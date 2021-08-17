Хронология аварий и катастроф опытных образцов авиатехники в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 августа 2021 года близ города Кубинка (Московская область) в ходе испытательного полета потерпел крушение опытный российский военно-транспортный самолет Ил-112В. По предварительным данным, все три члена экипажа погибли.

ТАСС подготовил хронологию случаев аварий и катастроф опытных экземпляров авиационной техники на территории РФ. С начала 1990-х годов сообщалось по меньшей мере о восьми таких авиационных происшествиях (с учетом катастрофы 17 августа 2021 года), в трех катастрофах погибли в общей сложности не менее 11 человек.

5 июля 1993 года в ходе испытательного полета на аэродроме Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М. М. Громова в Жуковском (Московская область) потерпел крушение второй опытный экземпляр пассажирского самолета Ил-114 (регистрационный номер RA-54001). Поднявшись на высоту 45 м, самолет перешел в снижение, столкнулся с землей в 400 м от торца взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находились девять членов экипажа, семеро из них погибли. Причиной катастрофы стал сбой в электронном блоке управления винтом двигателя №2, из-за чего сразу после отрыва самолета от земли винт самопроизвольно перешел в режим флюгирования (смены угла установки лопастей), выведя воздушное судно на срывной режим.

19 декабря 2002 года в 80 км от города Раменское (Московская область) потерпел крушение экспериментальный многоцелевой истребитель Су-35 (Су-27М) корпорации "Сухой", на котором отрабатывались новые технологии. Летчик-испытатель Юрий Ващук успешно катапультировался и остался жив. В СМИ потерпевшую аварию машину также называли Су-37: согласно данным из открытых источников, в 1990-х гг. этот самолет использовался для испытаний двигателей с управляемым вектором тяги по программе Су-37. Однако на момент аварии они с истребителя были уже сняты и заменены серийными двигателями от Су-27М.

26 июня 2006 года прототип учебно-боевого самолета Як-130, принадлежавший Летно-испытательному институту им. М. М. Громова и выполнявший испытательный полет с аэродрома ЛИИ в Жуковском (Московская область), потерпел крушение в Рязанской обл. Оба летчика успешно катапультировались и не пострадали, самолет был разрушен. Причиной аварии стал отказ системы управления.

26 апреля 2009 года в ходе испытаний прототип многоцелевого истребителя Су-35-4 (бортовой номер 904, третий летный образец) потерпел аварию на аэродроме Дзёмги (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край). При скоростной пробежке с использованием форсажа самолет сошел со взлетно-посадочной полосы, столкнулся с препятствием и получил значительные повреждения. Летчик-испытатель Евгений Фролов катапультировался и не пострадал. Причиной аварии стал отказ системы управления двигателем, в результате чего не был отключен форсаж.

29 октября 2013 года опытный вертолет Ка-52, выполнявший полет по программе заводских испытаний на территории Летно-испытательного комплекса АО "Камов" в Выхино-Жулебино (Москва), совершил жесткую посадку и загорелся. Оба члена экипажа - летчик-испытатель первого класса Юрий Тимофеев и штурман-испытатель первого класса Владимир Юртаев - были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Причиной аварии стало разрушение элемента системы управления верхнего несущего винта.

4 декабря 2014 года в районе деревни Чемодурово Воскресенского района Московской области упал опытный палубный истребитель МиГ-29КУБ (регистрационный номер "204 черный"), возвращавшийся на аэродром в Жуковском в ходе учебно-тренировочного полета. Летчики-испытатели Сергей Рыбников и Вадим Селиванов катапультировались и были госпитализированы в тяжелом состоянии. 6 декабря 2014 года Сергей Рыбников умер в больнице. Предполагаемая причина крушения - отказ техники. Самолет принадлежал разработавшей его корпорации "МиГ". В 2017 году Рыбникову посмертно было присвоено звание Героя России.

30 июля 2015 года в акватории Онежского озера вблизи Петрозаводска (Карелия) в 1,5 км от берега потерпел крушение опытный образец экраноплана "Орион", походивший летные испытания. На борту находился экипаж из четырех человек, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Сам экраноплан, принадлежащий ООО "Экранопланостроительное объединение "Орион" (Петрозаводск), получил повреждения.