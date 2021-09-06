Биография Жан-Поля Бельмондо

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 сентября 2021 года на 89-м году жизни умер французский актер Жан-Поль Бельмондо.

Происхождение и образование

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен в семье скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Мадлен Рейно-Ричард. В юности Бельмондо был увлечен футболом, играл на позиции вратаря. Также занимался боксом, провел девять любительских поединков (четыре закончились победой, пять - ничейным счетом). В 19 лет, став чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе и членом сборной Франции в этом виде спорта, задумался о профессиональной боксерской карьере. Однако все же решил поступить на актерский факультет Парижской консерватории драматического искусства, которую окончил в 1952 году. Большинство преподавателей, отмечая талант молодого человека, указывали на то, что его внешность вряд ли позволит стать успешным актером.

В 1958 году проходил срочную военную службу в колониальном Алжире. В этот период Франция вела войну против повстанческих вооруженных группировок, которые сражались за независимость Алжира от Франции (1954-1962).

Кино

В кино Бельмондо дебютировал в 1956 году, снявшись в короткометражном фильме "Мольер". В 1957 году актер сыграл в комедийной картине "Верхом, пешком и на машине", однако эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом фильма в прокат. В 1958 году были работы в фильмах "Обманщики" и "Будь красивой и молчи", в котором главную роль сыграл Ален Делон. В этом же году Жан-Поль Бельмондо впервые получил роль в короткометражной картине режиссера Жан-Люка Годара - "Шарлотта и ее парень". В 1960 году роль молодого преступника Мишеля Пуакара в картине Годара "На последнем дыхании" превратила его в культовую фигуру кинематографа "французской новой волны" (направление в кино конца 1950-х и 1960-х годов), а сама лента вошла в историю мирового кино. Бельмондо снимался в роли романтических героев в фильмах "Чочара" (1960, вместе с Софи Лорен) Витторио Де Сики, "Женщина есть женщина" (1961) Жан-Люка Годара, "Вор" (1967) Луи Маля, "Сирена с Миссисипи" (1969) Франсуа Трюффо.

После картины "Человек из Рио" (1964) Филиппа де Брока Бельмондо стал играть характерные роли (авантюристов и харизматичных циников) в комедиях и боевиках, практически все трюки в которых исполнял сам. С середины 1960-х и до середины 1980-х годов Бельмондо находился в зените славы. Именно тогда свет увидели картины "Безумный Пьеро" (1965) Жан-Люка Годара, "Великолепный" (1973) Филиппа де Брока, "Чудовище" (1977) Клода Зиди (1977), "Ас из асов" (1982) Жерара Ури. В 1981 году Жан-Поль Бельмондо сыграл главную роль агента французских спецслужб Жосслена Бомона в драматическом триллере с элементами боевика "Профессионал".

Роль в фильме 1988 года "Баловень судьбы" Клода Лелуша принесла актеру французскую кинопремию "Сезар", от которой актер отказался по причине того, что автор статуэтки - Бальдаччини Сезар - ранее нелестно отзывался о работах отца Бельмондо. В 1992 году актер снялся в фильме "Неизвестный в доме" Жоржа Лотнера, в 1995 году в экранизации романа Виктора Гюго "Отверженные" Клода Лелуша, в 1996 году в "Дезире" Бернара Мюра. В 1998 году Бельмондо вместе с Аленом Делоном и Ванессой Паради исполнили главные роли в комедийном боевике "Один шанс на двоих" Патриса Леконта.

В 2001 году актер перенес инсульт и долго не мог ходить и говорить. Вернулся в кино только в 2008 году, снявшись в роли бездомного в фильме "Человек и его собака" (ремейк картины Витторио Де Сики 1952 года). Эту ленту режиссер Франсис Юстер снял специально для знаменитого актера. Об этой работе Бельмондо сказал, что "на этих съемках был счастлив как никогда".

В феврале 2015 года Жан-Поль Бельмондо объявил о завершении своей карьеры в кино, однако в августе 2018 года заявил о своей готовности вновь вернуться к работе. Всего на его счету более 80 ролей. Жан-Поль Бельмондо - один из самых успешных и известных во всем мире французских актеров. Режиссер Жан-Пьер Мельвиль назвал его самым большим открытием французского кинематографа после Жерара Филипа.

Театр

На театральную сцену Бельмондо вышел еще будучи студентом в 1950 году. Его первой сценической ролью был принц в сказке Шарля Перро "Спящая красавица". После окончания обучения играл в различных театральных антрепризах, среди которых "Мой друг - вор", "Медея" (1953), "Маленький шалаш" (1954), "Цезарь и Клеопатра" (1957), "Оскар" (1958).

В 1985 году после несчастного случая на съемках франко-канадской криминальной комедии "Ограбление" Бельмондо получил травму спины и ему стало трудно самому выполнять опасные трюки и сниматься в кино, в связи с чем он вернулся на сцену. В 1987 году в парижском театре "Мариньи" Бельмондо с огромным успехом сыграл главную роль в пьесе Александра Дюма "Кин" в постановке знаменитого французского артиста и режиссера Робера Оссейна. В 1990 году их творческий дуэт был продолжен в спектакле "Сирано де Бержерак". Последним спектаклем с участием Бельмондо стал в 1998 году "Фредерик, или Бульвар преступления" по пьесе французского автора Эрика-Эммануэля Шмитта. Всего на счету Бельмондо более 30 ролей в театре.

В 1991 году Бельмондо стал владельцем парижского театра "Варьете" на бульваре Монмартр.

Награды

За свою профессиональную деятельность Бельмондо был удостоен высоких наград Франции - ордена "За заслуги в области искусства и литературы" (кавалер - 1989, командор - 1994, великий офицер - 2017) и ордена Почетного легиона (командор, 2007; высший офицер, 2019). Также является командором Ордена литературы и искусства - высшей награды Министерства культуры Франции (2006).

Бельмондо обладатель почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля (2011) и премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2016).

Личные сведения

Актер был женат дважды. Первая супруга (1959-1966) - балерина Элоди Констан, вторая (2002-2008) - бывшая модель и танцовщица Натти Тардивель. От первого брака имеет дочь Флоранс (1960) и сына Поля (1963). Старшая дочь Патриция (1954-1994) погибла во время пожара в собственной квартире. От второго брака - дочь Стелла (2003).