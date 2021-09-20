Что известно о партиях, прошедших в Госдуму

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что по итогам выборов в Государственную думу проходят пять партий.

По данным ЦИК, после обработки 98,21% итоговых протоколов "Единая Россия" набирает 49,79% голосов избирателей, КПРФ - 19,04%, ЛДПР - 7,48%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,41% и "Новые люди" - 5,36%.

Пять партий впервые проходят в Госдуму за последние 18 лет. Начиная с 2003 года избирательный барьер преодолевали списки только четырех политических сил: в 2003 году это были партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и блок "Родина", в 2007, 2011 и 2016 годах - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Всероссийская политическая партия "Единая Россия"

Образована 1 декабря 2001 года как Всероссийская партия "Единство и Отечество" - Единая Россия" в результате объединения партии "Единство" и движения "Отечество - Вся Россия". Современное название носит с 24 декабря 2003 года.

Председатель партии - Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза, бывший президент и глава правительства.

"Единая Россия" - парламентская партия. Является крупнейшей в РФ, обладает конституционным большинством в Госдуме РФ. Заявляет о себе как о "партии народного большинства - граждан страны, поддерживающих президента Российской Федерации и его стратегический курс". Идеология основана на принципах центризма и консерватизма.

Партия четыре раза принимала участие в парламентских выборах (с 2003 года), всегда занимала первое место. Лучший результат показала в 2007 году (64,3%). По итогам выборов "Единая Россия" формировала самую многочисленную депутатскую фракцию. Трижды - в 2003, 2007, 2016 годах - обеспечивала себе конституционное большинство в парламенте. Представители фракции "Единой России" возглавляют нижнюю палату с 2003 года. В 2016 году партия набрала 54,2% голосов избирателей (первое место), по одномандатным округам были избраны 203 ее кандидата. В Госдуме VII созыва получила 344 мандата - абсолютный рекорд за всю историю нижней палаты парламента. В региональных заксобраниях в настоящее время работают 2 772 депутата от партии. Отделения "Единой России" открыты во всех 85 субъектах РФ.

На выборы в 2021 году "Единая Россия" выдвинула списки кандидатов, составленные по итогам праймериз. Около трети выдвиженцев - общественники и волонтеры, члены ОНФ, движения "Мы вместе", победители кадровых конкурсов "Лидеры России" и "Федеральный политстартап". По федеральному округу были выдвинуты 394 человека, в выборах принимали участие 393 кандидата. Лидерами списка стали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По одномандатным округам ЦИК РФ был заверен список из 219 кандидатов, к началу выборов были зарегистрированы 217 человек. В избирательные фонды партии поступило 700 млн рублей.

Предвыборная программа "Единой России" была сформирована с учетом предложений и инициатив, поступивших от граждан РФ. Она состояла из двух основных разделов: "Благополучие людей" и "Сильная Россия". Приоритетом стратегии "Единой России" было заявлено достижение национальных целей развития. Партия выдвинула инициативы по принятию новой редакции закона о занятости, закреплению статуса многодетной семьи на законодательном уровне, расширению сфер применения маткапитала, по развитию водородной энергетики, повышению бюджетной устойчивости муниципалитетов и др.

Согласно финансовому отчету, предоставленному в ЦИК РФ, в 2020 году на счета "Единой России" поступило в виде денежных средств 9 млрд 637 млн 469 тыс. рублей, из них 4 млрд 336 млн 230 тыс. (44,99%) - из федерального бюджета. 49,97% всех средств составили пожертвования от юридических лиц.

Сайт - er.ru.

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)

Образована на съезде 13-14 февраля 1993 года как преемник компартий СССР и РСФСР.

Председатель центрального комитета - Геннадий Зюганов. Возглавляет КПРФ с момента образования.

Идеология партии базируется на марксистско-ленинском учении. Главной задачей КПРФ провозглашено построение в России "обновленного социализма".

Парламентская партия. КПРФ наряду с ЛДПР представлена в Госдуме с 1993 года, участвовала во всех думских кампаниях. Дважды - в 1995 и 1999 годах - список КПРФ занимал первое место по итогам голосования. Лучшего результата партия добилась в 1999 году (24,29%). В 2016 году ее поддержали 13,34% избирателей (второе место после "Единой России"). По одномандатным округам были избраны семь кандидатов. В Госдуме VII созыва КПРФ получила 42 места и сформировала вторую по численности фракцию. В региональных заксобраниях, по данным ЦИК, работают 457 депутатов от партии. Отделения КПРФ открыты во всех 85 субъектах РФ.

В 2021 году КПРФ выдвинула 344 кандидата по федеральному округу, к началу выборов в списке остались 343 фамилии. В число кандидатов вошли как члены партии, так и представители других левопатриотических сил. КПРФ на выборы вели председатель ее центрального комитета Геннадий Зюганов, летчик-космонавт, депутат Госдумы Светлана Савицкая и первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. По одномандатным округам ЦИК был заверен список из 225 кандидатов, к началу голосования он включал 223 зарегистрированных кандидата. В избирательные фонды партии поступило 178 млн 750 тыс. рублей.

На выборы КПРФ шла с программой "Десять шагов к власти народа", в которой, в частности, предложила передать землю в общенародную собственность, прекратить приватизацию и провести национализацию стратегических отраслей экономики, установить госконтроль над ценами на продукты питания и лекарства, отменить пенсионную реформу, принять закон о социальных гарантиях "детям войны" и др. В документе КПРФ заявила, что готова к сотрудничеству со всеми левопатриотическими силами.

Согласно финансовому отчету в 2020 году партия получила 1 млрд 299 млн 409 тыс. рублей, из них из федерального бюджета - 1 млрд 67 млн рублей, или 82,11%.

Сайт - kprf.ru.

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Старейшая из российских партий. Основана 31 марта 1990 года как Либерально-демократическая партия Советского Союза. Стала второй официально зарегистрированной партией в СССР после КПСС. В апреле 1992 года переименована в общероссийскую общественно-политическую организацию "Либерально-демократическая партия России". 13 декабря 2001 года реорганизована в одноименную политическую партию. С декабря 2012 года носит современное название.

С момента основания партии ее председателем является Владимир Жириновский.

ЛДПР придерживается центристских взглядов, активно пропагандирует патриотические идеи, отрицает коммунистическую идеологию, называет себя оппозицией действующей власти.

Парламентская партия, участвовала в выборах депутатов Госдумы РФ всех созывов (в 1999 году как "Блок Жириновского"). Лучшего результата на выборах достигла в 1993 году (22,92%, первое место). Является одной из двух российских партий (наряду с КПРФ), которые по итогам избирательных кампаний всегда получали представительство в нижней палате парламента. В 2016 году за список ЛДПР проголосовали 13,14% избирателей (третье место из 14 партий), в одномандатных округах были избраны пять ее представителей. В Госдуме VII созыва ЛДПР получила 39 мандатов, сформировав третью по величине фракцию из четырех. В региональных заксобраниях в настоящее время работают 318 депутатов от партии. Отделения ЛДПР открыты во всех 85 субъектах РФ.

В 2021 году ЛДПР выдвинула федеральный список кандидатов в составе 213 человек, к началу выборов он сократился до 204 кандидатов. Лидерами списка стали председатель ЛДПР Владимир Жириновский, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Госдумы Сергей Каргинов. По одномандатным округам был заверен список из 225 претендентов, к началу голосования было зарегистрировано 224 человека. В избирательные фонды партии поступило денежных средств на сумму 701 млн рублей.

В своей предвыборной программе ЛДПР предложила, в частности, изменить административно-территориальное деление страны, сформировав 30 губерний без деления по национальному признаку, "вернуть все бывшие территории СССР" через референдумы, запретить русофобскую пропаганду, поднять налоги на сверхдоходы для богатых, выплачивать одиноким родителям алименты из федерального бюджета и др.

ЛДПР не имеет членских и вступительных взносов. Согласно финансовому отчету, представленному в ЦИК, в 2020 году на счета партии поступило 1 млрд 201 млн 259 тыс. рублей в виде денежных средств. Из них 1 млрд 51 млн 394 тыс. рублей (87,52%) было направлено из федерального бюджета в рамках программы госфинансирования политических партий.

Сайт - ldpr.ru.

Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

Образована 28 октября 2006 года как "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" путем объединения Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров и "Родины". С 25 июня 2009 года - "Справедливая Россия". 22 февраля 2021 года в результате объединения с "Патриотами России" и партией "За правду" была реорганизована в "Справедливую Россию - Патриоты - За правду" (краткое наименование - "Справедливая Россия - За правду", СРЗП).

Председатель партии - Сергей Миронов, сопредседатели - Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Левоцентристская социалистическая партия. Придерживающаяся принципов патриотизма, выступает за построение "социализма XXI века".

Парламентская партия. Участвует в выборах в Госдуму с 2007 года. Лучшего результата на выборах добивалась в 2011 году (13,24%). На выборах 2016 года партия набрала 6,22% голосов (четвертое место из 14), в одномандатных округах были избраны семь ее кандидатов. "Справедливая Россия" получила 23 места в парламенте (четвертая по численности фракция). По данным ЦИК, в региональных заксобраниях работают 206 депутатов от партии. Региональные отделения действуют во всех 85 субъектах РФ.

В 2021 году партия выдвинула по федеральному округу 302 человек, к началу голосования список включал 299 кандидатов. В его общефедеральную часть вошли председатель партии Сергей Миронов, сопредседатели СРЗП Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также секретарь президиума центрального совета партии, сенатор Александр Бабаков. По одномандатным округам был заверен список из 222 претендентов, в выборах участвовали 217 зарегистрированных кандидатов. В избирательные фонды партии поступило 549 млн 525 тыс. рублей.

СРЗП шла на выборы с предложениями об установлении ежемесячной безусловной выплаты всем гражданам России под названием "справедливый базовый доход", повышении минимального размера оплаты труда и пенсий до 31 тыс. рублей, национализации ключевых инфраструктурных отраслей и стратегически важных предприятий, наделении всех граждан России одним гектаром земли с обеспеченной государством инфраструктурой и др.

По данным, предоставленным в ЦИК, партия в 2020 году получила 654 млн 671 тыс. рублей, большинство этих средств - 76,04% (497 млн 808 тыс.) - было выделено из федерального бюджета. Еще 23,14% составили пожертвования от юридических и физических лиц. Членских и вступительных взносов СРЗП не имеет.

Сайт - spravedlivo.ru.

Политическая партия "Новые люди"

Партия основана 1 марта 2020 года по инициативе Алексея Нечаева, президента ОАО "Фаберлик", члена центрального штаба ОНФ.

Председатель - Алексей Нечаев.

"Новые люди" - правоцентристская партия. Своей главной целью считает добиться реального влияния гражданских сообществ на власть и политику государства.

В сентябре 2020 года, в единый день голосования, партия преодолела избирательный барьер во всех четырех субъектах Федерации, где выдвинула своих кандидатов в заксобрания (Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областях). В настоящее время в региональных парламентах работают семь депутатов от партии. Отделения "Новых людей" зарегистрированы в 55 регионах РФ.

На парламентские выборы в 2021 году "Новые люди" выдвинули федеральный список в составе 211 человек, к началу проведения голосования он включал 195 кандидатов. Лидерами списка стали Алексей Нечаев и его советник по партии, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. По одномандатным округам ЦИК изначально заверил список из 195 кандидатов, к началу выборов он был расширен до 200 человек. В избирательные фонды партии поступило 469 млн 556 тыс. рублей.

"Новые люди" шли на выборы с программой, в которой, в частности, предлагали гарантировать сменяемость власти путем ограничения сроков полномочий, ввести процедуру назначения министров на основании предложенной ими программы развития отрасли, увеличить доходы граждан путем снижения налоговой нагрузки, изменить принцип формирования накопительной части пенсии (отчислять часть подоходного налога на индивидуальный инвестиционный счет), развивать институт частных инвестиций вместо т.н. институтов развития и др.

"Новые люди" не получают средств из федерального бюджета, вступительных и членских взносов не имеют. В 2020 году на счета партии поступило 260 млн 271 тыс. рублей, из которых 69,23% составили пожертвования физических лиц.

Сайт - newpeople.pro.