Биография киноведа Кирилла Разлогова

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября на 76-м году жизни умер заслуженный деятель искусств России киновед Кирилл Разлогов.

Происхождение и образование

Кирилл Эмильевич Разлогов родился 6 мая 1946 года в Москве.

В 1969 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в 1984 году - Всесоюзную академию внешней торговли.

Доктор искусствоведения. В 1976 году в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург) защитил кандидатскую диссертацию на тему "Проблемы формирования выразительных средств игрового кино. 1895-1917". В 1984 году в Академии общественных наук при ЦК КПСС защитил докторскую диссертацию на тему "Кинопроцесс в современном буржуазном обществе. Критический анализ взаимодействия киноискусства и политического и религиозного сознания".

Профессиональная деятельность

В 1969-1976 годах Кирилл Разлогов был научным сотрудником Госфильмофонда СССР.

В 1972 году начал преподавать на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

С 1977 по 1988 год Кирилл Разлогов являлся советником председателя Госкино СССР (в 1972-1986 годах организацию возглавлял Филипп Ермаш, в 1986-1991 годах - Александр Камшалов).

С 1989 по 2013 год был директором Российского института культурологии.

В 2014 году по инициативе Кирилла Разлогова была учреждена автономная некоммерческая организация по развитию исследований и проектов в области культуры и искусства "Новый институт культурологии". Он возглавлял организацию в качестве президента.

Кирилл Разлогов был профессором Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова, заведовал отделом разработки и апробации методик кинопросвещения, руководил мастерской сценарно-киноведческого факультета. Также преподавал в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

Являлся президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, программным директором Московского международного кинофестиваля. Входил в правление и попечительский совет Союза кинематографистов России, в президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Был членом Российской академии кинематографических искусств.

Кирилл Разлогов выступал в качестве автора и ведущего научно-популярных телепередач о киноискусстве. С 2001 года на канале "Россия-Культура" выходила его программа "Культ кино".

Автор ряда книг и статей. Среди его монографий: "Боги и дьяволы в зеркале экрана. Кино в западной религиозной пропаганде" (1982), "Конвейер грез и психологическая война. Кино и общественно-политическая борьба на Западе, 70-80-е гг." (1986), "Коммерция и творчество: враги или союзники?" (1992), "Искусство экрана: от синематографа до интернета" (2010), "Мировое кино: история искусства экрана" (2011), "Мои фестивали" (2015).

Звания, награды

Заслуженный деятель искусств РФ (1996).

Был награжден орденом Дружбы (2006).