Аварии и катастрофы Су-24

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 августа 2021 года в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что под Пермью потерпел крушение бомбардировщик Су-24, следовавший на предприятие для планового ремонта. Ведутся поиски двух членов экипажа. По предварительной информации, они катапультировались. Полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле нет.

С начала 2011 года произошло не менее девяти подобных инцидентов (с учетом ЧП 27 августа 2021 года), в четырех катастрофах погибли в общей сложности восемь летчиков.

20 октября 2011 года на авиабазе Украинка (Серышевский район Амурской области) Су-24М (бортовой номер "28 белый", регистрационный - RF-92010) 7000-й авиабазы ВВС России произвел жесткую посадку с переломом стойки переднего шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся и сгорел. Погиб экипаж - майор Олег Носков и капитан Виталий Новосельский. По данным Минобороны РФ, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования.

13 февраля 2012 года в районе деревни Калмык-Абдрашево (Курганская область) разбился Су-24М (бортовой номер "23 белый", RF-90935) 6980-й авиабазы ВВС РФ. При дозаправке от самолета-танкера шланг зацепился за антенну и оборвался. Топливо попало в воздухозаборники, отказали оба двигателя, системы управления и жизнеобеспечения. Произведя неудачную попытку повторно запустить двигатели, пилоты (командир 6980-й авиабазы Николай Гостев и начальник отделения боевой подготовки Андрей Ермаков) катапультировались и остались живы.

30 октября 2012 года при полете в Челябинской области у бомбардировщика Су-24М (бортовой номер 67) 6980-й авиабазы ВВС РФ произошел срыв носового обтекателя. После неудачной попытки осуществить аварийную посадку пилоты (майоры Андрей Зеленцов и Владимир Федиков) катапультировались и не пострадали. Самолет упал и разрушился в районе села Лебедевка Еткульского района. Впоследствии выяснилось, что механики авиабазы не проверили надежность крепления обтекателя.

10 ноября 2012 года при посадке Су-24М 6970-й авиабазы на аэродроме Морозовск (Ростовская область) у самолета оторвался тормозной парашют, бомбардировщик выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Оба пилота - капитаны Евгений Васильев и Максим Максимов - катапультировались и не пострадали.

19 марта 2013 года на авиабазе Хурба (Хабаровский край) самолет Су-24М2 (бортовой номер "99 белый") 277-го бомбардировочного авиаполка столкнулся крылом со спецавтомобилем АПА-5Д из-за ошибки пилота, майора Александра Свиридова. В результате кабина автомашины была разрушена, самолет получил значительные повреждения, впоследствии был отремонтирован и вернулся в строй. Летчик остался жив.

11 февраля 2015 года при заходе на посадку после тренировочного полета Су-24МР ВВС РФ потерпел крушение на берегу Карповского водохранилища в 7 км от аэродрома Мариновка (Калачевский район Волгоградской области). Погибли летчики полковник Игорь Кукарцев и майор Анатолий Волосков. К катастрофе мог привести отказ системы управления самолетом.

6 июля 2015 года фронтовой бомбардировщик Су-24М2 ВВС России, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет с полным боекомплектом, потерпел крушение после взлета с аэродрома Хурба (Хабаровский край). Погиб экипаж - 28-летний пилот старший лейтенант Дамир Салахутдинов и 27-летний штурман старший лейтенант Александр Рагимов. Самолет полностью разрушился. Причиной катастрофы могло стать возгорание в моторном отсеке.

10 октября 2017 года на авиабазе Хмеймим (провинция Латакия, Сирия) фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС России при совершении разгона на взлет для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета (пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов) не успел катапультироваться и погиб. Разрушений на земле не было. По данным Минобороны РФ, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность машины.