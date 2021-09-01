Биография скрипача и дирижера Игоря Ойстраха

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября 2021 года стало известно, что 14 августа на 91-м году жизни умер народный артист СССР, скрипач и дирижер Игорь Ойстрах.

Игорь Давидович Ойстрах родился 27 апреля 1931 г. в Одессе (Украинская ССР, ныне Украина). Его отец, Давид Федорович Ойстрах, был скрипачом и дирижером, народным артистом СССР.

Игорь Ойстрах провел детство в Москве. С шести лет стал играть на скрипке, с восьми лет - на фортепиано. После начала Великой Отечественной войны вместе с матерью был эвакуирован в Свердловск (ныне Екатеринбург), его отец в это время продолжил работать в Москве. Находясь в эвакуации, Игорь Ойстрах начал заниматься с педагогом Петром Столярским, который был основателем первой в СССР специальной музыкальной школы-интерната для одаренных детей (ныне Одесская средняя специальная музыкальная школа-интернат им. профессора П. С. Столярского).

В марте 1943 года вернулся с матерью в Москву. Спустя два года поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, которую окончил с отличием в 1949 году. В 1955 году завершил обучение в Московской консерватории по классу скрипки под руководством своего отца, в 1958 году - в аспирантуре при ней.

Первое концертное выступление Игоря Ойстраха состоялось в 1947 году. В 15-летнем возрасте на сцене зала московского Дома ученых он со своим отцом в сопровождении оркестра исполнил концерт Иоганна Себастьяна Баха для двух скрипок.

В 1949 году получил первую премию на конкурсе скрипачей в рамках II Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Будапешт, Венгрия). В 1952 году был удостоен первой премии на Международном конкурсе скрипачей им. Генрика Венявского (Познань, Польша).

С 1958 года Игорь Ойстрах являлся солистом Московской государственной академической филармонии. В 1965 году стал преподавателем Московской консерватории. В 1968 году впервые встал за дирижерский пульт, с тех пор часто выступал в качестве дирижера. Начав концертную деятельность еще во время обучения в Московской консерватории, Ойстрах активно продолжал ее в последующие годы. Он выступал как в Советском Союзе, так и за рубежом: в Австрии, Великобритании, ГДР, Дании, США, Чехословакии, Японии и других странах. Вплоть до смерти отца в 1974 году играл в оркестре под его управлением, а также в дуэте. Сотрудничал с известным американским скрипачом Иегуди Менухиным (1916-1999) и ведущими оркестрами мира.

С 1996 по 2010 год Игорь Ойстрах преподавал в Брюссельской консерватории (Бельгия).

Народный артист СССР (1989).

Был награжден орденом Дружбы народов (1980).

Деятельности артиста посвящена книга "Князь Игорь, сын Давидов. Игорь Ойстрах в жизни и в искусстве" (2013, автор Татьяна Берфорд).