Биография Вячеслава Гладкова

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября 2021 года ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам голосования 17-19 сентября губернатором Белгородской области избран врио руководителя региона Вячеслав Гладков. За него проголосовали 79,17% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Второе место занял кандидат от КПРФ Кирилл Скачко с результатом 9,73%. Вячеслав Гладков был назначен врио руководителя Белгородской области 18 ноября 2020 года.

Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области.

В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "Экономист", затем - Пензенский госуниверситет по специальности "Муниципальное управление". Также в 2012 году завершил обучение в магистратуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Магистр менеджмента".

Кандидат экономических наук. В 2012 году в Грозненском государственном нефтяном техническом университете им. академика М. Д. Миллионщикова защитил диссертацию на тему "Формирование и развитие региональных сельскохозяйственных кооперативных рынков (на материалах Пензенской области)".

В 1997 году работал экономистом по договорной и претенциозной работе, в 1997-2000 годах - руководителем финансовой группы централизованной бухгалтерии в ОАО "Пензенское управление строительства".

С 2000 года - заместитель начальника, затем - начальник экономического отдела администрации г. Заречного (закрытое административно-территориальное образование, Пензенская обл.) по экономике и развитию рыночных отношений.

В 2002-2005 годах - заместитель главы администрации г. Заречного по экономике и развитию предпринимательства.

В 2005-2009 годах - первый заместитель главы администрации г. Заречного.

С 24 апреля 2009 года по 5 сентября 2016 года возглавлял администрацию Заречного.

С сентября 2016 года по июнь 2018 года - заместитель губернатора - председатель правительства Севастополя. Курировал вопросы внутренней политики. Главой региона в этот период был Дмитрий Овсянников.

С 13 июня 2018 года занимал пост заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Ставропольского края (глава региона - Владимир Владимиров).

18 ноября 2020 года указом президента РФ Владимира Путина назначен врио губернатора Белгородской области. Должность главы региона оставалась вакантной с 22 сентября 2020 года, после досрочной отставки Евгения Савченко. После ухода Савченко обязанности руководителя области по должности исполнял первый заместитель губернатора региона Денис Буцаев.

Член Всероссийской политической партии "Единая Россия" (с 2008 года). Входил в состав президиума регионального политического совета ставропольского регионального отделения партии.

Сумма декларированного дохода за 2020 год составила 3 млн 767 тыс. рублей, супруги - 1 млн 717 тыс. рублей.