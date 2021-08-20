Хронология визитов канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 августа 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В качестве главы германского правительства (с 2005 года) Меркель посетит нашу страну в 19-й раз. На предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

2006 год

Первый официальный визит в Россию канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила 16 января 2006 года. На переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в центре внимания было двустороннее сотрудничество в области энергетики, включая вопросы, касающиеся создания газопровода "Северный поток" (введен в строй в октябре 2012 года). Меркель охарактеризовала этот проект как "капиталовложение в безопасность энергоснабжения Европы".

26-27 апреля Ангела Меркель в сопровождении правительственной делегации находилась в Томске, где вместе с Владимиром Путиным приняла участие восьмом раунде российско-германских межгосударственных консультаций (проводились с 1998 года попеременно в ФРГ и РФ для решения актуальных торгово-экономических и политических вопросов; в 2014 году Германия отказалась от них из-за событий на Украине).

16 июля руководители Росси и Германии провели беседу в ходе саммита Группы восьми в Санкт-Петербурге (РФ была членом Группы в 1998-2014 годах, после украинского кризиса объединение действует в формате "семерки").

2007 год

В 2007 году Ангела Меркель приезжала в РФ дважды. 21 января она нанесла визит в Сочи, во время которого в резиденции "Бочаров ручей" с Владимиром Путиным были обсуждены международные проблемы, включая ядерную программу Ирана.

17-18 мая в Самаре проходил саммит ЕС - Россия в рамках которого состоялись переговоры Ангелы Меркель (Германия на тот момент председательствовала в Евросоюзе), Владимира Путина и главы Еврокомиссии Жозе Баррозу.

2008 год

В 2008 году канцлер ФРГ совершила три визита в нашу страну. 8 марта она встретилась с избранным главой государства Дмитрием Медведевым. Ангела Меркель стала первым западным лидером, установившим личный контакт с будущим президентом РФ. На ее переговорах с Владимиром Путиным были затронуты международные проблемы, вызывающие у сторон разногласия, в частности, расширение НАТО на восток и независимость Косова.

15 августа канцлер ФРГ прибыла с кратким визитом в Сочи, где встретилась с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

2 октября в Санкт-Петербурге она вместе с Дмитрием Медведевым приняла участие в 10-м раунде межгосударственных российско-германских консультаций, а также в заседании общественной российско-германской организации "Петербургский диалог" (основан в 2001 году, в июле 2021 года германская сторона заявила о приостановке всех двусторонних мероприятий из-за "признания в РФ нежелательными трех немецких НКО").

2009-2010 годы

14 августа 2009 года Ангела Меркель вновь прибыла с кратким визитом в Сочи, где провела переговоры с президентом Дмитрием Медведевым.

В 2010 году Меркель дважды встречалась с Дмитрием Медведевым в ходе визитов в РФ. 9 мая она посетила Москву для участия в мероприятиях по случаю 65-летия Победы.

14-15 июля канцлер приезжала в Екатеринбурге для участия в 12-м раунде межгосударственных консультациях, а также в заседании форума "Петербургский диалог".

2012 год

Очередной визит Ангелы Меркель в нашу страну состоялся 16 ноября 2012 года, он прошел в рамках 14-го раунда межгосударственных российско-германских консультаций в Москве. Лидеры двух стран также приняли участие в 12-м заседании "Петербургского диалога". В ходе переговоров обсуждались, в частности, вопросы развития демократии в России. Ангела Меркель подтвердила стратегический характер отношений с РФ, при этом выразила обеспокоенность "ограничением демократии" в нашей стране. В этой связи канцлер упомянула ситуацию вокруг российской женской панк-группы Pussy Riot, две участницы которой были приговорены к двум годам лишения свободы за акцию (панк-молебен "Богородица, Путина прогони"), проведенную в феврале 2012 года в храме Христа Спасителя. По словам Меркель, в Германии в подобном случае вряд ли вынесли бы такой строгий приговор. В ответ на критику Владимир Путин рассказал об антисемитских выступлениях Pussy Riot и призвал "рассматривать проблему со всех сторон".

Другой важной темой была гражданская война в Сирии. Меркель придерживалась мнения, что для разрешения конфликта необходимо отстранить президента Башара Асада от власти. В свою очередь российский президент заявил: "Мы считаем, что сначала нужно...понять, как будут обеспечены законные права и интересы различных религиозных и этнических групп, а уже потом переходить к изменениям. А не наоборот - отстранить Асада, а потом думать, что с этим делать".

2013 год

Визит Ангелы Меркель 21-22 июня в Санкт-Петербург был приурочен к очередному Петербургскому международному экономическому форуму, на котором Германия имела статус почетного гостя. На двусторонней встрече лидеры РФ и ФРГ обсудили экономические отношения, канцлер заявила о намерении Германии развивать сотрудничество в таких сферах, как наука и образование.

Стороны в очередной раз обсудили сирийскую проблему. Владимир Путин не согласился с Меркель, по словам которой президент Башар Асад "воюет против своего народа". По мнению российского президента, корень проблемы заключается в том, что против Асада воюют "боевики, вооруженные из-за границы".

В ходе визита германский канцлер и российский президент посетили выставку в Эрмитаже "Бронзовый век. Европа без границ", многие экспонаты которой были вывезены из Германии после Второй мировой войны. Владимир Путин призвал не политизировать проблему "трофейного искусства", канцлер заявила о необходимости продолжать диалог по всем вопросам, связанным с предметами искусства, перемещенными из Германии.

2015 год

6 февраля 2015 года Ангела Меркель впервые прибыла в Россию после введения Евросоюзом в 2014 году антироссийских санкций из-за украинского кризиса. В Москве она приняла участие в переговорах с президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Франсуа Олландом по урегулированию ситуации на Украине.

10 мая германский канцлер посетила российскую столицу по случаю 70-летия Победы. Как заявила Меркель, "в непростой ситуации для российско-германских отношений" для нее было важно "почтить память погибших во Второй мировой войне". Вместе с Владимиром Путиным она возложила венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Канцлер и российский президент выступили со схожих позиций в оценке итогов войны и извлеченных из нее уроков, Владимир Путин выразил признательность Ангеле Меркель за "искренние слова сожаления в связи с преступлением фашистской Германии в отношении граждан нашей страны". Обсуждалась и ситуация на Украине, лидеры двух стран подчеркнули, что для урегулирования кризиса необходимо добиваться исполнения всеми сторонами Минских соглашений.

2017-2018 годы

2 мая 2017 год Ангела Меркель побывала с визитом Сочи. На переговорах с Владимиром Путиным обсуждались главным образом международные проблемы. Так, лидеры двух стран подчеркнули, что в отношении кризиса на Украине Минским договоренностям и "нормандскому формату" альтернативы не существует. Стороны также обсудили ситуацию в Сирии, выступили за активизацию переговорного процесса в рамках Астанинского и Женевского форматов. Владимир Путин высказался за расследование инцидента с химоружием в сирийском Хан-Шейхуне (4 апреля 2017 года) и наказание виновных в гибели сирийцев.

18 мая 2018 года состоялся рабочий визит Ангелы Меркель в Сочи. На переговорах с Владимиром Путиным рассматривались главным образом международные проблемы. Так, обсуждая ситуацию на Украине, лидеры двух стран обсудили вопрос об учреждении миссии ООН на Донбассе по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Относительно сирийского кризиса стороны подчеркнули необходимость предоставления гуманитарной помощи населению страны. Также была подчеркнута важность сохранения соглашения по иранской ядерной программе.

Меркель подтвердила приверженность Германии реализации проекта газопровода "Северный поток - 2". При этом она высказалась за сохранение за Украиной роли страны - транзитера российского газа и после введения в строй газопровода. По словам российского президента, поставки через украинскую газотранспортную систему "будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".

Также прошла краткая беседа Меркель с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

После визита немецкая газета Bild опубликовала статью, в которой Владимир Путин был раскритикован за то, что преподнес Меркель букет цветов. По мнению газеты, таким образом российский президент "оскорбил достоинство" Меркель, напомнив ей о том, что она женщина и указав, что он - "хозяин на мировой политической арене". В ответ заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что подобные высказывания являются "свидетельством утраты эстетики".

2020 год

11 января Ангела Меркель с рабочим визитом посетила Москву. Основное внимание на переговорах с президентом Владимиром Путиным было уделено международной тематике. Владимир Путин поддержал выдвинутую в декабре 2019 года инициативу Германии по проведению в Берлине конференции под эгидой ООН по урегулированию в Ливии (прошла 19 января 2020 года). Кроме того, Владимир Путин проинформировал Ангелу Меркель о своем визите 7 января в Сирию и переговорах с ее президентом Башаром Асадом. Путин и Меркель обсудили "вопросы постконфликтного возрождения Сирии, улучшения гуманитарного положения в стране и безопасного возвращения беженцев".

В отношении украинского кризиса стороны вновь подчеркнули, что Минские соглашения являются "безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке страны".

Также лидеры двух стран остановились на теме реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". По словам Ангелы Меркель, в Германии "отвергают экстерриториальные санкции США - в декабре 2019 года в США был принят закон об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывал администрацию ввести ограничительные меры в том числе в отношении газопровода. (В июле 2021 года Германия и США достигли договоренностей, согласно которым, в частности, США оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе", а Германия обязалась добиваться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истечет соответствующий пятилетний контракт.) Российский президент неоднократно отмечал "последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта".