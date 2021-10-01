Как за границей задерживали высокопоставленных российских чиновников

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 октября полиция Черногории по запросу Интерпола арестовала экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. В 2018 году чиновник был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в злоупотреблении полномочиями на сумму свыше 30 млрд рублей. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") Уголовного кодекса РФ.

О случаях задержания за рубежом бывших глав российских министерств и ведомств - в материале ТАСС.

Павел Бородин, бывший управляющий делами президента РФ

17 января 2001 года госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии, бывший управляющий делами президента РФ (1993-2000) Павел Бородин был арестован в аэропорту им. Дж. Ф. Кеннеди в Нью-Йорке (США). Годом ранее швейцарская прокуратура выдала международный ордер на его арест по делу швейцарской строительной компании "Мабетекс", которая вела реставрационные работы в Кремле, а также по обвинению в незаконном отмывании денег в период пребывания на посту управделами (уголовное дело в отношении Бородина по делу "Мабетекс" в России было возбуждено в 1998 году, прекращено в 2000 году). 7 апреля 2001 года Павел Бородин был экстрадирован из США в Швейцарию. 12 апреля того же года обвинительная палата Женевы вынесла постановление о его освобождении под залог в размере 5 млн швейцарских франков ($2,9 млн) с обязательством являться по вызову следственного судьи. После внесения генеральным консулом России в Женеве указанного залога Бородин 13 апреля возвратился в Москву. 6 марта 2002 года прокуратура Женевы признала экс-чиновника виновным в отмывании 38 млн швейцарских франков ($22,4 млн) и наложила на него штраф в размере 300 тыс. франков ($175 тыс.).

Евгений Адамов, экс-министр РФ по атомной энергии

2 мая 2005 года экс-министр РФ по атомной энергии (1998-2001) Евгений Адамов был арестован в Берне (Швейцария) по запросу Министерства юстиции США. Американская сторона обвиняла его в присвоении $9 млн, предоставленных Министерством энергетики США для модернизации системы безопасности на ядерных объектах РФ. Основанием для привлечения Адамова к ответственности в США послужил факт владения им консалинговой компанией, зарегистрированной в Соединенных Штатах. Вскоре после ареста запрос на экстрадицию Адамова властям Швейцарии направила Генпрокуратура РФ. 13 мая 2005 года в России против бывшего министра было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. 29 декабря 2005 года Верховный суд Швейцарии объявил о решении экстрадировать бывшего чиновника в Россию. 31 декабря 2005 года он был доставлен в Москву и помещен в СИЗО "Матросская Тишина", а 21 июля 2006 года освобожден под подписку о невыезде. 19 февраля 2008 года решением Замоскворецкого суда Москвы Адамов был признан виновным по ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ. Свою вину чиновник не признал. Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При рассмотрении кассации в апреле 2008 года срок заключения был изменен на условный.

Дмитрий Безделов, экс-руководитель Росграницы

26 октября 2014 года Дмитрий Безделов, бывший руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница, 2008-2013), был задержан итальянской полицией в Риме. В России обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении чиновника были выдвинуты Следственным департаментом МВД РФ в декабре 2013 года. По данным следствия, Безделов организовал хищение бюджетных средств в размере 490 млн рублей (первоначально называлась сумма 1 млрд 176 млн рублей), выделенных на реконструкцию ряда пунктов перехода границы. 2 октября 2015 года апелляционный суд Рима удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о экстрадиции экс-чиновника в Россию. 5 апреля 2016 года власти Италии передали Дмитрия Безделова российским правоохранителям. 29 декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в 1 млн рублей и запретил занимать государственные должности в течение трех лет. Безделов вину в инкриминируемых преступлениях не признал. В июле 2019 года Следственный департамент МВД предъявил бывшему чиновнику новые обвинения в хищении 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы. 20 ноября 2020 года Тушинский суд Москвы путем частичного сложения наказаний окончательно приговорил Дмитрия Безделова к 10 годам лишения свободы. В итоге первоначальный срок его нахождения под стражей был увеличен на один год.