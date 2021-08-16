Афганистан при Ашрафе Гани. Экономика и внешняя политика

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул и заняли оставленные правительственными силами государственные учреждения. В тот же день, "чтобы предотвратить кровопролитие", страну покинул президент Ашраф Гани, занимавший пост с 29 сентября 2014 года.

ТАСС рассказывает о положении в стране во время его нахождения у власти.

Что известно об Ашрафе Гани

Ашраф Гани (1949 год рождения) получил образование в Американском университете в Бейруте и Колумбийском университете в США, имеет докторскую степень в области антропологии. Преподавал политологию и антропологию в университетах Афганистана, Дании и США. В 1990-е годы был экспертом Всемирного банка в области политологии и антропологии. В 2001 году работал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в должности помощника спецпредставителя генсека ООН по Афганистану Лахдара Брахими.

Ашраф Гани был в числе тех, кто в соответствии с международным Боннским соглашением, заключенным под эгидой ООН в 2001 году, готовил условия передачи власти демократически избранному руководству Афганистана после разгрома движения "Талибан" в 2001 году силами отрядов "Северного альянса" и международной коалиции. В 2000-е годы работал во Временной администрации Афганистана, в 2002-2004 годы занял пост министра финансов в правительстве Хамида Карзая, провел финансовую, налоговую и таможенную реформу. В 2010-2013 годы возглавлял Переходную комиссию, которая отвечала за восстановление суверенитета Афганистана и передачу контролируемых войсками НАТО территорий афганским силам безопасности.

Пост президента Гани занял по итогам выборов 2014 года, на которых баллотировался как независимый кандидат. По итогам второго тура он получил 55,27% голосов. Однако лидер Национальной коалиции Афганистана Абдулла Абдулла, набравший 44,73% голосов, обвинил Гани в фальсификациях и потребовал пересчета голосов. Независимая избирательная комиссия Афганистана подтвердила предыдущие результаты.

В 2019 году Ашраф Гани вновь баллотировался как независимый кандидат. В первом туре его поддержали 50,64% избирателей, второе место вновь занял Абдулла Абдулла, набравший 39,52% голосов. В связи с пересчетом голосов, который проводился по требованию Абдуллы Абдуллы, окончательные результаты выборов были объявлены только через пять месяцев после их проведения - в феврале 2020 года. Они подтвердили победу Ашрафа Гани.

Экономика

Основа экономики Афганистана - сельское хозяйство, в стране выращивают пшеницу, кукурузу, сахарный тростник, хлопчатник. По данным Всемирного банка, в 2014-2020 годы средние темпы роста ВВП Афганистана составляли 2%. Однако в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 в экономике страны усилились кризисные тенденции. По сравнению с 2019 годом ВВП сократился почти на 2%, его объем составил $19,8 млрд (в начале президентского срока Гани в 2014 году - $20,6 млрд), инфляция - 5,5% (в 2014 году - 4,6%), безработица - 11,7% (в 2014 году - 7,9%). Численность населения Афганистана в 2014-2020 годы выросла на 14% - с 33,4 млн до 38,9 млн человек.

Часть средств на поддержание экономики Афганистана предоставляется странами-донорами. Ежегодный объем помощи включает до $5 млрд для обеспечения безопасности, а также $3,5 млрд на гражданскую сферу.

По данным генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане (SIGAR) на январь 2021 года, из дотаций США и их союзников состояло более 80% бюджета Афганистана, США с 2002 года потратили на реконструкцию экономики этой страны $143,27 млрд.

В октябре 2017 года Афганистан, Турция, Туркменистан, Азербайджан и Грузия подписали соглашение о создании транспортного коридора, проходящего от афгано-туркменской границы через Каспийское море, Кавказ и Турцию в Европу (так называемый Лазуритовый коридор). Он был открыт в декабре 2018 года. В том же году началась прокладка афганского участка газопровода ТАПИ, по которому газ из Туркменистана будет поступать через Афганистан в Пакистан и Индию. Для его строительства было создано 12 тыс. рабочих мест, правительство рассчитывало получить от транзита газа до $1 млрд.

В апреле 2020 года, впервые за 40 лет, в стране началась добыча природного газа в городе Шавербан (северная провинция Джаузджан). Ожидалось, что поставки газа будут приносить в бюджет страны до $8,5 млн в год.

Безопасность и внешняя политика

В 2015 году по инициативе Ашрафа Гани возобновила работу контактная группа Шанхайской организации сотрудничества ШОС - Афганистан, деятельность которой была приостановлена в 2009 году под давлением США. В 2017 году Афганистан подал заявку на получение статуса полноправного члена этой организации (в настоящее время - наблюдатель).

Осенью 2016 года было заключено мирное соглашение с давним противником официальной власти - лидером Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддином Хекматияром. Боевое крыло этой партии считалось вторым по численности неправительственным военизированным формированием после "Талибана". Согласно договоренностям, ИПА согласилась следовать конституционным нормам и расформировать свои боевые отряды.

В сентябре 2014 года Ашраф Гани подписал соглашение с США о сотрудничестве в сфере безопасности, в соответствии с которым после вывода основной части военнослужащих международной коалиции (находились в Афганистане с 2001 года) в стране остался ограниченный американский контингент. В связи с этим руководство движения "Талибан", отряды которого после разгрома в 2001 году укрывались в Пакистане и в горных районах Афганистана, объявило о продолжении вооруженных нападений до полного вывода американских военных. Правительство Гани не раз предпринимало попытки вступить в переговоры с талибами, однако те считали руководство страны нелегитимным и выдвигали предварительные условия - признать их законной политической силой и вывести из страны американские войска. Весной 2021 года, после объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск, талибы развернули активное наступление на правительственные силы и в августе захватили большую часть Афганистана (по данным ООН, за первое полугодие погибли свыше 1,6 тыс. мирных жителей). Таким образом, правительство Гани потеряло контроль над страной.

Наркотики и коррупция

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Афганистан является одним из центров производства наркотиков в мире - на него приходится около 84% производства героина в мире. В 2020 году посевные площади опиумного мака, используемого в производстве героина, увеличились на 37% по сравнению с 2019 годом и достигли 224 тыс. га. В 2020 году в республике изготовили 6,3 тыс. тонн опиума (в производстве задействованы 22 провинции из 34), доход от производства опиатов составил $350 млн. В стране также остро стоит проблема коррупции. По данным неправительственной международной организации Transparency International на 2020 год, Афганистан занимает 165-е место из 180 по уровню восприятия коррупции (19 баллов из 100).

Международные организации, среди которых ООН, Всемирный банк, указывают на коррумпированность афганских институтов и плохую управляемость госструктур.