Биография Виктора Казанцева

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2021 года в Краснодаре на 76-м году жизни умер Герой Российской Федерации, бывший полпред президента РФ в Южном федеральном округе Виктор Казанцев.

Образование

Виктор Германович Казанцев родился 22 февраля 1946 года в селе Коханово Толочинского района Витебской области Белорусской ССР (ныне Республика Белоруссия).

В 1956-1963 годах прошел обучение в Свердловском суворовском военном училище. В 1966 году стал выпускником Ленинградского высшего общевойскового командного училища им. С. М. Кирова. В 1979 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе в Москве. В 1985-1987 годах обучался в Военной академии Генерального штаба ВС СССР им. К. Е. Ворошилова.

В 1999 году в Адыгейском государственном университете защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук на тему "Организация процесса подготовки квалифицированных спортсменов в системе спортивной работы Северо-Кавказского военного округа". Кандидат философских наук. В 2000 году в Институте повышения квалификации Ростовского государственного университета защитил диссертацию на тему "Межнациональные конфликты на Северном Кавказе в контексте геополитических реалий".

Военная карьера

С 1963 года состоял в рядах Советской армии. Был назначен командовать стрелковым взводом мотострелкового полка в Закавказском военном округе (ЗакВО). Последовательно занимал должности командира мотострелковой роты, начальника штаба - заместителя, затем командира мотострелкового батальона в ЗакВО.

Также служил начальником штаба - заместителем командира мотострелкового полка в Среднеазиатском военном округе (САВО).

В период с августа 1979 по 1985 год служил в Центральной группе войск на территории Чехословакии (ныне Чехия и Словакия). Командовал 275-м гвардейским мотострелковым полком 18-й гвардейской мотострелковой дивизии, с 1981 года занимал пост заместителя командира, а с октября 1982 года - командира 30-й гвардейской мотострелковой дивизии.

После окончания академии Генштаба был назначен первым заместителем командующего армией в САВО. Позднее командовал армейским корпусом, служил заместителем командующего войсками Туркестанского военного округа. Возглавлял оперативную группу Минобороны СССР по Казахской ССР (ныне Казахстан).

В 1991-1993 годах занимал пост первого заместителя начальника штаба Забайкальского военного округа (ЗабВО). Позднее был заместителем командующего войсками округа по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки ЗабВО.

С апреля 1993 года по февраль 1996 года был начальником штаба - первым заместителем командующего войсками ЗабВО.

В период с февраля 1996 по июль 1997 года занимал должность первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа (СКВО). 29 июля 1997 года генерал-лейтенант Виктор Казанцев был назначен на пост командующего войсками СКВО. Параллельно с 17 августа 1999 года по апрель 2000 года являлся командующим Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе. Руководил боевыми действиями против вооруженных бандформирований и международных экстремистов на территории Дагестана и Чеченской Республики. Под командованием Виктора Казанцева были уничтожены значительные силы боевиков.

Указом президента РФ Бориса Ельцина от 4 декабря 1999 года генерал-полковнику Виктору Казанцеву было присвоено почетное звание Героя Российской Федерации ("за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований"). В мае 2000 года он был уволен в запас.

После отставки

С 18 мая 2000 года по 9 марта 2004 года Виктор Казанцев занимал пост полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.

В 2004-2009 годах был проректором Северо-Кавказской академии государственной службы. Работал преподавателем Института по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук при Ростовском государственном университете (ныне Южный федеральный университет).

Проживал в Краснодаре.

Звание, награды, прочее

Генерал армии (2000).

Был награжден орденом "За военные заслуги", советскими орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалями. Отмечен тремя благодарностями президента РФ (2001, 2003, 2004).

Почетный гражданин Махачкалы (2000), Ростова-на-Дону (2000), Краснодара (2001), Ставрополя (2002), Элисты (2003), Гюмри (Армения, 2003).

Был мастером спорта по самбо и греко-римской борьбе.

Памятная стела с барельефом Виктора Казанцева установлена на Аллее почетных граждан в Ставрополе.