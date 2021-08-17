Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. История создания и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 августа 2021 года в районе аэродрома Кубинка (Московская область) во время тренировочного полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-112В. Согласно информации источника ТАСС, на борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

ТАСС подготовил материал об этой модели воздушных судов.

Ил-112В - российский легкий турбовинтовой военно-транспортный самолет. Предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 т легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава; также возможна транспортировка широкой номенклатуры грузов при коммерческой эксплуатации. Создается в качестве замены российского парка самолетов Ан-26 (созданы в 1960-х годах на базе пассажирского Ан-24, 80% Ан-26 планируется вывести из эксплуатации до 2030 года). Разработку Ил-112В с начала 1990-х годов с перерывами ведет ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" ("Ил", Москва, головная компания дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК, в составе госкорпорации "Ростех"). Главный конструктор - Николай Таликов. Первый полет опытного экземпляра состоялся 30 марта 2019 г. в Воронеже. Планируется, что серийное производство будет налажено с 2023 года на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ПАО "ВАСО", входит в дивизион транспортной авиации ОАК). На ВАСО с участием головной компании дивизиона транспортной авиации ПАО "Ил" идут работы по запуску Ил-112В в серийное производство. В частности, реализуется проект по созданию поточной линии сборки самолета на базе существующих производственных площадей. К выпуску самолет планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Также предусмотрена экспортная модификация Ил-112ВЭ.

История проекта

Проектирование Ил-112 началось в первой половине 1990-х годов в пассажирской версии. Серийное производство предполагалось начать в 1994 году на Кумертауском авиационном производственном предприятии (г. Кумертау, Башкирия), однако из-за недостатка финансирования план не был реализован.

В 2000 году было возобновлено проектирование Ил-112 в военном варианте Ил-112ВТ. В апреле 2003 года он победил в конкурсе Минобороны РФ на лучший проект легкого военного транспортника, проект Ил-112ВТ был учтен в госпрограмме вооружения. Но в августе 2010 года руководство министерства приостановило финансирование проекта, а в мае 2011 года - приняло решение отказаться от него в пользу приобретения самолетов Ан-140 грузовой модификации (строительство их предполагалось наладить на самарском "Авиакоре", где велась сборка пассажирских версий Ан-140; в 2015 году производство Ан-140 в РФ практически прекратилось из-за непоставок комплектующих с Украины). В июне 2011 года сборка первого образца с индексом Ил-112В на ВАСО была приостановлена.

В декабре 2012 года главкомат Военно-воздушных сил России представил новому министру обороны Сергею Шойгу обоснования для возобновления разработки Ил-112В, 30 октября 2013 года министр утвердил техническое задание на самолет. 14 ноября 2014 года Минобороны РФ и ОАО "Ил" подписали госконтракт на завершение опытно-конструкторских работ по самолету и строительство трех опытных машин (на эти цели гособоронзаказом было предусмотрено выделение 7,9 млрд рублей). В разработке и постройке Ил-112В было решено задействовать около 30 российских предприятий и более 50 поставщиков комплектующих. Головным изготовителем (85% объема строительства самолета) утвердили ВАСО.

Первоначально военные планировали заказать 62 самолета, в мае 2015 года заказ был сокращен до 35 экземпляров. Тогда же "Объединенная двигателестроительная корпорация" утвердила изготовителями двигателей ТВ7-117СТ ОАО "Климов" (ныне - АО "ОДК-Климов") совместно с ОАО (ныне - АО) "Московское машиностроительное предприятие им. В. В. Чернышева". В июне 2015 г. военное ведомство одобрило технический проект Ил-112В, в августе техническая документация была передана на ВАСО, где 1 октября 2015 года началось изготовление первого прототипа.

Панели фюзеляжа, люки и двери Ил-112В воронежскому предприятию поставляет АО "Авиастар-СП", изделия и агрегаты из полимерных композиционных материалов - ЗАО "Аэрокомпозит". Шасси, гидроцилиндры и элементы крыла для самолета разработал холдинг "Термодинамика". Первый запуск двигателя ТВ7-117СТ на "Климове" состоялся 15 сентября 2016 года, в апреле 2018 года первые два опытных двигателя были поставлены на ВАСО.

11 апреля 2018 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в рамках госпрограммы вооружения до 2025 года запланировано приобретение "порядка 22 самолетов" Ил-112В. Однако замминистра подчеркнул, что потребность в них велика, и высказал предположение, что Минобороны в общей сложности приобретет "свыше 100" транспортников этого типа.

5 октября 2018 года директор программы Ил-112В Александр Быков сообщил ТАСС о завершении комплекса наземных частотных испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского. 27 ноября самолет был передан на летно-испытательную станцию ВАСО и 30 марта 2019 года успешно совершил в Воронеже первый полет.

Неоднократно сообщалось, что опытные экземпляры машины получились слишком тяжелыми. 5 июля 2021 года вице-премьер Юрий Борисов на совещании в ВАСО заявил, что проблемы с созданием Ил-112В удается решать. Он отметил, что завод на третьем опытном самолете должен показать достижение заданных характеристик, а пока обязательства перед министерством обороны в этом плане еще не выполнены.

По состоянию на август 2021 года первый опытный образец проходил предварительные испытания, второй образец проходил ресурсные испытания. 13 августа первый опытный образец прибыл из Воронежа в на базу ПАО "Ил" в городе Жуковский (Московская область) для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет в Кубинке в конце августа.

Конструкция и оборудование

Компоновочно самолет является монопланом нормальной аэродинамической схемы с высокорасположенным прямым крылом, с подвешенными под ним двумя турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ. Фюзеляж состоит из трех секций. В корме находится грузовой люк, закрывающийся рампой и одной створкой. Крыло кессонное, цельное, крепится на фюзеляж с помощью силовых элементов. Хвостовое оперение - Т-образное. Шасси - убирающееся пятиопорное, с передней стойкой.

Пилотажно-навигационное оборудование Ил-112В обеспечит возможность автоматического захода на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории Международной организации гражданской авиации. Предусмотрен также ручной заход на посадку на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая аэродромы с грунтовым покрытием.

Бортовой комплекс обороны самолета разрабатывает АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" ("КРЭТ", Москва). Комплекс позволит защитить Ил-112В от ракет класса "поверхность - воздух" и "воздух - воздух". Благодаря защите от всех видов средств противовоздушной обороны и переносных зенитно-ракетных комплексов транспортник сможет действовать вблизи линии соприкосновения с противникам и участвовать в контртеррористических операциях.

Летно-технические характеристики

Длина самолета - 24,15 м;

высота - 8,89 м;

размах крыла - 27,15 м;

площадь крыла - 65 кв. м;

диаметр фюзеляжа - 2,29 м;

размеры грузовой кабины: 2,45 х 2,42 х 8,4 м;

двигатели - два ТВ7-117СТ мощностью 3 тыс. 500 лошадиных сил каждый;

винты однорядные шестилопастные АВ-112 диаметром 3,9 м;

максимальная взлетная масса - 21 тыс. кг;

максимальная полезная нагрузка - 5 тыс. кг;

емкость топливных баков - 7 тыс. 200 л;

крейсерская скорость - 450-500 км/ч;

максимальная высота полета - 7 тыс. 600 м;

дальность полета с полезной нагрузкой 3 тыс. 500 кг - 2 тыс. 400 км;

потребная длина взлетно-посадочной полосы - 1 тыс. 200 м.

экипаж - два человека.

Увеличенные по сравнению с Ан-26 размеры грузовой кабины позволяют разместить в ней автомобиль типа УАЗ-452, до 50 человек личного состава или до 26 парашютистов с личным вооружением.

До катастрофы 17 августа 2021 года о серьезных авиационных происшествиях с Ил-112В не сообщалось.