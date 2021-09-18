Биография Абдельазиза Бутефлики

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 сентября 2021 года стало известно, что на 85-м году жизни умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика. Он возглавлял страну 20 лет - с 1999 года по 2019 год. ТАСС подготовил биографию Бутефлики.

Происхождение, образование

Абдельазиз Бутефлика родился 2 марта 1937 года в марокканском городе Уджде, куда его семья переселилась из Алжира в начале 1930-х годов. Начальное образование он получил в Уджде, затем учился в военной школе в Дар-Эль-Кебдани (Марокко). Увлекся философией, изучал арабский язык и литературу.

Военная карьера

В 1956 году 19-летний Бутефлика нелегально перебрался в Алжир, где в то время шла война за независимость (в 1830-1962 годах Алжир - колония Франции). Там он примкнул к одному из боевых подразделений Алжирской народно-освободительной армии (АНО, вооруженное крыло левой политической партии "Фронт национального освобождения", ФНО) и быстро добился успехов в военной карьере, продемонстрировав командирские способности и талант организатора. Выполнял ряд важных миссий, в том числе руководил военной подготовкой бойцов АНО на границе с Мали. В 1957 году участвовал в боевых действиях на западе страны, был ранен и эвакуирован в Марокко. С 1960 года, когда была проведена реорганизация АНО и был создан Генеральный штаб, Бутефлика стал представлять Генштаб за границей.

До избрания президентом

В 1962 году, после провозглашения независимости Алжира, был избран депутатом парламента. В том же году получил пост министра молодежи, спорта и туризма в правительстве, сформированном президентом Ахмедом Бен Беллой. В 1963 году в возрасте 26 лет был назначен министром иностранных дел Алжира, став самым молодым членом правительства в истории страны. Вел переговоры с Францией по поводу урегулирования административных и финансовых проблем, оставшихся нерешенными после получения независимости. Благодаря его усилиям на посту главы внешнеполитической службы Алжир стал одним из лидеров Движения неприсоединения (международное объединение развивающихся государств, в основу политики которого положено неучастие в военно-политических блоках). В 1975 году Бутефлика лично принимал участие в переговорах с террористами об освобождении заложников, захваченных в штаб-квартире ОПЕК в Вене 21 декабря. По согласованию с властями Австрии 30 заложников и террористы были доставлены самолетом в Алжир, где благодаря посредничеству Бутефлики заложники были освобождены.

В 1979-1980 годах занимал пост советника президента страны Шадли Бенджедида. В 1981 году оставил государственную службу и был выведен из состава руководства ФНО (член ЦК и Политбюро с 1964 года) в связи с тем, что против него было возбуждено дело о хищении государственных средств в размере 60 млн динаров, впоследствии оно было закрыто. В 1983 году покинул страну и проживал в эмиграции в ОАЭ, Франции и Швейцарии.

В 1987 году Бутефлика вернулся в Алжир и, хотя в 1988 году он был восстановлен в ЦК ФНО, активного участия ни в деятельности партии, ни в общественно-политической жизни страны не принимал.

Президент Алжира

В 1999 году Абдельазиз Бутефлика баллотировался на президентских выборах как независимый кандидат и одержал победу, получив 73,8% голосов избирателей (остальные шесть кандидатов отказались от участия за 24 часа до выборов, заявив об их фальсификации).

В ходе первого президентского срока Бутефлика сосредоточился на прекращении гражданской войны, длившейся с 1991 года между правительственными силами и исламистами (унесла жизни 200 тыс. человек). Им был инициирован закон "О восстановлении гражданского согласия", принятие которого привело к существенному ослаблению вооруженного противостояния исламистской оппозиции с властями. Значительная часть боевиков из различных экстремистских группировок сложила оружие.

После переизбрания в 2004 году (85% голосов) Бутефлика продолжил курс на укрепление гражданского мира и достижению компромисса с умеренной исламской оппозицией. В 2005 году под его руководством была разработана и принята Хартия за мир и национальное примирение, прошли массовые амнистии исламистов, не совершивших тяжких преступлений (освобождены из тюрем свыше 2,5 тыс. человек).

Бутефлике также удалось улучшить имидж Алжира и укрепить его авторитет на международной арене (страна приняла ряд крупных международных форумов, в частности Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2001 году; председательствовала в 1999-2000 годах в Организации африканского единства - в н. в. Африканский союз) К моменту прихода Бутефлики к власти в 1999 году Алжир находился на грани финансового кризиса: отношение государственного долга страны к уровню ВВП ($48,6 млрд) составляло 61%. Выходу из рецессии помогли экономические реформы и рост цен на нефть в период с 2004 по 2014 год (более 90% экспорта Алжира приходится на энергоресурсы).

В начале третьего президентского срока Бутефлики, одержавшего победу на выборах в 2009 году с 90% голосов (в 2008 году в конституцию страны были внесены поправки, согласно которым президент получил возможность переизбираться неограниченное число раз; ранее не более двух пятилетних сроков), отношение государственного долга страны к уровню ВВП снизилось до менее чем 10%. Деньги, полученные с продажи нефти, позволили президенту инвестировать значительные средства в развитие инфраструктуры страны, в частности, в строительство новых дорог, метро и т.д.

Возросшие финансовые возможности страны помогли Бутефлике в 2011 году справиться с антиправительственными выступлениями, начавшимися на волне "арабской весны". Тогда правительство взяло обязательство субсидировать продовольственную корзину, не допустить скачка стоимости продуктов и повысить минимальную заработную плату. Также власти отменили действовавшее с 1992 года чрезвычайное положение и приняли меры по либерализации политической жизни (в 2012 году было упрощено избирательное законодательство; в 2016 году вновь введен лимит на два президентских срока - это дало право Бутефлике выдвигать свою кандидатуру на выборах еще дважды).

Состояние здоровья и четвертый президентский срок

После перенесенного в 2013 году инсульта Бутефлика передвигался в инвалидном кресле и испытывал проблемы с речью, однако в 2014 году он в очередной раз выиграл президентские выборы, набрав 81,53% голосов. В четвертый президентский срок Бутефлика практически не появлялся на публике. По мнению оппозиции, президент был недееспособен, а управление страной осуществляло его ближайшее окружение (группа приближенных из армейских, силовиков, политиков и бизнесменов).

В феврале 2019 года Абдельазиз Бутефлика заявил о намерении баллотироваться на пятый срок. После этого в стране начались беспрецедентные по масштабу протесты. На фоне антиправительственных выступлений президент отказался от участия в выборах и объявил перенос голосования на неопределенный срок (выборы должны были пройти 18 апреля 2019 года). Кроме того, были сделаны кадровые перестановки. На посту премьер-министра Ахмеда Уяхью сменил Нуреддин Бедуи.

Однако принятые меры не смогли стабилизировать ситуацию. 2 апреля 2019 года на фоне продолжавшегося политического кризиса Бутефлика уведомил Конституционный совет о решении прекратить полномочия главы государства. "Это решение принято мною сознательно и по собственной воле, чтобы успокоить сердца и души моих соотечественников, позволить им вместе двигать Алжир в направлении лучшего будущего", - отметил Бутефлика.

Личные сведения

Абдельазиз Бутефлика был награжден орденами различных стран мира. Среди них: орден "За заслуги перед Итальянской Республикой", орден "За гражданские заслуги" (Испания), почетный знак "За заслуги перед Австрийской Республикой", орден инфанта дона Энрики (Португалия), орден Хосе Марти (Куба).

В 1990 году Абдельазиз Бутефлика заключил брак с Амаль Трики (сейчас она проживает в Париже), однако в феврале 2000 года в интервью ливанскому каналу LBC он сообщил, что уже не состоит в браке. Детей у Бутефлики не было.