Как менялись российско-германские политические отношения

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 августа 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудят "двустороннее сотрудничество в различных областях, а также несколько актуальных международных и региональных вопросов".

Правовая база и встречи на высшем уровне

Дипломатические отношения между ФРГ и СССР были установлены 13 сентября 1955 года. 26 декабря 1991 года ФРГ признала Россию правопреемницей СССР. Правовой фундамент российско-германских отношений образуют Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ, подписанный 9 ноября 1990 года, и Совместное заявление президента России Бориса Ельцина (1991-1999) и канцлера ФРГ Гельмута Коля (1982-1998) от 21 ноября 1991 года, в котором изложены основные принципы политических отношений между Россией и ФРГ.

С начала 1990-х встречи российских президентов с германскими канцлерами приобрели регулярный характер. Так, президент РФ Борис Ельцин и канцлер ФРГ Гельмут Коль провели более 20 встреч, а президент России Владимир Путин (в 2000-2008 годах и с 2012 года) и канцлер Герхард Шрёдер (1998-2005) - свыше 30.

С Ангелой Меркель, занимающей пост канцлера Германии с 2005 года, Владимир Путин провел 30 встреч, а Дмитрий Медведев, возглавлявший российское государство в 2008-2012 годах, встречался с канцлером 20 раз. Встречи президентов и канцлеров проходили как в ходе взаимных визитов, так и в рамках международных мероприятий.

С 2000 года, когда Владимир Путин впервые занял пост главы российского государства, он совершил 18 визитов в Германию (последний состоялся 19 января 2020 года в Берлин, где прошла международная конференция по Ливии; кроме того, в 2009 и 2010 годах он посещал эту страну в качестве председателя правительства).

Предстоящий визит Ангелы Меркель в нашу страну - 19-й (последний - 11 января 2020 года).

Россию также посещали президенты ФРГ: Роман Херцог - в сентябре 1997 года с официальным визитом, Йоханнес Рау - в сентябре 2002 года с государственным визитом, Хорст Кёлер - в январе 2005 года в связи с закрытием Года немецкой культуры в России, Кристиан Вульф - в октябре 2010 года с государственным визитом, Франк-Вальтер Штайнмайер с рабочим визитом 25 октября 2017 года.

Отношения в 2000-е

В 2000 году Россия и Германия провозгласили курс на стратегическое партнерство. В последующие годы отношения развивались успешно как в сфере политики, так и экономики, действовал ряд совместных структур и форматов. Так, огромное значение придавалось межгосударственным консультациям, которые проводились с 1998 года ежегодно попеременно в РФ и ФРГ с целью расширения торгово-экономических и политических связей. В 2001 году по инициативе Владимира Путина и Герхарда Шрёдера с целью сближения двух стран и углубления взаимопонимания был учрежден германо-российский общественный форум "Петербургский диалог".

Германия, занимающая лидирующие позиции в Европе, активно поддерживала Россию и проводимый ею курс на международном уровне, в частности выступала за активизацию сотрудничества между ЕС и РФ, за установление безвизового режима. В 2008 году, когда некоторые страны негативно оценили действия России в ходе грузино-югоосетинского конфликта и потребовали введения против нее санкций со стороны ЕС, Германия не согласилась с этим предложением. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (с 2017 года - президент) принимал участие в качестве посредника в урегулировании конфликта, поддерживал тесный контакт с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Реакция Германии на обострение кризиса на Украине в 2014 году

В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией и обострения украинского кризиса, отношения между Берлином и Москвой ухудшились. Канцлер Ангела Меркель обвинила Россию в дестабилизации обстановки на Украине и заявила о возможности введения Евросоюзом 17 марта 2014 года антироссийских санкций, включающих "адресные меры в отношении лиц, ответственных за эскалацию ситуации". Позже Меркель высказалась за проведение саммита Группы восьми без России (был запланирован на июнь в Сочи; на тот момент в "восьмерке" председательствовала Россия), и с тех пор встречи Группы проводятся в формате "семерки".

В 2014 года Германия отменила запланированные двусторонние мероприятия, включая 15-й раунд межгосударственных консультаций и 14-е заседание "Петербургского диалога" (в июле 2021 года германская сторона заявила о приостановке всех двусторонних мероприятий из-за "признания в РФ нежелательными трех немецких НКО").

После введения Евросоюзом антироссийских санкций Меркель неоднократно выступала за их продление. Однако с июля 2016 года она заявляла и о заинтересованности Германии в их отмене и в улучшении отношений с Россией по мере подвижек в урегулировании ситуации на Украине.

Отношения на современном этапе

После 2014 года германские политики не раз критически оценивали внешнюю политику России. В 2016 году в новой "Белой книге" Министерства обороны ФРГ, посвященной вопросам обеспечения национальной безопасности, Россия заняла третье место в списке из десяти самых серьезных угроз для Германии. Согласно документу, из партнера она превратилась в соперника, который "повышает военную активность на внешних границах ЕС".

22 февраля 2017 года на европейском Полицейском конгрессе в Берлине глава германской контрразведки Ханс-Георг Масен заявил о "российском следе" в организации кибератак на серверы Бундестага 30 апреля 2015 года, в результате чего якобы было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.

В начале мая 2020 года Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, утверждая, что он является членом хакерской группы Fancy Bear. Российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к этим нападениям, ни одно из силовых ведомств ФРГ не предоставило никаких доказательств в поддержку своих обвинений. 22 октября 2020 года ЕС ввел санкции против двух россиян, включая Бадина. В ответ 29 декабря Россия дополнила черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, представителями руководства силовых и разведывательных структур Германии.

В сентябре 2020 года отношения вновь обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Он был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

2 сентября правительство Германии на основании исследований токсикологов бундесвера выступило с утверждением, что Навальный был отравлен веществом типа "Новичок", а канцлер Ангела Меркель заявила, что "только российское правительство может и должно дать ответы". Позже Меркель выступила за единую европейскую реакцию на инцидент. 14 сентября кабинет министров ФРГ подчеркнул, что "три независимые лаборатории ОЗХО, в том числе во Франции и Швеции, подтвердили наличие в анализах Навального вещества из группы "Новичок" и вновь призвала Россию "прояснить случившееся".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, указав, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В январе 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что "ответы Германии на запросы России по инциденту с Навальным не содержат информации по сути вопроса".

Несмотря на охлаждение отношений Германия и Россия продолжили сотрудничество по международным проблемам, включая урегулирование украинского кризиса ("нормандская четверка"). Кроме того, Россия и Германия принимали участие в процессе уничтожения химического оружия в Сирии (завершен в 2016 году), взаимодействуют в таких сферах, как борьба с финансированием терроризма, отмыванием денег, коррупцией, уклонением от налогов, в т.ч. в рамках Группы 20.