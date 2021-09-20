История участия партии "Единая Россия" в выборах в Госдуму

ТАСС-ДОСЬЕ. Согласно данным Центризбиркома России, по результатам обработки 85% итоговых протоколов партия "Единая Россия" набирает 49,76% голосов избирателей на выборах в Госдуму. За ней, по предварительным данным, следуют КПРФ - 19,61%, ЛДПР - 7,53%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,34% и "Новые люди" - 5,31%.

ТАСС подготовил материал о том, как "Единая Россия" участвовала в парламентских выборах с 2003 года.

"Единая Россия"

"Единая Россия" фактически представлена в Госдуме с 2001 года: после слияния партии "Единство" и движения "Отечество - Вся Россия" в нижней палате была создана центристская коалиция большинства.

Четыре раза партия участвовала в парламентских выборах, всегда занимала первое место. Лучший результат показала в 2007 году (64,3%).

По итогам выборов "Единая Россия" формировала самую многочисленную депутатскую фракцию. Трижды - в 2003, 2007, 2016 годах - обеспечивала себе конституционное большинство в парламенте (две трети и более от численности депутатского корпуса).

Участие "Единой России" в выборах в 2003-2011 годах

Впервые "Единая Россия" приняла участие в думских выборах в 2003 году. Выборы проходили по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, при которой половина из 450 депутатов избиралась по единому федеральному округу, другая - по 225 одномандатным округам. Список единороссов по федеральному округу возглавлял председатель высшего совета партии, глава МВД России Борис Грызлов. Помимо него в общефедеральную часть вошли сопредседатели совета: глава МЧС Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В выборах 7 декабря 2003 года приняли участие 23 партии и блока, проходной барьер для них составлял 5%. По федеральному округу "Единая Россия" набрала 37,57% голосов избирателей, по одномандатным округам провела 103 человек. В Госдуме IV созыва получила 223 места из 450, а после присоединения ряда других депутатов-одномандатников сформировала фракцию в количестве 300 человек.

Выборы пятого и шестого созывов Госдумы в 2007 и 2011 годах проводились исключительно по партийным спискам по единому федеральному округу, проходной барьер для партий был повышен до 7%.

На выборах 2 декабря 2007 года списки кандидатов от "Единой России" впервые были сформированы с учетом итогов праймериз, в общефедеральную часть была включена единственная фамилия - президента Владимира Путина. Список "Единой России" получил 64,3% голосов, заняв первое место из 11 партий. По итогам распределения мандатов у "Единой России" оказалось 315 мест в парламенте.

В преддверии выборов в Госдуму VI созыва 4 декабря 2011 года "Единая Россия" сформировала свой федеральный список кандидатов на основе праймериз, которые провела совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Итоги предварительного голосования стали обязательны для выдвижения кандидатов от партии. Лидером списка был президент Дмитрий Медведев (единственная фамилия в общефедеральной части). По итогам выборов "Единая Россия" набрала 49,32%, обеспечив себе первенство среди семи партий - участников избирательной кампании, и образовала фракцию в составе 238 депутатов.

Выборы 2016 года

Выборы в 2016 году вновь прошли по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Проходной барьер для партий был снижен до 5%. Списки кандидатов от "Единой России" были составлены с учетом внутрипартийного голосования, которое партия провела уже без ОНФ. В общефедеральную часть списка была включена одна фамилия - премьер-министра, председателя партии Дмитрия Медведева.

На выборах 18 сентября 2016 года по федеральному округу "Единая Россия" набрала 54,20% голосов и вновь заняла первое место среди 14 партий. По одномандатным округам от нее были избраны 203 кандидата (90,22% всех депутатов Госдумы, избранных по одномандатным округам).

Максимальную поддержку избирателей партия получила в Чеченской Республике (96,29%), Республике Дагестан (88,90%), Республике Татарстан (85,27%), Республике Мордовия (84,36%), Республике Тыва (82,61%), Карачаево-Черкесской Республике (81,76%). Самый низкий процент голосов был зафиксирован в Алтайском крае (35,19%), Омской (36,32%) и Костромской (36,56%) областях.

В новом составе Думы единороссы получили 344 мандата - абсолютный рекорд за всю историю нижней палаты парламента. Впоследствии число принадлежащих партии мест сократилось до 342: на довыборах 2017 и 2018 годов. "Единая Россия" не стала выдвигать своих кандидатов в Брянском и Саратовском одномандатных округах №77 и №163, в результате мандаты достались представителям ЛДПР и КПРФ соответственно.