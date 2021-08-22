История Армейских международных игр

ТАСС-ДОСЬЕ. С 22 августа по 4 сентября 2021 года на военных полигонах 11 государств (РФ, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии и Узбекистана) - пройдут VII Армейские международные игры (АрМИ-2021) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств.

Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск. От России на международных соревнованиях выступают подразделения - победители предварительно проводящихся в Вооруженных силах (ВС) РФ всеармейских конкурсов профессионального мастерства. Технику для игр, как правило, предоставляет в полном объеме страна, на территории которой проводится конкурс (так, ранее российские военные выступали в ряде конкурсов с техникой КНР). При этом Китай традиционно участвует в соревнованиях со своей техникой.

В играх 2021 года будут участвовать более 280 команд из 43 государств. Шесть стран направят свои команды впервые - это Бразилия, Буркина-Фасо, Кипр, Малайзия, Камерун и Эквадор. Впервые на своей территории примут конкурсы Алжир, Вьетнам, Сербия и Катар.

История игр

В 2014 году после успеха международных соревнований армейских летчиков "Авиадартс" и танкистов "Танковый биатлон" (впервые прошли в РФ в 2013 году) руководство Минобороны РФ приняло решение устроить своего рода армейскую Олимпиаду, направленную на повышение боеспособности российской армии и укрепление международного военного сотрудничества. Впервые игры были проведены с 1 по 15 августа 2015 года на 11 военных полигонах на территории РФ. В состязаниях приняли участие 56 команд из 17 стран - Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, Никарагуа, Пакистана, России, Сербии и Таджикистана. В качестве наблюдателей присутствовали представители Ирана, Вьетнама, Республики Корея, Мьянмы, Туркмении и Бразилии. В программу входили 14 конкурсов полевой, воздушной и морской выучки. В медальном зачете победу одержали россияне (31 золотая медаль), на втором месте были военнослужащие Китая (три золотых медали), на третьем - участники из Белоруссии (одно золото).

Во второй раз игры проводились с 31 июля по 13 августа 2016 года. В 23 конкурсах участвовала 121 команда из 19 стран. Соревнования прошли на 20 полигонах и в акваториях трех морей, общее число участников игр составило около 3 тыс. человек. Впервые состязания проходили в том числе за пределами РФ: конкурсы "Снайперский рубеж" и "Мастера артиллерийского огня" были организованы на территории Казахстана. Также впервые была представлена страна - член Североатлантического альянса (НАТО): греческие снайперы выступили в дисциплине "Снайперский рубеж". В качестве наблюдателей присутствовали представители еще девяти стран - Австрии, Алжира, Германии, Израиля, Индонезии, Кубы, Мьянмы, Намибии и Саудовской Аравии. Впервые в АрМИ приняла участие команда ДОСААФ России (вне зачета). Победу в общекомандном зачете одержали российские военнослужащие (20 золотых медалей), команда Казахстана заняла второе место (два золота), военнослужащие Китая стали третьими (одна золотая медаль).

В третьих международных играх (29 июля по 12 августа 2017 года) приняли участие более 4,5 тыс. военных, составлявших 150 команд из 28 стран. Это были те же государства, что годом ранее (за исключением Пакистана), а также впервые участвовавшие в играх Лаос, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и ЮАР. В качестве наблюдателей присутствовали представители еще семи стран. В программу АрМИ-2017 вошли пять новых дисциплин ("Страж порядка", "Военное ралли", "Воин содружества", "Соревнование расчетов БЛА" и "Дорожный патруль"), общее число дисциплин достигло 28. Конкурсы были организованы на 22 полигонах на территории РФ, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. Первое место в общекомандном зачете заняли россияне (19 золотых медалей), второе - военнослужащие КНР (7 золотых медалей), третье - представители Казахстана (три золота).

Четвертые игры прошли с 28 июля по 11 августа 2018 года, в 28 конкурсах участвовали 189 команд из 32 стран. Впервые к АрМИ присоединились команды Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Судана и Филиппин, снова приняли участие военнослужащие Пакистана. Лидерство в медальном зачете получила Россия (18 золотых медалей), второе место заняли военные из Китая (4 золота), третье - команда Казахстана (также четыре золотых медали).

В пятый раз АрМИ прошли 3-17 августа 2019 года, на территории десяти стран. В них участвовали 223 команды из 39 стран (всего 5 тыс. 185 военнослужащих). Впервые к играм присоединились команды девяти стран: Абхазии, Иордании, Камбоджи, Конго, Кубы, Мали, Мозамбика, Шри-Ланки и Южной Осетии. Программа состояла из рекордного числа конкурсов - 32. В медальном зачете лидировали россияне (16 золотых медалей) второе и третье места снова заняли Китай (четыре золотых медали) и Казахстан (3 золота).

В 2020 году АрМИ прошли в период с 23 августа по 5 сентября на военных полигонах пяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции от проведения конкурсов на своей территории отказались Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка (команды Индии и Монголии также не приехали в РФ). Впервые в состязаниях участвовали военнослужащие Йемена и Палестины. Всего в АрМИ-2020 участвовали 156 команд из 32 стран, состязавшихся в 30 конкурсах. Афганистан, Гвинейская Республика, Катар, Намибия, Экваториальная Гвинея и Палестина принимали участие впервые. Сборная РФ получила 25 золотых медалей, за ней в зачете шли военнослужащие Белоруссии (4 золота), третьими были военные из Узбекистана (3 золота).

Памятная монета

В 2018 году Центральный банк РФ серией в 500 тыс. экземпляров выпустил памятную монету номиналом 25 рублей с символикой Армейских международных игр. Такие монеты вручались всем участникам АрМИ-2018 в качестве сувениров.

Происшествия на АрМИ

С проведением игр связаны два чрезвычайных происшествия, приведшие к гибели двух человек: на АрМИ-2015 произошла катастрофа российского ударного вертолета Ми-28Н (погиб пилот - подполковник Игорь Бутенко), при подготовке к конкурсам АрМИ-2016 погиб военнослужащий Анголы - рядовой Францишко Джордж.

Официальный сайт АрМИ - http://armygames2021.mil.ru.