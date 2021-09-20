Биография Рамзана Кадырова

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября 2021 года ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам голосования 17-19 сентября главой Чеченской Республики переизбран Рамзан Кадыров, руководящий регионом с 2007 года. По имеющейся информации, за него проголосовали 99,7% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия").

Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центарой (ныне село Ахмат-Юрт) Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР (ныне Чеченская Республика). Отец - Ахмат Абдулхамидович Кадыров (1957-2004), глава Чеченской Республики (2000-2004), погиб 9 мая 2004 года в результате теракта в Грозном.

В 2004 году Рамзан Кадыров окончил Гудермесский филиал махачкалинского Института финансов и права по специальности "юриспруденция", в 2005 году - по специальности "финансы и кредит".

Кандидат экономических наук. В 2006 году в Дагестанском государственном техническом университете защитил диссертацию на тему "Оптимальное управление договорными отношениями между основными участниками строительного производства".

Доктор экономических наук. В 2011 году в Дагестанском государственном техническом университете защитил диссертацию на тему "Управление восстановлением и развитием строительной отрасли Чеченской Республики (теория, методология, практика)".

В 1994-1996 годы был заместителем начальника охраны своего отца, муфтия Чечни Ахмата Кадырова, в 1996-2000 годы - помощником муфтия. По словам Рамзана Кадырова, во время первой чеченской войны 1994-1996 годов он участвовал в боевых действиях против федеральных вооруженных сил, однако впоследствии вместе с отцом отказался поддерживать сепаратистов. Он объяснил это тем, что решил защищать свой народ, когда понял, что для боевиков, воевавших против России, "судьба чеченского народа - ноль".

С 2000 по 2004 годы работал в милиции. С июня 2000 года был инспектором по связи и специальной технике штаба отдельной роты милиции, с мая 2002 года - командиром взвода отдельной роты милиции по охране объектов, зданий органов государственной власти Чеченской Республики. Фактически возглавлял службу безопасности своего отца, главы Чечни. Отвечал за проведение спецопераций, вел переговоры о переходе боевиков на сторону федеральных сил. С февраля по май 2004 года был помощником министра внутренних дел республики Алу Алханова. За это время пережил несколько покушений, в результате одного из них был контужен.

10 мая 2004 года, на следующий день после гибели Ахмата Кадырова, был назначен первым заместителем председателя правительства республики. Занимал пост до ноября 2005 года.

В октябре 2004 года стал советником полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Дмитрия Козака по вопросам взаимодействия с силовыми структурами.

В ноябре того же года был назначен председателем комитета по выплате компенсаций за утраченное в ходе боевых действий жилье и имущество.

29 декабря 2004 года президент России Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание Героя РФ.

С ноября 2005 года по март 2006 года исполнял обязанности председателя правительства Чечни (глава правительства Сергей Абрамов получил тяжелые травмы в автокатастрофе). 4 марта 2006 года занял пост председателя правительства республики.

15 февраля 2007 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности президента Чеченской Республики. Сменил на этом посту Алу Алханова, ушедшего в отставку по собственному желанию.

2 марта того же года парламент Чечни (был двухпалатным) по предложению главы государства Владимира Путина утвердил Рамзана Кадырова на посту президента республики. За Кадырова проголосовали 39 из 40 присутствующих на заседании депутатов Народного собрания (один бюллетень был испорчен) и 17 парламентариев Совета республики (один бюллетень был признан недействительным. 5 апреля 2007 года состоялась церемония инаугурации.

Одним из первых решений Рамзана Кадырова на посту главы Чечни стало подписание ряда указов, направленных на борьбу с терроризмом. В результате за несколько лет в республике сократилось количество терактов, ситуация стабилизировалась. 16 апреля 2009 года на территории Чечни был отменен режим контртеррористической операции, действовавший с сентября 1999 года.

В 2007 и 2011 годы Рамзан Кадыров возглавлял региональную группу №20 (Чеченская Республика) в списках "Единой России" на выборах в Госдуму РФ V и VI созывов. После избрания отказался от депутатского мандата.

С 9 сентября 2010 года - глава Чеченской Республики (в связи с переименованием должности руководителя субъекта РФ).

5 марта 2011 года по предложению президента РФ Дмитрия Медведева был утвержден на посту главы Чечни республиканским парламентом. 5 апреля того же года Кадыров официально вступил в должность.

25 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил Рамзана Кадырова врио главы Чеченской Республики в связи с истечением срока его полномочий.

18 сентября 2016 года одержал победу на выборах главы республики, получив 97,94% голосов избирателей (был выдвинут партией "Единая Россия"). Его ближайший соперник, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов (Партия роста), набрал 0,84%. Рамзан Кадыров стал рекордсменом по количеству голосов избирателей, полученных на выборах глав субъектов РФ с 2000 года. Вступил в должность 5 октября 2016 года сроком на пять лет. По длительности пребывания на посту руководителя региона он занимает первое место среди действующих губернаторов (более 14 лет).

Входил в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Член высшего совета партии "Единая Россия". Входит в состав президиума чеченского регионального отделения партии.

Почетный президент футбольного клуба "Ахмат" (до июня 2017 года - "Терек").

Сумма декларированного дохода за 2020 год составила 381 млн 190 тыс. рублей, супруги - 1 млн 598 тыс. рублей.

Генерал-майор милиции (2009).

В 2020 году указом главы государства Владимира Путина Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-майора.

Герой РФ (2004).

Награжден орденами Мужества (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006), Почета (2015), орденом Дружбы народов (Белоруссия; 2018), а также ведомственными медалями и наградами Чеченской Республики. Отмечен благодарностями президента РФ (2003; 2008 - дважды; 2010).

Почетный гражданин Чеченской Республики (2003).

О Рамзане Кадырове написаны книги: "Человек и эпоха: Рамзан Ахматович Кадыров (Д. Б. Абдурахманов, 2012), "Выдающиеся личности. Кадыровы: отец и сын (национальные лидеры Чечни глазами современников: политиков, ученых, писателей, журналистов, религиозных деятелей, простых людей)", 2015.