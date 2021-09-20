ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате, по данным Следственного комитета, пять человек погибли и шесть получили ранения. В МВД России сообщили, что нападавший задержан сотрудниками полиции.

Хронология случаев стрельбы в российских учебных заведениях за последние пять лет - в материале ТАСС.

Всего с начала 2016 года сообщалось как минимум о 10 инцидентах (с учетом ЧП в Перми 20 сентября 2021 года), когда в средних учебных заведениях в результате стрельбы из различных видов оружия погибли или пострадали люди. Инцидент в Перми - первый случай, когда стрельба произошла на территории университета.

23 сентября 2016 года в гор. Суксун (Пермский край) 23-летний учитель физкультуры школы №1 открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам, ранив одного из них в грудь. По утверждению стрелявшего, пострадавшие курили в кустах возле школы, и ранее он неоднократно делал им замечания о недопустимости такого поведения. Вскоре после инцидента преподаватель был уволен.

12 мая 2017 года в гор. Усинске (Республика Коми) во дворе школы №2 один из учеников 2001 г.р. открыл огонь из пневматического пистолета по другим детям. Травму глаза получила девочка 2003 г.р. В отношении подростка возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Директор школы получила выговор.

5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы №1 г. Ивантеевка (Московская область) принес в учебное заведение самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из оружия в учительницу и ударил ее топором, а пиротехнические средства взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, получив в результате различные травмы. Нападавший был арестован подоспевшими сотрудниками полиции. Как установила судебная психолого-психиатрическая экспертиза, на момент совершения преступления подросток был вменяемым и осознавал характер своих деяний. Первоначально ему вменялось совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 ("Покушение на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное из хулиганских побуждений общественно опасным способом") и частью 3 статьи 213 ("Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ. Позднее следствие ужесточило обвинение и добавило подростку еще три статьи: часть 2 статьи 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом"), часть 1 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и часть 1 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств") УК РФ. 15 февраля 2019 года Ивантеевский городской суд признал подростка виновным и приговорил его к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии.

22 декабря 2017 года в гор. Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) ученик девятого класса устроил стрельбу на территории школы. По данным краевого УМВД, подросток вышел на крыльцо учебного заведения и выстрелил по газонам из пистолета, внешне схожего с пневматическим. Несколько пуль рикошетом попали в троих семиклассников, один из потерпевших получил гематомы.

21 марта 2018 года в школе №15 гор. Шадринска (Курганская область) на уроке, когда учитель вышел из класса в медицинский кабинет, 13-летняя ученица произвела несколько выстрелов из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. В результате синяки и ссадины получили семь учащихся 7-го класса. Штатный режим работы учебного заведения не прерывался. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже (Республика Крым) произошла стрельба, сопровождавшаяся подрывом самодельного взрывного устройства. В результате погибли 20 человек, не менее 65 человек получили ранения. В СК РФ сообщили об установлении личности молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из помещений колледжа. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 ("Террористический акт") УК РФ, однако вскоре переквалифицировал его на часть 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц общеопасным способом"). В апреле 2019 года, выступая на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции, председатель СК РФ Александр Бастрыкин назвал причиной стрельбы в керченском колледже "унижение на основе разного имущественного положения". По словам Бастрыкина, Владислава Рослякова "постоянно унижали одноклассники".

14 ноября 2019 года в гор. Благовещенске (Амурская область) 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства открыл стрельбу в этом учебном заведении. В результате от огнестрельных ранений погибли два человека - 19-летний учащийся и сам стрелявший, еще пять человек пострадали (двоим помощь была оказана на месте, трое были госпитализированы). По данным регионального УМВД, причиной происшествия мог стать конфликт между сверстниками. По предварительным данным, в корпусе учебного заведения, где произошло ЧП, отсутствовал рамочный металлодетектор, а охранник колледжа не был оформлен надлежащим образом и не имел разрешения на осуществление охранной деятельности.

27 ноября 2020 года в лицее №2 гор. Нальчика (Кабардино-Балкария) между учителем и родственниками одного из учеников возник конфликт. В ходе инцидента произошла потасовка, после чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернулся в школу и открыл стрельбу. Пострадали два человека, в том числе стрелявший учитель, который попал в реанимацию с многочисленными травмами. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

11 мая 2021 года в школе №175 гор. Казани (Татарстан) 19-летний бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев открыл стрельбу из гладкоствольного ружья. В результате погибли девять человек - семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) сообщали, что Центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массового убийства. В пресс-службе СК утверждают, что психолого- психиатрическая экспертиза пока не завершена. 11 августа 2021 года Галявиев заявил членам ОНК, что мотивом его преступления была ненависть. 14 сентября он был этапирован в Санкт-Петербург для проведения дополнительных экспертиз.