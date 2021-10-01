Кто занимал пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 октября глава государства Владимир Путин освободил от должности Анну Кузнецову, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, в связи с ее избранием в Госдуму.

О том, кто в разные годы занимал пост детского омбудсмена - в материале ТАСС.

Алексей Головань (2009)

Алексей Головань (род. 1966) окончил Московский инженерно-физический институт (1989), Институт молодежи (1993) и Московскую государственную юридическую академию (2000). Работал в Советском детском фонде им. В.И. Ленина, был инспектором бюро по общественной опеке и попечительству (1989-1991). В дальнейшем занимал должность исполнительного директора региональной общественной организации "Благотворительный центр "Соучастие в судьбе" (поддерживает выпускников детских домов). В 2002-2009 годах - уполномоченный по правам ребенка в Москве, председатель Ассоциации уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации (2005-2009). В 2004-2013 годах - член Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. С 1 сентября по 26 декабря 2009 года был первым уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. С 2012 года Алексей Головань является членом Московской Хельсинкской группы. В настоящее время вновь работает исполнительным директором благотворительного центра "Соучастие в судьбе".

Павел Астахов (2009-2016)

Павел Астахов (род. 1966), выпускник Высшей школы КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского (1991), магистратуры Школы права Питтсбургского университета в США (2002). Доктор юридических наук (2006). С 1990 года работал юрисконсультом, начальником юридического отдела в акционерном обществе "Авиа-Русь". В 1994 году создал свою адвокатскую группу, в 2004 году - собственную "Коллегию адвокатов Павла Астахова" (в настоящее время является ее президентом). Вел защиту и представлял интересы организатора финансовой пирамиды "Властелина" Валентины Соловьевой, американского гражданина, обвиненного в шпионаже в пользу США, Эдмонда Поупа, руководителя холдинга "Медиа-Мост" Владимира Гусинского, мэра Москвы Юрия Лужкова, писательницы Дарьи Донцовой и др. В 2000-х годах преподавал в Московском университете МВД России и РГГУ. Во второй половине 2000-х годов получил известность как теле- и радиоведущий. Был ведущим программ "Час суда" и "Три угла с Павлом Астаховым" (РЕН ТВ), "Дело Астахова" (телеканал "Домашний"), передачи "Приемы адвокатской защиты" (радио "Сити-FM"). В 2008-2009 годах - член Общественной палаты РФ. 30 декабря 2009 года был назначен уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Был сторонником запрета усыновления российских детей иностранцами, выступал за закрытие детских домов и интернатов и развитие института приемных семей, за ужесточение уголовного наказания за развратные и сексуальные действия в отношении несовершеннолетних и др. Освобожден от должности 9 сентября 2016 года указом президента Владимира Путина. Отставка омбудсмена последовала после трагедии на Сямозере в Карелии, когда 18 июня там погибли 14 воспитанников детского оздоровительного лагеря. В дальнейшем Астахов возобновил адвокатскую практику. Кроме того, с 2021 года он ведет программу "Простые чудеса" на телеканале "Спас".

Анна Кузнецова (2016-2021)

Анна Кузнецова (род. 1982) окончила Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского по специальности "педагог-психолог" (2003), Высшую школу государственного управления РАНХиГС (2021). В 2000-х годах работала по специальности в школах и дошкольных учреждениях. С 2008 года занимала пост заместителя председателя пензенской областной общественной организации "Благовест". В 2010 году создала, а в 2012 году возглавила благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства "Покров" в Пензе. В 2014 году стала членом пензенского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), в 2015 году заняла пост председателя его исполкома. Была инициатором создания и исполнительным директором Ассоциации организаций по защите семьи. В 2016 году избиралась депутатом Госдумы VII созыва по общефедеральному списку "Единой России", однако сразу после выборов от мандата отказалась. 9 сентября 2016 года указом главы государства Владимира Путина была назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Известна как защитник традиционных семейных ценностей, выступает за профилактику абортов, создание реестра осужденных за сексуальные преступления против детей, введение ответственности педагогов за разглашение сведений о здоровье учащихся и др. Вместе с супругом - священником Алексеем Кузнецовым, настоятелем храма Воскресения Христова в с. Уварово Иссинского района Пензенской области - воспитывает семерых детей.

В июне 2021 года по предложению президента Анна Кузнецова вошла в первую пятерку списка кандидатов партии "Единая Россия" на выборы в Госдуму. 19 сентября была избрана депутатом Госдумы. 27 сентября на встрече Владимира Путина с лидерами предвыборного списка "Единой России" Анна Кузнецова приняла предложение главы государства курировать в Госдуме защиту семьи и детей.