История информационного агентства России ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября исполняется 117 лет ТАСС - ведущему государственному информационному агентству России.

ТАСС подготовил материал об истории агентства.

Российская империя: СПТА, ПТА

Первым в России единым органом распространения официальной информации стало Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА), начавшее работу 1 сентября 1904 года. Его организовали на базе Торгово-телеграфного агентства (ТТА, 1903-1904) под патронатом трех министерств - иностранных дел, внутренних дел и финансов. СПТА находилось в ведении Министерства финансов. Оно сообщало "внутри Империи и за границей политические, финансовые, экономические, торговые и другие имеющие общественный интерес сведения". Первым руководителем (1904-1906) был Павел Миллер - известный государственный деятель Российской империи, бывший директор ТТА. Общее руководство возлагалось на совет в составе трех директоров - по одному представителю от трех министерств.

При создании агентства его учредители положили на счет СПТА в Госбанке 9 775 рублей 33 копейки и определили 12-летний "испытательный срок". В первый год своей работы СПТА обошлось казне в 49 тыс. рублей - эта сумма была равна стоимости крупного поместья.

Агентство работало круглосуточно. В штате было около 70 сотрудников, в том числе девять журналистов: придворный и политический хроникеры, официальные хроникеры, репортеры судебной хроники и отдела происшествий. К подписчикам (к 1917 году их насчитывалось 600) направлялся "Вестник", включавший не более тысячи слов в сутки, причем его содержание было освобождено от цензурного просмотра в местах получения. В 1906 году аппарат для приема сообщений СПТА был установлен в Зимнем дворце.

В 1909 году по предложению главы российского правительства Петра Столыпина было разработано новое Положение об агентстве, согласно которому учреждение передавалось из структуры Министерства финансов в ведение Совета министров.

19 августа 1914 года Санкт-Петербургское телеграфное агентство было переименовано в Петроградское телеграфное агентство (ПТА) в связи с изменением названия города.

После Октябрьской революции

25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года ПТА было занято отрядом матросов Балтийского флота во главе с комиссаром Военно-революционного комитета Леонидом Старком. Отсюда были оперативно переданы первые сообщения о революционных событиях агентствам и газетам всего мира.

1 декабря 1917 года декретом, подписанным председателем Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР Владимиром Лениным, ПТА было объявлено Центральным информационным органом при СНК. Первым комиссаром ПТА был назначен Леонид Старк.

В марте 1918 года вместе с правительством агентство переехало в Москву. 7 сентября Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) принял постановление о слиянии ПТА и Бюро печати при ВЦИК. Президиум постановил, что "новое учреждение должно называться Российским телеграфным агентством при Всероссийском центральном исполнительном комитете. Сокращенное название - РОСТА". Был установлен телеграфный адрес РОСТА ("Москва-Вестник"), на который со всех концов страны поступали новостные телеграммы. При этом в газетах сокращение РОСТА стало использоваться 4 сентября 1918 года, еще до подписания официального постановления.

К 1919 году у РОСТА было 42 корреспондентских пункта на территории России. Кроме того, действовали отделения за рубежом: в Берлине, Тегеране, Будапеште, Вене, Стокгольме и Осло.

РОСТА выпускало около 400 печатных стенных газет, газету "Агит-РОСТА", несколько общественно-политических, экономических, литературных и иллюстрированных журналов. При агентстве была открыта первая в стране школа журналистики.

В годы военной интервенции и гражданской войны возникла такая форма наглядной агитационной работы, как "Окна РОСТА". Под этим наименованием с сентября 1919 года по январь 1921 года была выпущена серия сатирических плакатов на злободневные темы. В творческой группе "Окон РОСТА" работали молодые художники, поэты, журналисты, среди которых были Владимир Маяковский, Михаил Черемных, Иван Малютин. За два с половиной года вышло около 2 тыс. плакатов.

С ноября 1920 года РОСТА вошло в систему Главполитпросвета при Наркомате просвещения РСФСР, но с 7 сентября 1922 года вновь перешло в подчинение ВЦИК как центральный информационный орган для всей РСФСР и союзных советских республик. На тот момент у РОСТА только в РСФСР насчитывалось 477 корпунктов. 10 июля 1925 года постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета и СНК был создан центральный всесоюзный информационный орган - Телеграфное агентство Союза ССР.

Советский ТАСС

В составе ТАСС находились и информационные агентства союзных республик: РАТАУ (Украина), БелТА (Белоруссия), УзТАГ (Узбекистан), КазТАГ (Казахстан), Грузинформ (Грузия), Азеринформ (Азербайджан), ЭльТА (Литва), АТЕМ (Молдавия), Латинформ (Латвия), КирТАГ (Киргизия), ТаджикТА (Таджикистан), Арменпресс (Армения), Туркменинформ (Туркмения), ЭТА (Эстония), КарелфинТАГ (Карело-Финская АССР). При этом телеграфные агентства союзных республик могли собирать и распространять информацию исключительно на своей территории. РОСТА как информационный орган РСФСР просуществовало до 1935 года.

30 марта 1934 года впервые была употреблена фраза "ТАСС уполномочен заявить...". В материале, опубликованном на первых полосах газет "Правда" и "Известия", опровергались сведения о задержании советских шпионов в Париже (подробности разоблачения агентурной сети стали известны только после распада СССР). Впоследствии со слов "ТАСС уполномочен..." начинались официальные сообщения, заявления и опровержения советского правительства.

Аббревиатура ТАСС воспринималась многими как официальный голос Москвы, а слова "ТАСС уполномочен заявить..." стали знаковой формулой. В 1975 году агентство было удостоено ордена Октябрьской революции - второй по значимости государственной награды СССР после ордена Ленина.

В 1984 году вышел десятисерийный телефильм Владимира Фокина "ТАСС уполномочен заявить...", получивший широкую известность.

К 1988 году Телеграфное агентство Советского Союза имело одну из самых крупных в мире корреспондентских сетей: 682 корпункта внутри страны и 94 отделения за рубежом. Агентство обеспечивало информацией редакции радио и телевидения, а также 4 тыс. советских газет, выходивших на 64 языках. Их разовый тираж превышал 190 млн экземпляров.

Сообщения и фотоинформацию ТАСС получали более тысячи зарубежных информационных агентств, газет, журналов, теле- и радиокомпаний. С учетом того, что мировые и национальные информационные агентства, приняв сообщения ТАСС, передавали их своим получателям, можно сказать, что информация ТАСС в той или иной форме появлялась во всех 8 200 ежедневных газетах мира.

После 1991 года

После провозглашения суверенитета России указом президента РФ Бориса Ельцина от 22 января 1992 года было создано Информационное телеграфное агентство России ТАСС (аббревиатура ТАСС сохранена как всемирно признанная марка). 4 мая 1994 года правительство РФ, учреждая Устав ТАСС, подтвердило его статус как центрального государственного информационного агентства страны. Учредителем является правительство Российской Федерации. Преобразовано из государственного предприятия во ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие) согласно постановлению правительства РФ от 22 ноября 2004 года.

С 1 октября 2014 года агентство вернулось к историческому названию - ТАСС. При этом аббревиатура ТАСС стала брендом и теперь не расшифровывается.

"Решение было принято на основе проведенных социологических исследований, в результате которых выяснилось, что ТАСС - широко известный бренд, в том числе международной аудитории, который отождествляется с доверием, точностью информации, надежностью и государственностью. Новый бренд старейшего российского информационного агентства призван стать символом профессионализма, энтузиазма, готовности к саморазвитию его команды и стремления агентства беречь и развивать свои лучшие традиции", - отметил 1 сентября 2014 года генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

В основу концепции нового бренда ТАСС легла идея достоверного источника постоянно обновляемой интегрированной информации - агентства знаний, а ключевым слоганом стало "Мы - знаем".

В 2017-2020 годах ТАСС получил несколько десятков российских и международных профессиональных наград.

ТАСС сегодня

Подписчиками ТАСС являются более 5 тыс. СМИ, компаний, предприятий, диппредставительств и т.д. в России и за рубежом.

По состоянию на 2021 год общий штат агентства составляет 2 тыс. сотрудников, корреспондентская сеть работает в 59 городах России и 51 городе в 48 зарубежных странах.

С 2014 года в состав ТАСС входит Российская книжная палата.

Генеральный директор ТАСС - Сергей Михайлов (с 2012 года), главный редактор - Михаил Петров (с 2019 года).

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