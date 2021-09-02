Биография композитора Микиса Теодоракиса

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 сентября 2021 года в Греции в возрасте 96 лет умер композитор Микис Теодоракис.

Происхождение, начало творческой деятельности

Микис (Михаил) Теодоракис родился 29 июля 1925 года на греческом острове Хиос. Его отец, юрист по образованию, был государственным служащим. Семья много переезжала, детство и юность Теодоракиса прошли в разных городах - Патрах, Пиргосе, Триполисе и др.

С раннего возраста он проявлял интерес и любовь к музыке и сочинительству, учился играть на скрипке. В 12 лет написал первые песни на тексты классических поэм. В 15 лет Микис Теодоракис начал играть на фортепиано, в 17 - организовал хор и дал первый концерт. Тогда же издал первые стихи под псевдонимом Динос Маис.

Вторая мировая и Гражданская война в Греции

Во время Второй мировой войны, когда страна была оккупирована войсками Италии и Германии, Теодоракис был участником греческого Сопротивления. Был схвачен и подвергся пыткам. В заключении познакомился с работами Карла Маркса, после освобождения Греции стал членом Коммунистической партии.

В период гражданской войны в Греции (1946-1949), разразившейся между левыми силами, возглавляемыми коммунистами, и монархическим режимом, поддерживаемым Великобританией и США, преследовался властями. Некоторое время жил подпольно в Афинах. В 1947 году был арестован и отправлен в ссылку на остров Икария, в 1948 году - в концлагерь для политзаключенных на остров Макронисос, где вновь перенес пытки. После войны поступил в консерваторию в Афинах, которую окончил с отличием. В 1952 году отслужил в армии.

Учеба во Франции, диктатура "черных полковников"

Микис Теодоракис продолжил музыкальное образование во Франции, поступив в 1954 году в Парижскую консерваторию. Писал музыку для кинофильмов, симфонические произведения, балеты. Многие из них принесли ему международное признание. В 1957 году он стал участником VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

После возвращения в Грецию в 1959 году создал Афинский камерный оркестр и Музыкальное общество в Пирее. Одновременно продолжал заниматься политической деятельностью. В 1963 году принимал участие в организации пацифистами первого марафона мира (от Марафона до Афин), который был разогнан полицией. После убийства ультраправыми на антивоенном митинге в Салониках политического деятеля Григориса Ламбракиса, Теодоракис был избран президентом общественной организации "Молодежь Ламбракиса".

В 1964-1967 годах был членом парламента от Единой демократической левой партии. После прихода к власти "черных полковников" в 1967 году (группа военных совершила государственный переворот, в результате которого в стране была установлена военная диктатура правого толка) активно поддерживал борьбу левых сил против них. Его музыка оказалась под запретом, а сам он вновь попал в тюрьму. В 1968 году был освобожден, но затем отправлен в ссылку, а впоследствии помещен в концлагерь Оропос. В его защиту выступали такие известные деятели, как Дмитрий Шостакович, Леонард Бернстайн, Артур Миллер. Под влиянием мировой общественности композитор был освобожден в 1970 году. В 1970-1974 годах он жил в эмиграции во Франции, где давал концерты в пользу борцов с греческой хунтой.

Возвращение в Грецию

После падения режима "черных полковников" в 1974 году Теодоракис вернулся в Грецию. В 1976 году он учредил движение "Культура и мир", читал лекции и давал концерты. В 1977 году выступил в качестве организатора конференции "Культура и социализм" на Крите, среди участников которой был Франсуа Миттеран.

С 1981 года неоднократно избирался депутатом парламента по спискам Коммунистической партии Греции, однако в конце 1980-х годов баллотировался как независимый кандидат. Также сблизился с консервативной партией "Новая демократия". В 1990-1992 годах был министром без портфеля в правительстве Константиноса Мицотакиса ("Новая демократия"). Подал в отставку, мотивировав это решение желанием целиком посвятить себя музыке. В 1993 г. объявил о сложении с себя полномочий депутата парламента. Руководил оркестром и хором греческого радио и телевидения.

В целях улучшения греко-македонских отношений (долгое время были осложнены спором из-за названия "Македония";) в 1997 году выступил с концертом в столице Македонии (в 2019 году переименована в Северную Македонию) Скопье. Участвовал в благотворительном концерте в знак протеста против бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году. Выступал в защиту палестинцев, против американских военных кампаний в Афганистане и Ираке.

Произведения

Микис Теодоракис - автор балетов и опер (в числе наиболее известных "Орфей и Эвридика", "Антигона", "Медея"), симфоний и ораторий ("Аксион Эсти"), циклов песен ("Маутхаузен", "Эпифания", "Малые Киклады"), композиций ("Зорбас", "Ромиосини") и множества других музыкальных произведений, которые принесли ему мировую славу. В музыке использовал элементы греческого фольклора. Особую популярность получил после выхода на экраны фильма "Грек Зорба" (1964; реж. Михалис Какояннис) с Энтони Куинном в главной роли, для которого он написал саундтрек. Знаменитая мелодия "сиртаки" из этой ленты стала визитной карточкой Греции. Также является автором музыкального оформления к политическому триллеру "Дзета" (Z, 1969). В 1992 году написал музыку к открытию Олимпийских игр в Барселоне. В разные годы были опубликованы его книги, в том числе автобиографические, а также посвященные музыке, культуре и истории.

Личные сведения

Лауреат множества наград, включая премию Ленинского комсомола (1967), международную Ленинскую премию "За укрепление мира между народами" (1983), орден Дружбы (2007). В апреле 2020 года получил юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

С 1953 года был женат на Мирто Алтиноглу (по профессии - врач). У них дочь Маргарита (1958) и сын Йоргос (1960).