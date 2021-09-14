Как главы государств уходили на самоизоляцию во время пандемии

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2021 года стало известно, что президент России Владимир Путин вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания COVID-19 в его окружении. ТАСС подготовил материал о том, как лидеры ряда стран уходили на карантин в течение пандемии.

12 марта 2020 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо изолировался в ожидании результатов теста его жены Софи на коронавирус (13 марта стало известно о положительном статусе) и впоследствии работал из дома в течение двух недель.

19 марта 2020 года стало известно, что князь Монако Альбер II ушел на изоляцию из-за обнаружения у него коронавируса. 31 марта было объявлено, что он вышел из карантина.

27 марта 2020 года на самоизоляцию ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом. 16 ноября он вновь самоизолировался на 14 дней после контакта с инфицированным.

1 июня 2020 года стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Армении Никол Пашинян. 8 июля он вернулся к исполнению обязанностей.

2 октября 2020 года коронавирусом заразились президент США Дональд Трамп (2017-2021) и его супруга Мелания. Они находились в Белом доме до полного выздоровления 11 октября.

24 октября 2020 года стало известно, что польский лидер Анджей Дуда находится на карантине в связи с заражением коронавирусом нового типа. Также в октябре на карантине в связи с контактом с заболевшим, находился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

24 октября 2020 года президент Алжира Абдельмаджид Теббун сообщил, что ушел на самоизоляцию после того, как заболели несколько сотрудников его администрации.

1 ноября 2020 года стало известно, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел на изоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19. 2 ноября стало известно о положительном тесте главы правительства. 11 ноября он вернулся к работе.

9 ноября 2020 года у президента Украины Владимира Зеленского подтвердился COVID-19, в тот же день он ушел на самоизоляцию и продолжал работать удаленно. 23 ноября он выздоровел.

17 декабря 2020 года президент Франции Эмманюэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус и самоизолировался в своей загородной резиденции Лантерн в Версале, где продолжил работу дистанционно. В тот же день на самоизоляцию до получения тестов на коронавирус отправились еще несколько европейских лидеров - глава Евросовета Шарль Мишель, генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа, премьеры Франции, Испании, Португалии, Люксембурга, Бельгии и Ирландии - Жан Кастекс, Педро Санчес, Антониу Кошта, Ксавье Беттель, Александр Де Кроо, Майкл Мартин. Все они с 10 декабря контактировали с Макроном на заседании Европейского совета в Брюсселе и во время торжеств в Париже по случаю годовщины ОЭСР.

5 января 2021 года после выявленного коронавируса ушел на карантин и до 15 февраля работал дистанционно президент Армении Армен Саркисян.

6 января 2021 года президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза ушел на профилактическую самоизоляцию на две недели после контакта с человеком, у которого был выявлен COVID-19 (11 января у ди Соузы был диагностирован COVID-19).

24 января 2021 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию и работал удаленно.

8 марта 2021 года президент Сирии Башар Асад и его жена Асма получили положительный тест на коронавирус и самоизолировались.

20 марта 2021 года стало известно, что премьер-министр Пакистана Имран Хан самоизолировался из-за заражения коронавирусом нового типа. Окончательно он вернулся к работе 30 марта.

3 апреля 2021 года президент Аргентины Альберто Фернандес написал в Twitter, что сделал тест на антигены, который показал положительный результат. После чего политик отправился на самоизоляцию, продолжая работать.

27 июня 2021 года на 10-дневную самоизоляцию ушел премьер Люксембурга Ксавье Беттель, у которого был выявлен коронавирус.

5 июля 2021 года на карантин ушел премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча после контакта с заболевшим. Премьер продолжал исполнять обязанности удаленно.

30 августа 2021 года премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб изолировался из-за контакта с инфицированным коронавирусом.