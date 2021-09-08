Хронология взрывов бытового газа в жилых домах в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2021 года в Ногинске (Московская область) на улице 28 июня в девятиэтажном доме произошел взрыв газа. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия, повреждены 30 квартир. По предварительным данным, погибли двое, пострадали девять человек.

ТАСС рассказывает о случаях взрыва бытового газа в многоквартирных жилых домах в России, жертвами которых становились два и более человек. Всего таких случаев с начала 2020 года было девять (включая ЧП 8 сентября в Ногинске).

22 февраля 2020 года в Азове (Ростовская область) произошли взрыв газа и последующий пожар в многоквартирном трехэтажном доме № 84/108 в переулке Павлова. Площадь горения составляла 60 кв. м, оно было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. В результате происшествия погибли два человека - 71-летний и 92-летний жильцы дома. Несущие конструкции здания повреждены не были. Сообщалось, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с бытовым газом.

26 марта 2020 года в Магнитогорске (Челябинская область) произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по адресу ул. Доменщиков, 19. В результате два человека погибли на месте, еще двое пострадали. 2 апреля один из пострадавших, полуторагодовалый ребенок, умер в ожоговом центре Челябинска. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Правоохранительные органы задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва. 28 марта он был арестован, но затем освобожден под домашний арест. В апреле 2021 года его дело было передано в суд, о рассмотрении дела не сообщалось.

4 апреля 2020 года в Орехово-Зуеве произошел взрыв газа на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу ул. Гагарина, 31. В результате обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этажи. Погибли три человека, еще десять (включая ребенка) пострадали. Причиной стала неисправность газовой колонки. В октябре 2020 года дом был восстановлен.

7 апреля 2020 года в селе Филинском (Вачский район Нижегородской области) произошел взрыв газового баллона в 14-квартирном двухэтажном кирпичном доме. В результате обрушились перекрытия между подъездами. Погибли два человека, еще два человека пострадали. По данным МЧС, причиной ЧП стала неправильная эксплуатация газового оборудования.

10 июля 2020 года в поселке городского типа Кикнур (Кировская область) на первом этаже трехэтажного жилого дома №1а по ул. Шарыгина произошел взрыв газа. В результате погиб 60-летний мужчина, еще три человека пострадали. 22 июля стало известно, что одна из пострадавших умерла в реанимации от полученных ранений. Причиной взрыва могла стать утечка газа. По данным СК РФ, накануне происшествия в одной из квартир производилась плановая замена приборов учета бытового газа.

21 августа 2020 года в Ярославле произошел взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме №5, корпус 2 по ул. Батова. В результате обрушились перекрытия с шестого по первый этаж и внешняя стена здания с пятого по третий этаж, возник пожар на площади 50 кв. м. Жертвами ЧП стали три человека - две женщины и ребенок, еще четыре человека пострадали. Повреждения получили 12 квартир, шесть из них были уничтожены полностью. Дом был расселен, зимой 2020-2021 годов в нем провели противоаварийные укрепительные работы.

19 марта 2021 года в Химках (Московская область) в девятиэтажном многоквартирном доме по адресу ул. Зеленая, 16 произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Также были разрушены балконы на нескольких этажах. В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы с различными травмами. Ремонт дома был завершен в августе 2021 года.

29 марта 2021 года в Зеленодольске (Татарстан) произошел взрыв газа в многоквартирном доме. На месте погиб пожилой мужчина, пять человек были госпитализированы, одна из пострадавших умерла в больнице. По предварительной информации, в день происшествия родные доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел взрыв, в местный психоневрологический диспансер с жалобами на злоупотребление спиртным, неадекватное поведение и угрозы уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказались госпитализировать мужчину. 1 апреля суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заведующей отделением Зеленодольского психоневрологического диспансера, 16 апреля Верховный суд Татарстана заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, затем о ходе этого дела в СМИ не сообщалось. В настоящее время завершаются работы по ремонту дома.