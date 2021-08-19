Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2021 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение истребитель МиГ-29 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Самолет упал на территории полигона Ашулук. По сообщению пресс-службы Южного военного округа, летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта.

Всего в 2021 году сообщалось о пяти авиапроисшествиях с летательными аппаратами Министерства обороны России (с учетом катастрофы 18 августа), в результате которых погибли в общей сложности 12 человек.

28 февраля 2021 года в сирийской провинции Хасеке вертолет Ми-35 Минобороны России, выполнявший плановый полет на воздушное патрулирование, совершил вынужденную посадку по техническим причинам. В российском оборонном ведомстве уточнили, что экипаж был оперативно доставлен на аэродром поисково-спасательной службой. Летчики доложили, что обстрела вертолета не было.

23 марта в Калужской области трое военных погибли в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3. По данным Минобороны, во время подготовки к полету на земле произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Один из членов экипажа выжил.

31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования, угроза его здоровью отсутствовала.

14 августа в Минобороны России сообщили, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению природных пожаров в Турции в районе города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. На борту находились восемь человек - пятеро российских военнослужащих (подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, полковник Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Омельченко, старший сержант Юрий Чубаров) и три представителя Турции, все они погибли. Самолет Бе-200 из состава Морской авиации Военно-морского флота России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров. 15 августа президент России Владимир Путин наградил пятерых погибших россиян орденом Мужества посмертно.