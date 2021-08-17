Биография летчика-испытателя Николая Куимова

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 августа 2021 года в Подмосковье в ходе испытательного полета потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-112В. По предварительным данным, все три члена экипажа погибли. За штурвалом самолета находился летчик-испытатель Герой Российской Федерации Николай Куимов.

Николай Дмитриевич Куимов родился 16 декабря 1957 года в городе Подольск (Московская область).

С 1975 года проходил службу в рядах Советской армии. В 1979 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М. Н. Расковой. Служил в строевых частях Военно-воздушных сил (ВВС) на авиабазе Владимировка (Астраханская область). Был вторым пилотом, командиром отряда многоцелевых самолетов Ту-16.

В 1981 году по ходатайству командования Государственного Краснознаменного научно-испытательного института ВВС им. В. П. Чкалова (ГК НИИ ВВС, ныне 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ им. В. П. Чкалова) был зачислен на третий курс вечернего факультета "Взлет" Московского авиационного института. Окончил его в 1985 году по специальности "Самолетостроение" и квалификацией "Инженер-механик".

В 1987-1989 годах капитан Николай Куимов проходил обучение в Центре подготовки летчиков-испытателей ГК НИИ ВВС в Ахтубинске (Астраханская область). Участвовал в испытаниях самолетов Ан-72, Ан-124, Ил-80.

В 1989-1994 годах служил в ГК НИИ ВВС в должности старшего летчика-испытателя.

С 1994 года занимал должность шеф-пилота на летно-испытательной работе в ОАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" (ныне ПАО "Ил", Москва, головная компания дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК, в составе госкорпорации "Ростех"). Провел большой объем летных испытаний, позволивших получить сертификационные характеристики самолетов Ил-76, Ил-86, Ил-114, Ил-103 и запустить эти самолеты в эксплуатацию.

В 2001 году Николай Куимов выполнил серию испытательных полетов с десантированием грузов на самолете Ил-76МФ. В одном из этих полетов на высоте 11 тыс. м произошло ЧП: специальная плита весом 800 кг сорвалась с крепежа и пробила борт самолета. Летчикам удалось успешно приземлить поврежденную разгерметизированную машину.

В 2003 году Николай Куимов выполнил программу летных испытаний самолета Ил-96-300ПУ для президента РФ. В 2004 году произвел первую в России автоматическую посадку на самолете Ил-96-300, в 2005 году - выполнил боевые пуски ракет по морским целям с самолета Ил-38 и совершил первый подъем опытного экземпляра Ил-76МД-90.

Указом президента РФ Владимира Путина от 28 декабря 2006 года Николаю Куимову было присвоено звания Героя Российской Федерации "за мужество и героизм, проявленные при испытании авиационной техники".

В дальнейшем летчик-испытатель выполнил первые полеты самолетов Ил-96-400ТД (2007), Ил-76МФ (2010), Ил-112В (2019), Ил-114-300 (2020). Всего Николай Куимов освоил более 35 типов самолетов. Участвовал в показательных выступлениях на международных авиакосмических салонах (пилотировал Ил-96Т в 1997 году в Париже, Ил-76МФ в 1998 году в Берлине, Ил-114-100 в 2000 году в Сингапуре).

Подполковник. Заслуженный летчик-испытатель РФ (2003).