Фронтовой истребитель МиГ-29. История и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение истребитель МиГ-29 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Самолет упал на территории полигона Ашулук. По сообщению пресс-службы Южного военного округа, летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта.

Из истории создания МиГ-29

Создание истребителей четвертого поколения началось в СССР и США в конце 1960-х годов. В отличие от своих предшественников - МиГ-23, F-5 Tiger (США), Mirage F.1 (Франция) - эти самолеты должны были быть многоцелевыми (то есть обладать возможностью поражать цели как в воздухе, так и на поверхности), иметь повышенную маневренность и пониженный расход топлива, электродистанционную систему управления, новую авионику и высокоэффективные средства поражения.

В 1970-х годах США получили на вооружение сразу три типа истребителей четвертого поколения: легкий F-16, тяжелый F-15 и палубный F-14. По целому ряду параметров они превосходили имевшиеся в ВВС и ПВО СССР МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25 второго и третьего поколения.

Советские военные специалисты и ученые также пошли по пути создания нескольких классов истребителей, каждый из которых создавался для решения определенной задачи. "Легкий" истребитель, по этой концепции, был предназначен для действий над своей территорией и в ближнем (до 150 км) тылу противника. Он должен был быть простым в пилотировании, производстве и эксплуатации. Перед конструкторами была поставлена задача оснастить самолет новейшим на тот момент электронным оборудованием и вооружением, обеспечить высокую маневренность и тяговооруженность.

Проектированием такого истребителя, получившего обозначение "изделие 9-12", занялось Отдельное конструкторское бюро Московского машиностроительного завода "Зенит" (ныне инженерный центр "ОКБ им. А. И. Микояна" АО "РСК "МиГ"). Предварительный проект был одобрен постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О развитии военной авиатехники в 1975-1980 годах и создании дополнительных мощностей по обеспечению ее разработки и производства" от 26 июня 1974 года. Этим же документом создание "тяжелого" истребителя Т-10 (будущего Су-27) было поручено конструкторам завода "Кулон" (ныне - ОКБ Сухого, филиал ПАО "Компания Сухой").

В конструкторском бюро Микояна работа над "темой 9" (так называли создание "легкого" истребителя) велась сначала под руководством Александра Чумаченко, а с 1982 года - Михаила Вальденберга. Общей координацией занимался генеральный конструктор ОКБ Ростислав Беляков.

Над созданием двигателя РД-33 для нового истребителя трудились специалисты ленинградского завода №117 им. Климова (ныне - АО "Климов") под руководством Сергея Изотова и Валентина Старовойтенкова.

В 1976 году был завершен эскизный проект и изготовлен макет "изделия 9-12". В 1977 году они получили одобрение заказчика (специалистов ВВС).

Опытный экземпляр МиГ-29 (бортовой номер 901) был изготовлен к августу 1977 года. 6 октября 1977 года шеф-пилот ОКБ Александр Федотов совершил на нем первый полет. Всего для испытаний было построено 16 самолетов, два из которых потеряны из-за проблем с двигателями - один в июне 1978 года, а другой в октябре 1980 года. В обоих случаях пилоты успешно катапультировались.

Государственные испытания МиГ-29 завершились 27 октября 1983 года.

Серийное производство и боевая служба

С 1982 года, еще до завершения испытаний, серийное производство было развернуто на Московском машиностроительном заводе "Знамя Труда". Выпуском двигателей РД-33 занималось Московское машиностроительное предприятие (ныне АО "ММП им. В. В. Чернышева"). В июле 1983 года первые МиГ-29 начали поступать в 234-й гвардейский истребительный авиаполк (Кубинка, Московская обл.). Всего изготовлено свыше 1,6 тыс. экземпляров самолета, выпуск усовершенствованных модификаций продолжается до настоящего времени.

Истребитель применялся в ходе боевых действий в Афганистане, различных конфликтах на постсоветском пространстве, в странах Персидского залива, Эфиопии, Эритрее, Югославии, Индии, Йемене, Судане, Сирии.

Согласно информации из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВВС России состоят до 270 МиГ-29 разных модификаций. Военно-морской флот (ВМФ) России эксплуатирует несколько десятков таких истребителей. В частности, в 2016 году был сформирован 100-й корабельный истребительный авиаполк, оснащенный самолетами МиГ-29К, которые должны нести службу на единственном в ВМФ авианосце "Адмирал Кузнецов".

Еще в советское время МиГ-29 поставлялись в несколько стран Организации Варшавского договора (ГДР, Чехословакию, Румынию), а также в Югославию и Ирак. После 1991 года МиГ-29 продавали не только Россия, но и страны бывшего СССР (Украина, Молдавия). В настоящее время истребитель числится в составе ВВС более 20 стран мира.

Конструкция истребителя

МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Выполнен по нормальной аэродинамической схеме, среднеплан с трапециевидным механизированным крылом. Имеет двухкилевое вертикальное оперение с цельноповоротными стабилизаторами. Самолет имеет т.н. интегральную компоновку: фюзеляж и крыло образуют единый несущий корпус, что обеспечивает меньшее лобовое сопротивление и большую подъемную силу при больших углах атаки.

Два двигателя РД-33 размещены в мотогондолах в хвостовой части фюзеляжа. Газотурбинный двигатель РД-33 - двухвальный, двухконтурный с кольцевой камерой сгорания, регулируемым соплом и гидроэлектронной системой управления.

Подфюзеляжные воздухозаборники при рулении на земле закрываются специальными шторками, предотвращающими попадание мусора в двигатели.

Летно-технические характеристики

Длина самолета - 17,32 м.

Высота - 4,73 м.

Размах крыла - 11,36 м.

Максимальная скорость - 2450 км/ч (2,3 Маха).

Тяга одного двигателя в режиме "полный форсаж" - 8300 килограмм-сил.

Практический потолок - 18 тыс. м.

Практическая дальность полета на большой высоте - 1 тыс. 430 км (с подвесными топливными баками - 2 тыс. 100 км).

Максимальный взлетный вес - 18,1 тонны.

Максимальный вес боевой нагрузки - 2,18 тонны.

Экипаж - один человек (в учебно-боевой модификации - два).

Вооружение

Самолет оснащен пушкой ГШ-301 калибра 30 мм (боезапас 150 снарядов), на шести узлах подвески может нести авиационные ракеты "воздух-воздух" разных типов (Р-27Р, Р-73, Р-60М), неуправляемые реактивные снаряды и авиабомбы.

Модифицированные МиГ-29 также получили возможность применять ракеты "воздух-поверхность": Х-29, Х-31 и др.

Модификации

Разработано более двадцати модификаций самолета, в том числе: