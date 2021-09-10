Биография Александра Чуприяна

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 сентября 2021 года президент России Владимир Путин своим распоряжением возложил на первого замглавы МЧС Александра Чуприяна временное исполнение обязанностей руководителя этого ведомства. Евгений Зиничев, ранее возглавлявший МЧС, погиб 8 сентября во время ведомственных учений в Красноярском крае.

Александр Петрович Чуприян родился 23 марта 1958 года в городе Ухте Коми АССР (ныне Республика Коми, Россия).

В 1989 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР (ныне Академия государственной противопожарной службы МЧС России) по специальности "инженер противопожарной техники и безопасности".

Доктор технических наук. В 2007 году в Московском институте стали и сплавов (ныне Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС") защитил диссертацию по теме "Методология построения интегрированной автоматизированной системы управления подразделениями МЧС России: на примере Северо-Западного федерального округа".

В 1976-1978 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР на должностях рядового и сержантского состава.

С 1979 по 1989 год служил в военизированных частях Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел (ГУВД) Леноблгорисполкома, был пожарным, начальником караула, заместителем начальника, затем начальником военизированной пожарной части.

В 1989-1993 годах занимал должность заместителя начальника, затем начальника отряда военизированной пожарной охраны в Ленинграде (с 1991 года - Санкт-Петербург).

В 1993-1996 годах - заместитель начальника управления государственной противопожарной службы (ГПС) ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С 1996 по 1997 год - заместитель начальника кафедры Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России (ныне Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России).

В 1997-2003 годах - и.о. начальника, начальник управления ГПС ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области (с 2002 года - управление государственной противопожарной службы МЧС России Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

В 2003-2005 годах занимал должность начальника главного управления государственной противопожарной службы МЧС России.

В 2005-2006 годах - и.о. начальника, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России.

13 ноября 2006 года был назначен заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С 4 июня 2018 года - первый заместитель главы МЧС России.

Генерал-полковник внутренней службы.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета, Дружбы, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, "За отвагу на пожаре". Дважды отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2005, 2011), имеет Почетную грамоту и благодарность президента РФ.

Заслуженный работник пожарной охраны РФ.

Заслуженный спасатель РФ.

Президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей (с ноября 2018 года), некоммерческого партнерства "Национальная академия наук пожарной безопасности".

Являлся президентом Федерации пожарно-прикладного спорта России (2007-2016).