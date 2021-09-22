История и характеристики многоцелевого транспортного самолета Ан-26

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 сентября 2021 года самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. По данным МЧС, на борту находится экипаж из шести человек. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы" и выполнял технический полет. Воздушное судно могло столкнуться с одной из сопок в заповеднике Хехцир.

ТАСС подготовил материал об этом типе воздушных судов.

Ан-26 (по кодификации НАТО - Curl, с англ. "вихрь") - советский, позднее российский многоцелевой транспортный самолет. Разработан в ОКБ-153 (позднее - ОКБ им. О.К. Антонова, Киев, Украина) в 1960-х годах на базе транспортной модификации пассажирского самолета Ан-24. Отличается от предшественника большим размером грузового люка с перепланированной хвостовой частью фюзеляжа, увеличенной взлетной массой, наличием бокового штурманского "блистера" - иллюминатора с панорамным обзором.

Первый полет совершил 21 мая 1969 года под управлением экипажа летчика-испытателя Юрия Кетова. Был принят на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС) СССР 26 мая 1975 года.

Производство и модификации

Самолет выпускался с 1969 по 1986 год на авиационных заводах в Киеве и Улан-Удэ. Всего произведено 1 398 бортов, из них по состоянию на 2021 год несколько сотен остаются в эксплуатации.

Существует несколько десятков модификаций Ан-26, в т.ч. ретранслятор Ан-26РТ, гражданская версия Ан-26Б, пассажирский вариант Ан-26Б-100, учебно-штурманский Ан-26Ш и т.д. На базе Ан-26 в 1970-е годы был создан военно-транспортный самолет Ан-32. Также выпускался в Китае на Сианьском авиазаводе под индексом Y-7H-500.

Конструкция и летно-технические характеристики

Ан-26 сконструирован по аэродинамической схеме цельнометаллического свободнонесущего двухмоторного моноплана с высокорасположенным крылом и однокилевым вертикальным оперением. Оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24ВТ (разработка ЗМКБ "Прогресс" им А. Ивченко, производство - завод "Моторостроитель" в Запорожье, ныне предприятие "Мотор Сич") мощностью 2 820 лошадиных сил каждый, а также вспомогательным турбореактивным двигателем РУ-19А-300 (МНПК "Союз").

Длина самолета - 23,8 м, высота - 8,58 м;

размах крыла - 29,2 м;

максимальная взлетная масса - 24 тонны;

максимальная скорость - 540 км/ч;

практическая дальность - 2 550 км;

практический потолок - 7 550 м;

экипаж - пять человек;

полезная нагрузка - 5,5 тонны груза или 40 десантников.

Эксплуатанты

В настоящее время основными эксплуатантами Ан-26 являются Вооруженные силы РФ (более 100 самолетов), ВВС Китая (около 20) и Воздушные силы Украины (около 20).