началось постепенное сокращение численности коалиционных войск. К 2015 году военные подразделения всех стран - участников ISAF, кроме США, были выведены из страны. США в соответствии с соглашением с афганским правительством оставили контингент численностью 9,8 тыс. человек (впоследствии его численность была увеличена до 12 тыс.), в задачи которого входила подготовка афганских сил безопасности и проведение контртеррористических операций против боевиков "Аль-Каиды". С целью обучения сотрудников служб безопасности, полиции и армии Афганистана 1 января 2015 года в стране начала действовать небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка".

Расширение влияния (2015-2019)

После завершения боевой миссии НАТО движение, численность которого на тот момент составляла 50-60 тыс. человек, продолжило войну с афганскими правительственными войсками. Начиная с 2015 года "Талибан" значительно расширил зону влияния в Афганистане. По данным доклада генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане (SIGAR), если в 2015 году правительство сохраняло власть в 72% районов страны, подконтрольными талибам считались 7%, спорными - 21%, то в 2019 году правительство удерживало лишь 35% районов страны, "Талибан" - 37%, остальные территории оставались спорными.

Попытки переговоров

Правительство Афганистана не раз пыталось вступить в переговоры с талибами, но те выдвигали предварительные условия - признать их законной политической силой и вывести из страны американские войска. Лишь в 2015-2016 годах при посредничестве США, КНР и Катара состоялось несколько раундов прямых переговоров между представителями правительства и "Талибана", однако стороны не смогли договориться ни по одному пункту при обсуждении процесса мирного урегулирования. Осенью 2018 года переговоры с представителями талибов начали США (в США движение не было включено в список террористических организаций). Они проходили в Дохе (Катар) и в Абу-Даби (ОАЭ), афганское правительство не принимало в них участия.

Соглашение с США (2020)

29 февраля 2020 года США и движение "Талибан" подписали в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуске мирного процесса в стране. США обязались сократить в течение 4,5 месяцев численность войск с 12 тыс. до 8,6 тыс. и в течение одного года и двух месяцев вывести оставшихся военных, не вмешиваться во внутреннюю политику страны и воздержаться от применения силы. Соглашение предполагало снятие американских санкций с членов движения "Талибан" (введены в 1999 году) и содействие исключению талибов из санкционного списка ООН. В свою очередь "Талибан" согласилось прекратить террористическую и военную деятельность и отказаться от сотрудничества с другими террористическими организациями. Соглашение также предполагало проведение межафганских переговоров с участием талибов, правительства Афганистана и легальных политических сил страны. В качестве мер укрепления доверия к моменту запуска переговорного процесса афганское правительство должно было освободить из тюрем до 5 тыс. участников движения "Талибан" в обмен на 1 тыс. сотрудников сил безопасности, удерживаемых талибами. 9 марта 2020 года США начали вывод войск. Обмен пленными завершился 11 сентября 2020 года. Межафганские переговоры начались в Дохе в сентябре 2020 года, неоднократно прерывались и не привели к каким-либо результатам.

Наступление (2021)

На фоне начавшегося 29 апреля 2021 года вывода американских войск по всей стране начались столкновения между талибами и афганскими силами безопасности. В июле 2021 года движение "Талибан" взяло под контроль районы вдоль границ с Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. В августе "Талибан" захватило ряд городов и центров в провинциях Кандагар, Гильменд, Нимроз, Фарах, Герат, Багдиз, Гор, Кундуз, Тахар, Парван, Каписа, Логар, Баглан, Фарьяб, Сари-Пуль, Джаузджан, Саманган, Газни, Забуль, Бадахшан, Логарт. В некоторых из них администрация и силы безопасности сдались радикалам, в других шли бои, в том числе с применением тяжелого вооружения. В части провинций силы безопасности координировали усилия с местным народным ополчением, которое сформировали представители региональных джихадистских организаций, противостоящих "Талибану". 15 августа боевики "Талибана" подошли к Кабулу, но не стали штурмовать город. После сдачи столицы правительственными силами представители движения отказались от предложения создания переходного правительства и потребовали передать им управление над Афганистаном напрямую.

Потери в годы противостояния

За 13 лет (2001-2014) проведения операции "Несокрушимая свобода" и действий войск ISAF погибли 2,2 тыс. военнослужащих США и 1,8 тыс. из других стран коалиции. Правительственные войска Афганистана потеряли 13,7 тыс. человек. Потери талибов, по разным оценкам, составили от 20 тыс. до 35 тыс. человек. Согласно данным проекта "Цена войны" американского Университета Брауна, за период с октября 2001 по апрель 2021 года жертвами конфликта стали 47,2 тыс. мирных жителей.