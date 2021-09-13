Хронология катастроф самолетов L-410 в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 сентября самолет Let L-410 Turbolet российской авиакомпании "Аэросервис", следовавший рейсом из Иркутска в село Казачинское (Иркутская область), потерпел крушение в 4 км от пункта назначения. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По уточненной информации, четыре человека погибли, 12 пострадали. Следственный комитет рассматривает две основные версии крушения - отказ техники и ошибку пилотирования.

О катастрофах самолетов L-410 на территории России - в материале ТАСС.

Всего за последние 30 лет на территории РФ произошло не менее восьми крушений воздушных судов этого типа (с учетом ЧП 12 сентября 2021 года), в результате которых погибли в общей сложности 52 человека.

4 апреля 1992 года самолет L-410UVP (регистрационный номер RA-67130) авиакомпании "Камчатавиа", следовавший из Петропавловска- Камчатского в Байково (Сахалинская область), потерпел крушение в районе аэропорта назначения. На борту находились 12 человек - два летчика и 10 пассажиров. Экипаж нарушил схему захода на посадку, самолет столкнулся с землей в 5 км от взлетно-посадочной полосы. Оторвавшийся винт разрубил фюзеляж позади кабины пилотов, погиб один из пассажиров, еще два человека получили ранения. Силовые элементы самолета были значительно повреждены.

26 августа 1993 года в Якутии L-410UVP-E (регистрационный номер RA-67656) авиакомпании "Саха-Авиа", следовавший по маршруту Кутана - Чагда - Алдан, потерпел крушение при посадке в последнем пункте маршрута. На борту находились 24 человека - двое летчиков и 22 пассажира, все они погибли. Расследовавшая катастрофу комиссия установила, что воздушное судно было сильно перегружено. Его посадочный вес превышал максимальный допустимый на 550 кг. Когда экипаж начал выпускать закрылки, это изменило балансировку. В результате самолет перешел в режим сваливания и столкнулся с землей. Виновными в ЧП были признаны пилоты, которые приняли решение выполнять полет, несмотря на значительные превышения взлетной и посадочной масс, а также при завышенной задней центровке самолета.

20 января 1995 года самолет L-410UVP (регистрационный номер RA-67120) Абаканского авиапредприятия, следовавший рейсом 107 по маршруту Красноярск - Абакан, потерпел крушение при взлете в красноярском аэропорту Емельяново. Самолет не смог набрать высоту, столкнулся с деревьями и разрушился в 930 м от взлетно-посадочной полосы. На борту были 19 человек - два летчика и 17 пассажиров. Погибли оба члена экипажа и один пассажир, 13 человек получили ранения. Причиной катастрофы стала перегруженность воздушного судна, отказ правого двигателя и ошибочные действия экипажа в процессе взлета с одним работающим двигателем. Превышение максимально допустимой взлетной массы самолета на 278 кг произошло из-за того, что персонал аэропорта Емельяново и экипаж разместили в салоне четырех пассажиров с багажом, которые не имели билетов на рейс.

1 марта 2003 года частный самолет L-410UVP (регистрационные номера RA-67418, FLA RF-01032), выполнявший полеты по десантированию спортсменов-парашютистов, потерпел крушение в районе спортивного аэродрома Борки в Кимрском районе Тверской области. На борту находились двое членов экипажа и 23 парашютиста (при том что максимальное допустимое количество парашютистов в таком варианте компоновки салона - 12). Допустимый взлетный вес был превышен на 618 кг. Когда в ходе полета парашютисты направились к выходу в хвостовой части самолета, нарушилась центровка, машина перешла в режим сваливания и из-за возникших нерасчетных перегрузок развалилась в воздухе. Погибли 11 человек - оба члена экипажа и девять спортсменов. 14 человек смогли покинуть самолет и самостоятельно приземлиться на парашютах, при этом четверо получили переломы.

22 июля 2012 года самолет L-410UVP (регистрационный номер RF-00138) ДОСААФ России потерпел крушение на спортивном аэродроме Большое Грызлово (Серпуховский район Московской области). Воздушное судно выполняло посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу после десантирования группы парашютистов. У самолета подломились передняя и левая опоры шасси, в результате чего значительные повреждения получили кабина пилотов и нижняя часть фюзеляжа. На борту находились только двое членов экипажа, оба были госпитализированы в тяжелом состоянии. Командир воздушного судна от полученных травм скончался 24 июля 2012 года, второй пилот умер в больнице спустя полтора месяца.

15 ноября 2017 года пассажирский самолет L-410UVP-E20 (регистрационный номер RA-67047) "Хабаровских авиалиний", следовавший по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - пос. Нелькан (Аяно-Майский район Хабаровского края), разбился в 2 км от пункта назначения. На борту находились семь человек - два пилота и пять пассажиров. В результате крушения шесть человек погибли, в тяжелом состоянии был госпитализирован пассажир-ребенок. Согласно опубликованному Межгосударственным авиационным комитетом отчету о расследовании катастрофы, при заходе воздушного судна на посадку возникли неполадки в правом двигателе, из-за чего самолет перевернулся в воздухе на 180 градусов. Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели, и машина упала на землю.

19 июня 2021 года L-410 (регистрационный номер RF-94603) ДОСААФ России потерпел крушение в района аэродрома Танай (Кемерово). Воздушное судно выполняло тренировочный полет с 17 спортсменами-парашютистами, также на борту были два члена экипажа. На месте погибли четыре человека - оба пилота и два спортсмена-инструктора. Пострадали 15 человек, из них четверо получили тяжелые ранения. Позднее один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм, общее число жертв катастрофы составило пять человек.

Подробнее о самолете

Let L-410 Turbolet - многоцелевой двухмоторный турбовинтовой самолет местных воздушных линий. Разработан в 1960-х годах в конструкторском бюро завода Let Kunovice (г. Куновице, Чехословакия, ныне Чехия). Первый полет совершил 16 апреля 1969 года. Сейчас. выпускается в Куновицах чешской компанией Aircraft Industries (собственник - российская "Уральская горно-металлургическая компания"). Всего построено около 1,2 тыс. экземпляров разных модификаций, из них 862 были поставлены в СССР. Наиболее современная модификация, L-410 NG (выпускается с 2018 года), способна перевезти до 19 пассажиров или 2 300 кг груза на расстояние до 2 750 км.

Всего за время эксплуатации были потеряны не менее 120 машин этого типа, в более чем 100 катастрофах погибли свыше 480 человек.

12 сентября 2021 года потерпел крушение Л-410УВП-Э20 с регистрационным номером RA-67042 и серийным номером 29-16. Согласно данным открытых источников, этот самолет был выпущен в феврале 2014 года, на момент крушения машина эксплуатировалась семь лет и семь месяцев.