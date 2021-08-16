Что известно об избранном президенте Замбии Хакаинде Хичилеме

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 16 августа Избирательная комиссия Замбии объявила оппозиционного кандидата Хакаинде Хичилему победителем состоявшихся 12 августа президентских выборов. Он набрал более 2,8 млн голосов избирателей, опередив действующего президента Эдгара Лунгу, который возглавляет страну с 2015 года.

Хакаинде Хичилема родился 4 июня 1962 года в окрестностях города Монзе (на тот момент - британское владение Федерация Родезии и Ньясаленда, с 1964 года - Республика Замбия) в небогатой семье.

Получил государственную стипендию для обучения в Университете Замбии и, завершив в 1986 году бакалавриат по специальности "экономика и деловое администрирование", продолжил образования по программе MBA в Бирмингемском университете (Великобритания).

Предпринимательская деятельность

Хичилема - успешный предприниматель, миллионер, имеет репутацию человека, который "создал себя сам".

Построил успешную корпоративную карьеру в инвестиционном секторе: в 1994-2006 годы возглавлял замбийские представительства крупных международных аудиторских и консалтинговых компаний Coopers & Lybrand (впоследствии PricewaterhouseCoopers) и Grant Thornton. Возглавлял совет директоров замбийского отделения британского банка Barclays и южноафриканского отельного холдинга Sun International. Был председателем ряда международных конференций, посвященных инвестированию в Замбию. Возглавлял совет директоров Африканского агентства по страхованию торговли - международной организации стран - членов Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА). Член Института директоров Замбии - некоммерческой организации, направленной на повышение стандартов корпоративного управления.

Владелец одного из крупнейших в стране фермерских хозяйств (свыше 100 тыс. голов скота), основного поставщика мяса на локальный рынок и на экспорт. Осуществляет инвестиции в туристический сектор.

В политике

Хичилема - участник Объединенной партии за национальное развитие (United Party for National Developement - UNDP). Созданная в 1998 году, эта партия либеральной направленности с 2016 года являлась крупнейшей оппозиционной силой в стране. Хакаинде Хичилема был избран председателем UNDP в 2006 году, после смерти ее основателя и первого лидера Андерсона Мазоки, бывшего его земляком, другом и наставником в области бизнеса. Кроме того, он возглавил созданную по инициативе Мазоки коалицию "Объединенный демократический альянс" в составе трех оппозиционных партий: UNDP, Объединенная партия национальной независимости и "Форум за демократию и развитие". На парламентских выборах 2006 года коалиция завоевала 26 из 150 выборных мест в Национальной ассамблее, однако это политическое объединение распалось в 2008 году.

При поддержке UNDP Хичилема шесть раз участвовал в президентских выборах. В 2006, 2008 (внеочередные выборы, последовавшие за смертью президента Леви Мванавасы) и 2011 годах он занимал третье место, получив 25,3%, 19,9% и 18,5% голосов соответственно. На досрочных выборах 2015 года, последовавших за смертью президента Майкла Саты, оказался вторым, набрав 47,16% голосов избирателей. Занявший президентское кресло Эдгар Лунгу получил 48,84%, разница между ними составила всего около 27 тыс. голосов. По действовавшим на тот момент нормам выборы проводились в один тур, и для победы было достаточно простого большинства. На очередных выборах 2016 года Хичилема вновь уступил Лунгу с небольшим разрывом (47,63% против 50,35% голосов).

Уголовное преследование

В апреле 2017 года Хакаинде Хичилема был арестован по обвинению в государственной измене и попытке государственного переворота и четыре месяца провел в заключении, прежде чем судебное дело было прекращено за недостаточностью доказательств. В поддержку Хичилемы выступали видные политические деятели Замбии и соседних стран, в том числе первый президент страны Кеннет Каунда, бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, генеральный секретарь британского Содружества Патриция Скотланд, лидеры политических партий ЮАР Джулиус Малема и Ммуси Маимане. Вскоре после освобождения он первым в истории Замбии был приглашен выступить с лекцией в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания), а также получил награду немецкого фонда Фридриха Наумана за содействие развитию в Африке политических свобод.

В 2020 году Хичилема снова был арестован по обвинению в экономических махинациях при сделке с недвижимостью, якобы совершенных им в 2004 году, но вскоре был освобожден.

Президентские выборы 2021 года

В 2021 году Хакаинде Хичилема вновь выставил свою кандидатуру на выборах. В своей предвыборной программе он сделал акцент на проведении структурных реформ для восстановления экономики, в кризисе которой обвинял правительство Лунгу (за время его пребывания у власти ВВП Замбии сократился почти на 30%, с $27,1 млрд в 2014 году до $19,3 млрд по итогам 2020 года, а в ноябре 2020 года Замбия стала первой африканской страной, объявившей дефолт по международным долговым обязательствам в результате кризиса, вызванного пандемией). Также обещал провести реструктуризацию государственного долга, работать над привлечением зарубежных инвестиций, создать новые рабочие места, развивать здравоохранение, образование и расширять социальную поддержку населения. Кроме того, Хичилема последовательно выступает за реформу системы образования с целью повышения экономических возможностей молодежи. Наибольшую поддержку Хичилеме традиционно оказывают жители родной для него южной части Замбии.

В ночь на 16 августа 2021 года Избирательная комиссия Замбии объявила Хакаинде Хичилему победителем президентских выборов. По итогам подсчета голосов в 155 из 156 избирательных округов он получил 2,8 млн голосов избирателей против 1,8 млн голосов у Эдгара Лунгу (численность зарегистрированных в стране избирателей - 7,023 млн человек, данные по явке и процентному соотношению полученных голосов на текущий момент не обнародованы).

Семья, религиозные убеждения, личная информация

Хакаинде Хичилема женат, супруга - Мутинта Хичилема, у пары есть дочь и два сына.

Хичилема - верующий христианин, приверженец Церкви адвентистов седьмого дня.

Занимается благотворительностью, в том числе основал фонд для поддержки возрождения традиционной культуры и обрядов Замбии.